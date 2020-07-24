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  • Президент РФС Дюков – о проведении матча «Сочи» – «Ростов»: «Это мое решение, Прядкин к этому не имеет отношения»

Президент РФС Дюков – о проведении матча «Сочи» – «Ростов»: «Это мое решение, Прядкин к этому не имеет отношения»

24 июля 2020, 17:38
12

Президент РФС Александр Дюков встал на защиту главы РПЛ Сергея Прядкина, который часто подвергался критике после возобновления сезона.

«Вы знаете, что клубы – все, без исключения – поддержали его кандидатуру. Я вижу доверие со стороны клубов к руководителю лиги. После возобновления чемпионата ряд событий вызвали ряд вопросов к Сергею Геннадьевичу. Я видел претензии со стороны «Ростова». В данном случае я понимаю эмоциональную реакцию «Ростова», у которого были шансы получить путевку в Лигу чемпионов. Но если честно, я считаю эти претензии скорее эмоциональными, не вижу здесь какой-то вины Сергея Геннадьевича.

Если говорить о полемике относительно переносов матчей, наверное, этот ящик Пандоры открыл я. Возможно, это была ошибка. Чем я руководствовался, когда дал возможность «Сочи» и «Ростову» договориться? Мы боролись за возвращение футбола. В конце апреля и начале мая это было не так очевидно, было много скептиков, возобновить чемпионат было непросто, была проделана огромная работа. Проделав эту огромную работу, мы ждали возобновления чемпионата – нам нужен был футбол на поле, а не запись очков. Когда произошла история «Ростова», мы даже не предусматривали какую-либо дату для переноса.

Эта дата – 19 июля – не могла быть использована, потому что это было бы несправедливо в отношении клубов, участвующих в полуфинале [Кубка России], потому что у них не было бы даты для переноса их матчей. Но у меня было такое большое желание начать и чтобы судьба матчей решалась на поле, что я дал возможность «Сочи» и «Ростову» договориться. Они не договорились. Дальше была история с «Динамо» и «Краснодаром» – они договорились. Этим и была вызвана эмоциональная реакция.

Это было мое решение, и к этому Сергей Геннадьевич не имеет никакого отношения. В том, что футболисты «Ростова» заболели, вины лиги и Сергея Геннадьевича тоже нет. Если бы соблюдался регламент и они бы совершали правильные действия, того, что случилось, не было бы. Почему я должен был прятаться за чужими спинами? Решение о матче «Сочи» – «Ростов» – мое.

Прав ли я? Сейчас не уверен. Но не Сергей Геннадьевич Прядкин ко мне пришел с этим решением. Его позиция была другой: нельзя давать возможность переносить матчи. Я посчитал, что столько сил было потрачено – и теперь взять и записать технарь как-то не по-спортивному, пусть сыграют, пусть попробуют. Это была моя инициатива», – сказал Дюков.

Президент РФС Дюков: «Нужно дать время Кашшаи и его команде. Они работают в непростые времена»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Прядкин Сергей Дюков Александр
Комментарии (12)
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Garrincha58
1595602095
а чё раньше то не сказал или Президенту нельзя каждый день инвертю давать
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DOCTOR PENALTY
1595602682
Текста много. Но, не убеждает.
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vladimir-7
1595602742
А.Дюков: "Вы знаете, что клубы-все, без исключения- поддержали его (Прядкина) ЕДИНСТВЕННУЮ кандидатуру".
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Hektor 84
1595604130
Даже читать не стал этот бред
Ответить
NewLife
1595604926
Вся эта словесная шелуха призвана прикрыть то, как подленько страховали педофилов от вылета в пердив.
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portero
1595610586
Денюжку заработал балабол...
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Skull_Boy
1595612414
Не было бы этого матча и Сочи спокойно посасывал бы сейчас в ФНЛ, а бред нести он умеет, только не давно хотел обмыть 100 млрд
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kvm
1595619531
hедик - о педике...
Ответить
Axe111
1595621935
Позорище
Ответить
zigbert
1595684176
Все верно разъяснил, но отвечать за такое решение никто не будет.
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