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    Президент РФС Дюков: «Нужно дать время Кашшаи и его команде. Они работают в непростые времена»

    Президент РФС Александр Дюков призвал пока не делать выводы о работе главы департамента судейства Виктора Кашшаи.

    «Он работает всего полгода, они были очень непростыми. Январь, февраль – перерыв, потом чемпионат возобновился, но пришел ковид, со всеми вытекающими отсюда последствиями и сложностями. По этому полугодию сложно делать выводы – нужно дать ему и его команде время.

    Я пытаюсь смотреть максимальное количество футбольных матчей. За время возобновления чемпионата было девять обращений в нашу комиссию: 20 эпизодов. В 16 эпизодах комиссия поддержала судейские решения, в трех – не поддержала судейские решения, один раз не согласилась.

    У меня есть одна претензия: мы были недостаточно открыты в объяснении и проведении ликбеза. Мы все – вместе с болельщиками и экспертами – должны говорить на одном языке. Я с первых дней работы Виктора призывал к большей открытости, к регулярному общению со СМИ, к проведению брифингов, организации специальных телевизионных программ, поскольку у нас очень низкий уровень грамотности, понимания правил игры. Мало людей, кто правила читал, кто выучил простые принципы работы VAR. Постоянно звучат одни и те же вопросы, почему здесь VAR вмешался, а здесь – не вмешался.

    Объективно, надо запастись терпением, объяснять это, инвестировать в это. Судейский комитет и департамент судейства согласились, что эта работа нужна. Надеюсь, что с началом нового сезона эта работа будет проводиться», – сказал Дюков.

    • Кашшаи назначен на должность главы департамента судейства РФС 9 января.
    • Он сменил на этом посту Александра Егорова.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6730

      paracetamol 2 минуты назад

      Непростые времена - точно сказано. У свиней уже крыша поехала. И вообще, комета небе - не к добру!

      0
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      Рейтинг: +4226

      Hektor 84 22 минуты назад

      Интересно а какой это по счету бывший президент зенита во главе РФС? Так понимаю следующий А. Медведев? Газпром сначала в зенит их назначает, затем если прошел испытания в РФС. А некоторые и до министра спорта доворовывались!

      0
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      Рейтинг: +3380

      Каратель 34 минуты назад

      Президент РФС Дюков: «Нужно дать время Кашшаи и его команде. Они ещё только начинают зарабатывать»

      1
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      Рейтинг: +5098

      серега кашин 43 минуты назад

      сразу было понятно что судейский корпус в нашей стране давно погряз в коррупции и продажности, и судят у нас низкопрофильные люди и по указке с верху

      1
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      Рейтинг: +306

      alarm_иг 1 час назад

      Понятно? У нас очень низкий уровень грамотности, понимания правил игры.

      3
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      Рейтинг: +2428

      Axe111 1 час назад

      Позорище,самоликвидируйтесь!!!!

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