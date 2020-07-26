Агент Смольникова – о переходе игрока из «Зенита» в «Краснодар»: «Он выбрал футбол»

Александр Маньяков, агент Игоря Смольникова, подтвердил переход защитника из «Зенита» в «Краснодар».

«Мне кажется, «Краснодар» сделал правильный выбор. Игорь – боец, с харизмой.

В «Зените» Смольников пользовался большим авторитетом в раздевалке – как у русских ребят, так и легионеров. Конечно, все будет зависеть от Игоря, сможет ли он стать твердым игроком основы в новом клубе. А в «Зените» понятно, что ставка делается на более молодого Караваева.

Спасибо «Зениту». Действительно до последнего вели с ним переговоры. Игорь очень привык к Питеру, его семье комфортно в этом городе, они хотели и дальше жить в Северной столице. Но Смольников выбрал футбол, намерен расти и выиграть еще титулы с «Краснодаром». Когда видишь такую заинтересованность в тебе, это многое значит. Повторяю, краеугольный камень – не финансовые условия, а срок контракта.

Игорь – ответственный парень, у него растут дети. Допустим, отыграет год в «Зените», и вдруг что-то пойдет не так? Еще на год с ним не продлят, и что тогда? Бегать и искать варианты в 33-летнем возрасте – все-таки не то. А «Краснодар» сразу предложил два года», – сказал агент.