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  • Медведев: «Камень надо было кидать в огород «Спартака» и ЦСКА: из-за них мы вылетели из топ-6 рейтинга УЕФА. Это очень плохо для нашего футбола

Медведев: «Камень надо было кидать в огород «Спартака» и ЦСКА: из-за них мы вылетели из топ-6 рейтинга УЕФА. Это очень плохо для нашего футбола

23 июля 2020, 18:00
53

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о предстоящем выступлении петербуржцев в Лиге чемпионов.

– Ваш обмен колкостями с Леонидом Федуном перед матчем широко обсуждается в прессе и интернете. Вам не кажется, что менеджер такого уровня все же не должен позволять себе подобных высказываний?

– Я уже признал, что шутка – не самая удачная, у меня есть и более удачные. Федуну я сразу отправил сообщение, где сказал, что применение солдатско-казарменного юмора было неуместным. Причем, это было еще до подачи их заявления в комитет по этике РФС.

– Он принял это, скажем так, извинение?

– Я не получил от него ответа. А говорить о том, что с нами там что-то сделают в Лиге чемпионов...

– Тут, видимо, он руководствовался не самыми успешными выступлениями «Зенита» в еврокубках в последние годы.

– И тем не менее «Зенит» принес больше всего евроочков России за последние годы. Это места в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Поэтому высказывание по-поводу Лиги чемпионов было не очень корректным, скажем так.

Я подчеркну, что я с огромным уважением отношусь к Леониду Арнольдовичу. Он очень опытный, успешный бизнесмен – в рамках «Лукойла». Хорошо, что у него есть такая страсть к футболу, которой уже почти 20 лет. Ясно, что «Спартак» не простой клуб, со своей аудиторией. И слава богу, что у нас есть такие люди, как он, как Галицкий, которые пришли не на один год.

Поэтому повторяться не буду. Я не комментирую дурацкие шутки, а они были с обеих сторон. А поддевать маечки с издевательскими рисунками... Я думаю, что это не у одного игрока, а у всех было, а один просто забыл, что там написано. Я к этому спокойно отношусь, тем более, что они создали повод, чтобы над ними самими и иронизировали. Для меня лучшая реакция – понимать, что посмеяться у них не получилось, и счет на табло.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России со счетом 2:1.
  • После матча Федун раскритиковал судейство в игре, назвав петербуржцев «дутыми чемпионами», которые «огребут в Лиге чемпионов без судейской поддержки».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федун Леонид Медведев Александр
Комментарии (53)
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все_будет_AUDI
1595517337
Имбицил
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Павелий
1595517550
Конечно, больше всех очков. Ведь только Зенит выпускают туда играть благодаря судьям. А злопыхателям напомню, что в 2010/2011 сезон, когда Спартак 2 раза проиграл Порту (1:5 и 2:5) в 1/4 Лиги Европы, именно он принёс больше всех евроочков в копилку страны.
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Хрюхрю
1595518335
конечно, хрюшки поэтому и не пытаются бороться за зону ЛЧ и ЛЕ, дабы на всю Европу не опозориться. Если хотят чего-то выиграть пусть в ФНЛ идут и там скорее всего ныть будут axaxax
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Skull_Boy
1595520215
Ну ну да и это говорит руководить команды, которая обсирается 4 года подряд в ЛЧ в самой легкой группе, да уж глупее выражения еще не слышал и слив 0-4 Минску еще долго вспоминать буду, если бы не бабки, да как обосал их Маккаби и Копенгаген тоже
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Томик
1595520303
Про "счёт на табло" - это единственное что может сказать это мурло по поводу данного матча. Где VAR, сучёныш, куда вы вместе с Ивановым и помощником, заменённым в день матча, дели наш VAR?
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Kollljan
1595520665
Спартаковцам чего-то говорить с седьмого места не стоит. Лучше помолчать.
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Viper for CSKA
1595520972
Отличный способ прикрывать свой поганый язык. Кивать на других. А как Зенит в Лиге чемпионов с кучей денег государственной корпорации (которая заодно и саму ЛЧ спонсирует, вот так совпадение) лажает, мы вспоминать лучше не будем. Естественно удобнее пинять на две самые молодые команды чемпионата, а не на гос проект, тратящий 40 миллионов на одного игрока и годами не подготавливающий ни единого собственного воспитанника к играм серьезного уровня. Над этим кадром даже смеяться не выходит, после его базара - только сплошные фейспалмы.
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Питер - гейская столица Р
1595527718
Петушиный клуб с директором бородавкой.
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Пастырь
1595530346
Сам Медведев начал этот скандал. Зюба и Азмун повели себя как обычные педики. Медведев хотел вырулить, но получилось наоборот. Нет чтобы просто принести извинения, он пытается своим тупым лбом пробить бетонную стену. Ему это сильно аукнется.
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Hektor 84
1595530393
А что смс отправил? В лицо слабо сказать пес помойный!
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