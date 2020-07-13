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  • «СЭ»: «Зенит» предложил Ловрену контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона в год

«СЭ»: «Зенит» предложил Ловрену контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона в год

13 июля 2020, 12:30
28

Стало известно, какие условия готов предложить «Зенит» защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.

Петербургский клуб намерен заключить с хорватом двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Что касается зарплаты футболиста, то речь идет о 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

В виду вероятного ухода из «Зенита» Бранислава Ивановича подписание нового центрального защитника – приоритет клуба на текущее лето.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не отпустит Ловрена в Россию бесплатно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Ловрен Деян
Комментарии (28)
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oyabun
1594633554
А смысл? Нынешние 3 состава Зенита (основной, запас и игроки в Сочи) и так сильнее всех остальных команд РПЛ.
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paracetamol
1594636182
Да не потянет этот ливерский сиделец на место Иваныча!
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portero
1594636292
если только вместо Ивановича, у Семака в бой идут одни "старики"...
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Йост
1594642016
На место Дзюбы надо кого-нибудь присмотреть, вдруг в атаке что-то не заладиться, тогда и менять есть будет кем или не дай бог травма у него, тогда и в РПЛ Зенит быстро превратится в крепкого, но середнячка. Одним словом, атака у Зенита никакущая, отсюда и защиту усиливают, чтобы автобус поставить в ЛЧ. Игры-то никакой, все очки в РПЛ судьи им дарили. В руководстве Зенита все это понимают. Купить хорошего нападающего сложнее, чем отличного защитника, да и дороже выйдет. Медведев после чемпионства сразу сказал:"Надо экономить"
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Йост
1594643612
Если поставили минус, тоже неплохо, значит читают коменты.
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Йост
1594645200
Фарфан поправился. Теперь он в РПЛ всем наколотит, даже липовым чемпионам, как бы они не усиливались.
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Йост
1594645707
На какие шиши вообще Зенит его покупать будет. Для начала надо продать кого-то, как это делают Челси, Реал, Милан, Интер, Барселона, Бавария и т.д. Странные люди сидят в правлении Зенита, чукчи какие-то безмозглые.
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волчарик
1594649801
В заявке сейчас итак 10 легионеров,4 цз.Пускай продадут Ригони с Маманой,мест нет.А если Азмуна или Дриуси,то и брать надо будет в атаку.
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волчарик
1594650347
При новом лимите игроки старта-2цз,Cантос,Бариос,Малком,Азмун,Дриуси.Получается или запасной цз или основной в атаку.
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zigbert
1594661422
По меркам РПЛ довольно приличный игрок. Хотя Иванович сейчас не портит игры,играет надежно.
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