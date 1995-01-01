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    Агент Смольникова – о переходе игрока из «Зенита» в «Краснодар»: «Он выбрал футбол»

    Александр Маньяков, агент Игоря Смольникова, подтвердил переход защитника из «Зенита» в «Краснодар».

    «Мне кажется, «Краснодар» сделал правильный выбор. Игорь – боец, с харизмой.

    В «Зените» Смольников пользовался большим авторитетом в раздевалке – как у русских ребят, так и легионеров. Конечно, все будет зависеть от Игоря, сможет ли он стать твердым игроком основы в новом клубе. А в «Зените» понятно, что ставка делается на более молодого Караваева.

    Спасибо «Зениту». Действительно до последнего вели с ним переговоры. Игорь очень привык к Питеру, его семье комфортно в этом городе, они хотели и дальше жить в Северной столице. Но Смольников выбрал футбол, намерен расти и выиграть еще титулы с «Краснодаром». Когда видишь такую заинтересованность в тебе, это многое значит. Повторяю, краеугольный камень – не финансовые условия, а срок контракта.

    Игорь – ответственный парень, у него растут дети. Допустим, отыграет год в «Зените», и вдруг что-то пойдет не так? Еще на год с ним не продлят, и что тогда? Бегать и искать варианты в 33-летнем возрасте – все-таки не то. А «Краснодар» сразу предложил два года», – сказал агент.

    • Смольников провел в «Зените» семь сезонов.
    • Он сыграл за клуб 200 матчей, забив 10 голов и сделав 21 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:29
    Комментарии9
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      Рейтинг: +247

      alarm_иг 58 минут назад

      Увидев действо в раздевалке, Игорёшка подумал - да ну нах.й эту голубизну, лучше пойду в быки. Буду мужиком.

      0
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      Рейтинг: +10827

      Garrincha58 1 час назад

      Александр Маньяков, а твой выбор бабло

      0
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      Рейтинг: +2000

      giluxa1963 2 часа назад

      жаль Краснодар купили игрока который сливает игры , в Зените его раскусили потому на лавке и сидел

      -3
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      Рейтинг: +589

      Сергей Каспийский > giluxa1963 1 час назад

      когда он сливал игру? зря так наговариваешь на игрока. он не очень техничный игрок, может пройти всё поле на большой скорости, а затем дать не точный пас. спрашивается: "зачем бежал?"

      2
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      Рейтинг: +2919

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      Не смог выиграть конкуренцию у Караваева. Теперь будет бороться за место в составе с Петровым. Сомнительное решение.

      0
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      Рейтинг: +246

      Хейтер Аларм > Черкизовский Кот 2 часа назад

      Я думаю, вместо Рамиреза берут

      0
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      Рейтинг: +1210

      Semenycch > Черкизовский Кот 1 час назад

      Верно. Я думаю, что все дело вовсе не в сроке контракта, а в том, что Смольников редко выходит на поле. В Питере ежегодно подписывая однолетний контракт запросто можно отыграть года 4.

      0
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      Рейтинг: +589

      Сергей Каспийский > Черкизовский Кот 1 час назад

      какая конкуренция, если он не может дать точный пас? вот и сидит на лавке

      2
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      ...
      Рейтинг: +2377

      Cleaner > Черкизовский Кот 3 минуты назад

      В 25 лет Смольников не дал бы Караваеву ни одного шанса. А так да, возраст. Кто вспомнит о Караваеве черезпять лет?

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