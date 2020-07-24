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Metaratings: Ловрен в Лондоне проходит медосмотр для «Зенита»

24 июля 2020, 20:28
13

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к трансферу в «Зенит». Как утверждает Metaratings, хорват уже в Санкт-Петербурге.

Вскоре стороны должны объявить о переходе. Сумма сделки составит 10,9 миллиона фунтов стерлингов.

  • Ранее «СЭ» сообщал, что Ловрен может заключить с чемпионом РПЛ контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.
  • Ловрен – серебряный призер чемпионата мира-2018.
  • «Зенит» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

UPD: позже сам источник опроверг информацию про присутствие Ловрена в Санкт-Петербурге. Согласно новым сведениям Metaratings, хорват пребывает в Лондоне и проходит медосмотр для «Зенита».

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Зенит Ловрен Деян
Комментарии (13)
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altezzik
1595612142
Крижанац 2
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житель СПб
1595613041
Хороший защитник Зениту очень нужен!
Ответить
САДЫЧОК
1595613796
Отличный защитник ! В паре с Ракицким-это сила !
Ответить
Garrincha58
1595614473
в Лондоне для Вест Хэма
Ответить
qawzsexdr
1595614823
Утка
Ответить
Питерский мент
1595615432
учитывая ситуацию Мамманой, нужен еще один центральный защитник. Если не утка, то приобретение неплохое
Ответить
моэм
1595618609
Чуваку за 30 и время задуматься о бабле...Китай или Зенит...Китай выгоднее , но если он хочет и бабла и иметь шансы сыграть за сборную на ЧЕ , тогда пойдёт в Зенит...какая ни то , но всё же цеЕвропа.
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seth343
1595674864
Откуда такие деньги? А я думаю почему у нас в регионе зарплаты урезали...
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