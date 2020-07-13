«СЭ»: «Зенит» предложил Ловрену контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона в год

Стало известно, какие условия готов предложить «Зенит» защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.

Петербургский клуб намерен заключить с хорватом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Что касается зарплаты футболиста, то речь идет о 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

В виду вероятного ухода из «Зенита» Бранислава Ивановича подписание нового центрального защитника – приоритет клуба на текущее лето.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не отпустит Ловрена в Россию бесплатно.