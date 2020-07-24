Metaratings: Ловрен в Лондоне проходит медосмотр для «Зенита»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к трансферу в «Зенит». Как утверждает Metaratings, хорват уже в Санкт-Петербурге.
Вскоре стороны должны объявить о переходе. Сумма сделки составит 10,9 миллиона фунтов стерлингов.
- Ранее «СЭ» сообщал, что Ловрен может заключить с чемпионом РПЛ контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.
- Ловрен – серебряный призер чемпионата мира-2018.
- «Зенит» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.
UPD: позже сам источник опроверг информацию про присутствие Ловрена в Санкт-Петербурге. Согласно новым сведениям Metaratings, хорват пребывает в Лондоне и проходит медосмотр для «Зенита».
Источник: Metaratings
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