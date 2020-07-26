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  • Агент Смольникова – о переходе игрока из «Зенита» в «Краснодар»: «Он выбрал футбол»

Агент Смольникова – о переходе игрока из «Зенита» в «Краснодар»: «Он выбрал футбол»

26 июля 2020, 10:29
14

Александр Маньяков, агент Игоря Смольникова, подтвердил переход защитника из «Зенита» в «Краснодар».

«Мне кажется, «Краснодар» сделал правильный выбор. Игорь – боец, с харизмой.

В «Зените» Смольников пользовался большим авторитетом в раздевалке – как у русских ребят, так и легионеров. Конечно, все будет зависеть от Игоря, сможет ли он стать твердым игроком основы в новом клубе. А в «Зените» понятно, что ставка делается на более молодого Караваева.

Спасибо «Зениту». Действительно до последнего вели с ним переговоры. Игорь очень привык к Питеру, его семье комфортно в этом городе, они хотели и дальше жить в Северной столице. Но Смольников выбрал футбол, намерен расти и выиграть еще титулы с «Краснодаром». Когда видишь такую заинтересованность в тебе, это многое значит. Повторяю, краеугольный камень – не финансовые условия, а срок контракта.

Игорь – ответственный парень, у него растут дети. Допустим, отыграет год в «Зените», и вдруг что-то пойдет не так? Еще на год с ним не продлят, и что тогда? Бегать и искать варианты в 33-летнем возрасте – все-таки не то. А «Краснодар» сразу предложил два года», – сказал агент.

  • Смольников провел в «Зените» семь сезонов.
  • Он сыграл за клуб 200 матчей, забив 10 голов и сделав 21 ассист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смольников Игорь
Комментарии (14)
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Черкизовский Кот
1595749730
Не смог выиграть конкуренцию у Караваева. Теперь будет бороться за место в составе с Петровым. Сомнительное решение.
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giluxa1963
1595750836
жаль Краснодар купили игрока который сливает игры , в Зените его раскусили потому на лавке и сидел
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Garrincha58
1595754445
Александр Маньяков, а твой выбор бабло
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derrik2000
1595760939
"Игорь – ответственный парень, у него растут дети. Допустим, отыграет год в «Зените», и вдруг что-то пойдет не так? Еще на год с ним не продлят, и что тогда? Бегать и искать варианты в 33-летнем возрасте – все-таки не то. А «Краснодар» сразу предложил два года», – сказал агент." ВОТ! Вот где собака зарыта! А то, прямо - "выбирает футбол, выбирает футбол..." "краеугольный камень – не финансовые условия, а срок контракта." А что СРОК ВЫПЛАТЫ зарплаты по контракту никак не связан с его (контракта) финансовыми условиями?
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paracetamol
1595764537
Усиление для быков качественное.
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Сильвербой
1595769240
Да если бы не лимит, Краснодар бы ни за что на свете не взял бы его! Будет играть на левом фланге вместо Рамиреса, а все для того что бы впереди сильнейших выпускать!
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portero
1595770236
Сомнения... не очень то силён Смольников, много косяков....
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Алехсбургер.
1595770747
Хорош.Был. Блестящ. Что-то сломалось. Удачи,Бро..
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zigbert
1595779577
Трудно сказать сумеет ли он выиграть конкуренцию у защитников Краснодара. Его главное достоинство играть жестко,на грани фола.
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lysenkoff
1595883935
"намерен расти и выиграть еще титулы с «Краснодаром»" (с) Все понятно можно дальше не читать, хахаахах....
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