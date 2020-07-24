The Times: Ловрен перейдет в «Зенит» за 10,9 миллиона

«Зенит» договорился о трансфере центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена, пишет The Times.

По информации источника, российский клуб заплатит за футболиста 10,9 миллиона фунтов.

«Зенит» хотел купить хорвата по сниженной цене, но «Ливерпуль» продлил с ним контракт до 2022 года, поэтому петербуржцам пришлось улучшить первоначальное предложение.

Ранее «СЭ» сообщал, что Ловрен может заключить с чемпионом РПЛ контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.