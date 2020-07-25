Юран: «Пенальти в ворота «Химок» в матче против «Зенита» вызывает сомнения»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил момент с назначением пенальти в финале Кубка России против «Зенита» (0:1). На 83-й минуте его реализовал Артем Дзюба.

«Сейчас посмотрел пенальти, комментарий судьи Игоря Федотова. Это ключевой момент, на кону стоит Кубок России. Ребята обращались посмотреть VAR. Почему-то не смотрели. У меня пенальти вызывает сомнения. Федотов — не игрок, не тренер, наверное, он разбирается», – сказал Юран.