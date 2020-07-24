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  • Президент РФС Дюков: «Нужно дать время Кашшаи и его команде. Они работают в непростые времена»

Президент РФС Дюков: «Нужно дать время Кашшаи и его команде. Они работают в непростые времена»

24 июля 2020, 16:36
5

Президент РФС Александр Дюков призвал пока не делать выводы о работе главы департамента судейства Виктора Кашшаи.

«Он работает всего полгода, они были очень непростыми. Январь, февраль – перерыв, потом чемпионат возобновился, но пришел ковид, со всеми вытекающими отсюда последствиями и сложностями. По этому полугодию сложно делать выводы – нужно дать ему и его команде время.

Я пытаюсь смотреть максимальное количество футбольных матчей. За время возобновления чемпионата было девять обращений в нашу комиссию: 20 эпизодов. В 16 эпизодах комиссия поддержала судейские решения, в трех – не поддержала судейские решения, один раз не согласилась.

У меня есть одна претензия: мы были недостаточно открыты в объяснении и проведении ликбеза. Мы все – вместе с болельщиками и экспертами – должны говорить на одном языке. Я с первых дней работы Виктора призывал к большей открытости, к регулярному общению со СМИ, к проведению брифингов, организации специальных телевизионных программ, поскольку у нас очень низкий уровень грамотности, понимания правил игры. Мало людей, кто правила читал, кто выучил простые принципы работы VAR. Постоянно звучат одни и те же вопросы, почему здесь VAR вмешался, а здесь – не вмешался.

Объективно, надо запастись терпением, объяснять это, инвестировать в это. Судейский комитет и департамент судейства согласились, что эта работа нужна. Надеюсь, что с началом нового сезона эта работа будет проводиться», – сказал Дюков.

  • Кашшаи назначен на должность главы департамента судейства РФС 9 января.
  • Он сменил на этом посту Александра Егорова.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Дюков Александр Кашшаи Виктор
Комментарии (5)
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Axe111
1595598716
Позорище,самоликвидируйтесь!!!!
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серега кашин
1595601020
сразу было понятно что судейский корпус в нашей стране давно погряз в коррупции и продажности, и судят у нас низкопрофильные люди и по указке с верху
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Каратель помойников
1595601555
Президент РФС Дюков: «Нужно дать время Кашшаи и его команде. Они ещё только начинают зарабатывать»
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Hektor 84
1595602277
Интересно а какой это по счету бывший президент зенита во главе РФС? Так понимаю следующий А. Медведев? Газпром сначала в зенит их назначает, затем если прошел испытания в РФС. А некоторые и до министра спорта доворовывались!
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paracetamol
1595603449
Непростые времена - точно сказано. У свиней уже крыша поехала. И вообще, комета небе - не к добру!
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