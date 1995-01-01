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    The Times: Ловрен перейдет в «Зенит» за 10,9 миллиона

    «Зенит» договорился о трансфере центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена, пишет The Times.

    По информации источника, российский клуб заплатит за футболиста 10,9 миллиона фунтов.

    «Зенит» хотел купить хорвата по сниженной цене, но «Ливерпуль» продлил с ним контракт до 2022 года, поэтому петербуржцам пришлось улучшить первоначальное предложение.

    Ранее «СЭ» сообщал, что Ловрен может заключить с чемпионом РПЛ контракт по схеме «2+1» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1093

      Semenycch 14 минут назад

      Отличная покупка, столь сильного центрального защитника в Зените давно не было!

      0
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      ...
      Рейтинг: +77

      isakkobelini > Semenycch 6 минут назад

      вообще не было, разве, что Алвеш

      0
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