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  • Юран: «Пенальти в ворота «Химок» в матче против «Зенита» вызывает сомнения»

Юран: «Пенальти в ворота «Химок» в матче против «Зенита» вызывает сомнения»

25 июля 2020, 20:57
54

Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил момент с назначением пенальти в финале Кубка России против «Зенита» (0:1). На 83-й минуте его реализовал Артем Дзюба.

«Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Игоря Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть VAR. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается», – сказал Юран.

  • «Зенит» оформил золотой дубль.
  • «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.
  • Он стартует 8 августа.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Химки Юран Сергей
Комментарии (54)
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neveldomha
1595700273
И этого туда же.
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JTherry
1595701811
"У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается» ...все видели, что пенальти левый, высосан из пальца, Малком откровенно инсценировал падение в штрафной, учится падать у "столба" нападения шлюбы, перед ЛЧ... дадут за такое падение пенальти в игре с Реалом (или Ливерпулем) в Лиге? вряд ли, скорее, желтую карту покажут Малкому... и всем же понятно, что Химки были обречены на поражение, именно для этого Москалев и Вилков были назначены судить матч, "как не порадеть" своим благодетелям - не может зенит выиграть матч, показывает неубедительную и скучную игру, не беда, судьи для того есть на поле и на ВАРе, отработают, пеналёк за какую-нибудь хрень поставят((
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paracetamol
1595702743
У автобусов всегда случаются поломки. Или гол в свои ворота, или пенальти. А все потому, что запчасти керовые, да и водители не лучше!
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житель СПб
1595702794
У меня вызывают сомнения комментарии Сергея после матча. Проигрывать надо достойно. Понравилось, как говорил Овчинников после матча с Зенитом, с уважением к сопернику. А тут - да твоей команде ОЧЕНЬ повезло, и спасибо поймавшему фарт вратарю, что счет не 5:0. И когда всем прекрасно понятно про совершенно 100% пенальти - если бы защитник нападающего не сбивал, тот бы делал передачу Азмуну в центр штрафной, я не согласен даже с теми, кто говорит о мастерстве Малкома подставляться - у него и задачи такой не было, он прекрасно успевал к мячу и делать передачу, именно поэтому защитник и вынужденно фолил. Обсуждать это с теми, кто не хочет видеть очевидное - бессмысленно, и обсуждать с такими людьми что-то - неинтересно. Это относится и к Юрану. Надеюсь, что в Чемпе Зенит ему кое-что разъяснит..
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knikos
1595703097
Я прекрасно помню Юрана , как игрока , в его расцвете в киевском Динамо. Как игрок он бы орал - "Пенальти 100% !!!" . Ему частенько доставалось и пенали он зарабатывал тоже нередко.
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mahan
1595707134
За такое в Европе дают желтую за симуляцию, у нас тоже правда дают желтые за такое, но только не зениту. Их обижать нельзя, они же расплакаться могут и пожаловаться. Химки молодцы, очень удивили.
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Evgeniy32
1595707494
Вы дибилы????? Игрока сбили в штрафной? Он подставился! И что? Это было грамотно. Нойте мрази дальше. Зенит чемпион!
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abhvfdtcn
1595713783
малком артист, на правой ноге скачет и волочит левую ногу до ноги подкатчика, чтобы "споткнуться", овнище, а не футбол
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GoLenaStop
1595726305
Хватит ругаться и ссориться, болелы всех команд, стран и народов! Нынче Химкинская команда киевского динамовца Юрана играла достойно против команды Газпрома. Ну, не повезло на последних секундах для продления интриги... Это и есть футбол. Играем дальше! Всем здоровья, удачи, терпения и любви!
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Соарес
1595742458
Как всегда ,все все видят ,вот только голубые нет . У них в голове одни х.. и жопы
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