Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Президент РФС Дюков – о проведении матча «Сочи» – «Ростов»: «Это мое решение, Прядкин к этому не имеет отношения»

    Президент РФС Александр Дюков встал на защиту главы РПЛ Сергея Прядкина, который часто подвергался критике после возобновления сезона.

    «Вы знаете, что клубы – все, без исключения – поддержали его кандидатуру. Я вижу доверие со стороны клубов к руководителю лиги. После возобновления чемпионата ряд событий вызвали ряд вопросов к Сергею Геннадьевичу. Я видел претензии со стороны «Ростова». В данном случае я понимаю эмоциональную реакцию «Ростова», у которого были шансы получить путевку в Лигу чемпионов. Но если честно, я считаю эти претензии скорее эмоциональными, не вижу здесь какой-то вины Сергея Геннадьевича.

    Если говорить о полемике относительно переносов матчей, наверное, этот ящик Пандоры открыл я. Возможно, это была ошибка. Чем я руководствовался, когда дал возможность «Сочи» и «Ростову» договориться? Мы боролись за возвращение футбола. В конце апреля и начале мая это было не так очевидно, было много скептиков, возобновить чемпионат было непросто, была проделана огромная работа. Проделав эту огромную работу, мы ждали возобновления чемпионата – нам нужен был футбол на поле, а не запись очков. Когда произошла история «Ростова», мы даже не предусматривали какую-либо дату для переноса.

    Эта дата – 19 июля – не могла быть использована, потому что это было бы несправедливо в отношении клубов, участвующих в полуфинале [Кубка России], потому что у них не было бы даты для переноса их матчей. Но у меня было такое большое желание начать и чтобы судьба матчей решалась на поле, что я дал возможность «Сочи» и «Ростову» договориться. Они не договорились. Дальше была история с «Динамо» и «Краснодаром» – они договорились. Этим и была вызвана эмоциональная реакция.

    Это было мое решение, и к этому Сергей Геннадьевич не имеет никакого отношения. В том, что футболисты «Ростова» заболели, вины лиги и Сергея Геннадьевича тоже нет. Если бы соблюдался регламент и они бы совершали правильные действия, того, что случилось, не было бы. Почему я должен был прятаться за чужими спинами? Решение о матче «Сочи» – «Ростов» – мое.

    Прав ли я? Сейчас не уверен. Но не Сергей Геннадьевич Прядкин ко мне пришел с этим решением. Его позиция была другой: нельзя давать возможность переносить матчи. Я посчитал, что столько сил было потрачено – и теперь взять и записать технарь как-то не по-спортивному, пусть сыграют, пусть попробуют. Это была моя инициатива», – сказал Дюков.

    Президент РФС Дюков: «Нужно дать время Кашшаи и его команде. Они работают в непростые времена»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:38
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1340

      ziborock 8 минут назад

      Это мое решение, Прядкин к этому не имеет отношения!
      ЕСТЕСТВЕННО, ВЕЗДЕ ГАЗПРОМ И ПИТЕРСКАЯ ШОБЛА!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12026

      vladimir-7 14 минут назад

      А.Дюков: "Вы знаете, что клубы-все, без исключения- поддержали его
      (Прядкина) ЕДИНСТВЕННУЮ кандидатуру".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17704

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Текста много. Но, не убеждает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10794

      Garrincha58 25 минут назад

      а чё раньше то не сказал или Президенту нельзя каждый день инвертю давать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1105

      Semenycch 32 минуты назад

      Позиция, которую выразил в этом интервью честная и достойная. Поддерживаю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12026

      vladimir-7 > Semenycch 11 минут назад

      Ну да, позиция честная и достойная для Газпрома.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78068
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru