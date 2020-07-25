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    Юран: «Пенальти в ворота «Химок» в матче против «Зенита» вызывает сомнения»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил момент с назначением пенальти в финале Кубка России против «Зенита» (0:1). На 83-й минуте его реализовал Артем Дзюба.

    «Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Игоря Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть VAR. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.07.2020 20:57
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1190

      Evgeniy32 1 час назад

      Вы дибилы????? Игрока сбили в штрафной? Он подставился! И что? Это было грамотно. Нойте мрази дальше. Зенит чемпион!

      1
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      Рейтинг: +1235

      mahan 1 час назад

      За такое в Европе дают желтую за симуляцию, у нас тоже правда дают желтые за такое, но только не зениту. Их обижать нельзя, они же расплакаться могут и пожаловаться. Химки молодцы, очень удивили.

      2
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      Рейтинг: +8039

      BRO_football 1 час назад

      Да у Федотова уже давно крыша поехала. Не зря он теперь БЫВШИЙ арбитр РПЛ. Ну неужели не видно на 6:45 уже на стоящую ногу Малкома Гапон делает подкат и об его ногу спотыкается Малком. Не хотелось защищать Зенит, но в том моменте 100% пенальти.

      2
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      Рейтинг: +199

      Зентролль 1 час назад

      Игроки Зенита - дорогие...Теперь догадайтесь как надо против них играть. Просто ломать им ноги, чтобы они по полгода лечились. Вас же будут отстранять от 1 до 3 игр. При такой тактике у них денег просто не хватит, чтобы покупать новых игроков и оплачивать лечение старым...

      -1
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      Рейтинг: +3140

      knikos 2 часа назад

      Я прекрасно помню Юрана , как игрока , в его расцвете в киевском Динамо. Как игрок он бы орал - "Пенальти 100% !!!" . Ему частенько доставалось и пенали он зарабатывал тоже нередко.

      6
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      Рейтинг: +6760

      paracetamol > knikos 2 часа назад

      И падал красиво, куда до него Малколму.

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      Рейтинг: +2706

      житель СПб 2 часа назад

      У меня вызывают сомнения комментарии Сергея после матча. Проигрывать надо достойно. Понравилось, как говорил Овчинников после матча с Зенитом, с уважением к сопернику. А тут - да твоей команде ОЧЕНЬ повезло, и спасибо поймавшему фарт вратарю, что счет не 5:0. И когда всем прекрасно понятно про совершенно 100% пенальти - если бы защитник нападающего не сбивал, тот бы делал передачу Азмуну в центр штрафной, я не согласен даже с теми, кто говорит о мастерстве Малкома подставляться - у него и задачи такой не было, он прекрасно успевал к мячу и делать передачу, именно поэтому защитник и вынужденно фолил. Обсуждать это с теми, кто не хочет видеть очевидное - бессмысленно, и обсуждать с такими людьми что-то - неинтересно. Это относится и к Юрану. Надеюсь, что в Чемпе Зенит ему кое-что разъяснит..

      9
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      Рейтинг: +1553

      vsespartak01 > житель СПб 1 час назад

      игру я не смотрел!видел отчет об игре!согласен с тобой могли и выиграть с крупным счетом!вратарь отразил несколько стопроцентных ударов!у химок очень сильный вратарь похоже!так что надо отдать ему должное !

      1
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      Рейтинг: +6760

      paracetamol 2 часа назад

      У автобусов всегда случаются поломки. Или гол в свои ворота, или пенальти. А все потому, что запчасти керовые, да и водители не лучше!

      5
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      Рейтинг: +5878

      JTherry 2 часа назад

      "У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается»
      ...все видели, что пенальти левый, высосан из пальца, Малком откровенно инсценировал падение в штрафной, учится падать у "столба" нападения шлюбы, перед ЛЧ... дадут за такое падение пенальти в игре с Реалом (или Ливерпулем) в Лиге? вряд ли, скорее, желтую карту покажут Малкому... и всем же понятно, что Химки были обречены на поражение, именно для этого Москалев и Вилков были назначены судить матч, "как не порадеть" своим благодетелям - не может зенит выиграть матч, показывает неубедительную и скучную игру, не беда, судьи для того есть на поле и на ВАРе, отработают, пеналёк за какую-нибудь хрень поставят((

      0
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      Рейтинг: +245

      xakep01 > JTherry 2 часа назад

      если ты идиот, то никто не виноват

      9
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      ...
      Рейтинг: +6695

      Вомбат > JTherry 2 часа назад

      Я видел, что пенальти был. Конечно, Малком очень хотел его и начал падать раньше. Но Гапон привез пенальти до того, как тот стал валиться. Нельзя лететь в подкат обеими ногами вперед, особенно если соперник укрывает мяч. Одной ногой он врезал Малкому, когда тот начала валиться, а потом когда тот уже вовсю падал, заплел и второй ногой. Пенальти 100%. Ну а Юран сильно упал в моих глазах тем, что ссылается на якобы судью Федотова. Этот человек владелец канала и пиарит его по принципу "чтобы тебя заметили скажи обратное очевидному." Да, он был судьей 7 лет, но с матчей Спартака его сняли почти сразу же, а в 2018 он получил пожизненный бан. Каким он был судьей вспоминать не хочется. Хусаинов по сравнению с ним Коллина.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5878

      JTherry > Вомбат 2 часа назад

      я высказал свое мнение по поводу высказывания Юрана, я не делал ссылку на Федотова, это сделал Юран)) а каким он судьей был отлично помню, спасибо за коммент... судейство должно быть объективным, а потому - независимым...

      3
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      Рейтинг: +3868

      BarStep > JTherry 2 часа назад

      Не истери..

      1
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      ...
      Рейтинг: +5878

      JTherry > BarStep 2 часа назад

      "войска дяди Васи" всегда спокойны, как удавы))) даже на дембеле...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1972

      neveldomha 3 часа назад

      И этого туда же.

      4
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