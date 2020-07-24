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The Times: Ловрен перейдет в «Зенит» за 10,9 миллиона

24 июля 2020, 14:29
28

«Зенит» договорился о трансфере центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена, пишет The Times.

По информации источника, российский клуб заплатит за футболиста 10,9 миллиона фунтов.

«Зенит» хотел купить хорвата по сниженной цене, но «Ливерпуль» продлил с ним контракт до 2022 года, поэтому петербуржцам пришлось улучшить первоначальное предложение.

Ранее «СЭ» сообщал, что Ловрен может заключить с чемпионом РПЛ контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

Источник: The Times
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Ловрен Деян
Комментарии (28)
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3a zenit
1595592826
деньги на ветер.
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кран
1595593161
Судьбой было предначертано играть в Зените, ведь родился в г.Зеница )))
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Горкин Блеванов
1595593316
это нужно только чтобы пройти групповой этап в ЛЧ, нужны крупные трансферы
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Из Твери Леха
1595596907
Может Домагоя Виду ему в пару?
Ответить
portero
1595603984
лучше Ловрена покупайте, а Вандерсона нам оставьте... и так ведь легов много, будете в Сочи оптом сплавлять???
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zxc-1168
1595783119
За 8 млн., не нужно привирать.
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