Metaratings: Ловрен в Лондоне проходит медосмотр для «Зенита»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к трансферу в «Зенит». Как утверждает Metaratings, хорват уже в Санкт-Петербурге.

Вскоре стороны должны объявить о переходе. Сумма сделки составит 10,9 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее «СЭ» сообщал, что Ловрен может заключить с чемпионом РПЛ контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Ловрен – серебряный призер чемпионата мира-2018.

«Зенит» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

UPD: позже сам источник опроверг информацию про присутствие Ловрена в Санкт-Петербурге. Согласно новым сведениям Metaratings, хорват пребывает в Лондоне и проходит медосмотр для «Зенита».