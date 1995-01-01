Goal: «Ливерпуль» не отпустит Ловрена в «Зенит» бесплатно

Ловрен на замену Ивановичу? Но Ивановича вроде ещё на сезон продлили. В любом случае Ловрен это усиление
«Ливерпуль» готов продать этим летом центрального защитника Деяна Ловрена.
Ранее сообщалось, что хорват может перейти в «Зенит» на правах свободного агента.
Однако, по информации Goal.com, англичане не рассматривают вариант с расторжением контракта и намерены заработать на трансфере 31-летнего футболиста.
За ситуацией с будущим Ловрена также следит «Рома» и два неназванных клуба АПЛ.
Контракт игрока с «Ливерпулем» истекает через год. Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.