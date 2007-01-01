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    «СЭ»: «Зенит» предложил Ловрену контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона в год

    Стало известно, какие условия готов предложить «Зенит» защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.

    Петербургский клуб намерен заключить с хорватом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

    Что касается зарплаты футболиста, то речь идет о 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    В виду вероятного ухода из «Зенита» Бранислава Ивановича подписание нового центрального защитника – приоритет клуба на текущее лето.

    Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не отпустит Ловрена в Россию бесплатно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:30
    Комментарии7
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      Рейтинг: +40215

      portero 1 час назад

      если только вместо Ивановича, у Семака в бой идут одни "старики"...

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      Рейтинг: +6363

      paracetamol 1 час назад

      Да не потянет этот ливерский сиделец на место Иваныча!

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      Рейтинг: +2416

      KPCCSPB 1 час назад

      ну, это усиление для РПЛ только, но не для ЛЧ

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      Рейтинг: +6363

      paracetamol > KPCCSPB 1 час назад

      На РПЛ и Прохина хватит!

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      Рейтинг: +228

      Йост 1 час назад

      Не вам решать кого брать кого не брать, не вашими же деньгами они сорят, а газпромовскими.

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      Рейтинг: +22811

      oyabun 1 час назад

      А смысл? Нынешние 3 состава Зенита (основной, запас и игроки в Сочи) и так сильнее всех остальных команд РПЛ.

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      Рейтинг: +3564

      Давид59 > oyabun 1 час назад

      Если Иванович не уйдёт, тогда действительно смысла нет.

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