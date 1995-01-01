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    Goal: «Ливерпуль» не отпустит Ловрена в «Зенит» бесплатно

    «Ливерпуль» готов продать этим летом центрального защитника Деяна Ловрена.

    Ранее сообщалось, что хорват может перейти в «Зенит» на правах свободного агента.

    Однако, по информации Goal.com, англичане не рассматривают вариант с расторжением контракта и намерены заработать на трансфере 31-летнего футболиста.

    За ситуацией с будущим Ловрена также следит «Рома» и два неназванных клуба АПЛ.

    Контракт игрока с «Ливерпулем» истекает через год. Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3562

      Давид59 1 час назад

      Ловрен на замену Ивановичу? Но Ивановича вроде ещё на сезон продлили. В любом случае Ловрен это усиление

      0
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      Рейтинг: +10566

      Garrincha58 > Давид59 54 минуты назад

      какое на х..н усиление? Ловрен ещё слабее Осорио не нужен он стопудово

      0
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    • ...
      Рейтинг: +687

      Дима Цэ 1 час назад

      Нах такой старый нужен то?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3562

      Давид59 > Дима Цэ 1 час назад

      Молодого в центре защиты Зенит по-любому не поставит.

      0
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      Рейтинг: +10566

      Garrincha58 > Давид59 53 минуты назад

      зря надо рисковать иначе никогда не будет своих воспитанников

      0
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      Рейтинг: +6361

      paracetamol 2 часа назад

      Не хотят бесплатно, пусть на скамейке сидит и зарплату нехилую получает.

      1
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      Рейтинг: +6361

      paracetamol 2 часа назад

      За 16 евролямов престарелый заднескамеечник никому не нужен.

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