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    Metaratings: Ловрен в Лондоне проходит медосмотр для «Зенита»

    Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к трансферу в «Зенит». Как утверждает Metaratings, хорват уже в Санкт-Петербурге.

    Вскоре стороны должны объявить о переходе. Сумма сделки составит 10,9 миллиона фунтов стерлингов.

    • Ранее «СЭ» сообщал, что Ловрен может заключить с чемпионом РПЛ контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.
    • Ловрен – серебряный призер чемпионата мира-2018.
    • «Зенит» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

    UPD: позже сам источник опроверг информацию про присутствие Ловрена в Санкт-Петербурге. Согласно новым сведениям Metaratings, хорват пребывает в Лондоне и проходит медосмотр для «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

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    Сегодня, 20:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4450

      САДЫЧОК 8 минут назад

      Отличный защитник ! В паре с Ракицким-это сила !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4565

      alarm 19 минут назад

      а! ему и так стыдно за спартак! ведь он играл в том самом матче 7:0)) гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2618

      житель СПб 20 минут назад

      Хороший защитник Зениту очень нужен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1383

      altezzik 35 минут назад

      Крижанац 2

      0
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      Рейтинг: +4565

      alarm 39 минут назад

      ну ок. главное, чтобы он сразу сообщил журналистам, что ему очень стыдно за спартак.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +264

      Спартак гуно знают все > alarm 27 минут назад

      Плакать хочется!
      =)))

      2
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      Рейтинг: +244

      Хейтер Аларм > alarm 22 минуты назад

      Главное, чтоб ему в Питере сразу на пути не попались такие болельщики-параноики, как ты, иначе мигом из Петербурга убежит, гы-гы

      0
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      Рейтинг: +1124

      Semenycch 39 минут назад

      Отличное усиление!

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      Рейтинг: +10798

      Garrincha58 > Semenycch 18 минут назад

      никакое это не усиление

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