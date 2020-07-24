Президент РФС Дюков: «Нужно дать время Кашшаи и его команде. Они работают в непростые времена»

Президент РФС Александр Дюков призвал пока не делать выводы о работе главы департамента судейства Виктора Кашшаи.

«Он работает всего полгода, они были очень непростыми. Январь, февраль – перерыв, потом чемпионат возобновился, но пришел ковид, со всеми вытекающими отсюда последствиями и сложностями. По этому полугодию сложно делать выводы – нужно дать ему и его команде время.

Я пытаюсь смотреть максимальное количество футбольных матчей. За время возобновления чемпионата было девять обращений в нашу комиссию: 20 эпизодов. В 16 эпизодах комиссия поддержала судейские решения, в трех – не поддержала судейские решения, один раз не согласилась.

У меня есть одна претензия: мы были недостаточно открыты в объяснении и проведении ликбеза. Мы все – вместе с болельщиками и экспертами – должны говорить на одном языке. Я с первых дней работы Виктора призывал к большей открытости, к регулярному общению со СМИ, к проведению брифингов, организации специальных телевизионных программ, поскольку у нас очень низкий уровень грамотности, понимания правил игры. Мало людей, кто правила читал, кто выучил простые принципы работы VAR. Постоянно звучат одни и те же вопросы, почему здесь VAR вмешался, а здесь – не вмешался.

Объективно, надо запастись терпением, объяснять это, инвестировать в это. Судейский комитет и департамент судейства согласились, что эта работа нужна. Надеюсь, что с началом нового сезона эта работа будет проводиться», – сказал Дюков.