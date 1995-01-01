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    Медведев: «Камень надо было кидать в огород «Спартака» и ЦСКА: из-за них мы вылетели из топ-6 рейтинга УЕФА. Это очень плохо для нашего футбола

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о предстоящем выступлении петербуржцев в Лиге чемпионов.

    – Ваш обмен колкостями с Леонидом Федуном перед матчем широко обсуждается в прессе и интернете. Вам не кажется, что менеджер такого уровня все же не должен позволять себе подобных высказываний?

    – Я уже признал, что шутка – не самая удачная, у меня есть и более удачные. Федуну я сразу отправил сообщение, где сказал, что применение солдатско-казарменного юмора было неуместным. Причем, это было еще до подачи их заявления в комитет по этике РФС.

    – Он принял это, скажем так, извинение?

    – Я не получил от него ответа. А говорить о том, что с нами там что-то сделают в Лиге чемпионов...

    – Тут, видимо, он руководствовался не самыми успешными выступлениями «Зенита» в еврокубках в последние годы.

    – И тем не менее «Зенит» принес больше всего евроочков России за последние годы. Это места в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Поэтому высказывание по-поводу Лиги чемпионов было не очень корректным, скажем так.

    Я подчеркну, что я с огромным уважением отношусь к Леониду Арнольдовичу. Он очень опытный, успешный бизнесмен – в рамках «Лукойла». Хорошо, что у него есть такая страсть к футболу, которой уже почти 20 лет. Ясно, что «Спартак» не простой клуб, со своей аудиторией. И слава богу, что у нас есть такие люди, как он, как Галицкий, которые пришли не на один год.

    Поэтому повторяться не буду. Я не комментирую дурацкие шутки, а они были с обеих сторон. А поддевать маечки с издевательскими рисунками... Я думаю, что это не у одного игрока, а у всех было, а один просто забыл, что там написано. Я к этому спокойно отношусь, тем более, что они создали повод, чтобы над ними самими и иронизировали. Для меня лучшая реакция – понимать, что посмеяться у них не получилось, и счет на табло.

    • «Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России со счетом 2:1.
    • После матча Федун раскритиковал судейство в игре, назвав петербуржцев «дутыми чемпионами», которые «огребут в Лиге чемпионов без судейской поддержки».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3229

      Томик 4 минуты назад

      Про "счёт на табло" - это единственное что может сказать это мурло по поводу данного матча. Где VAR, сучёныш, куда вы вместе с Ивановым и помощником, заменённым в день матча, дели наш VAR?

      1
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      Рейтинг: +9054

      Skull_Boy 5 минут назад

      Ну ну да и это говорит руководить команды, которая обсирается 4 года подряд в ЛЧ в самой легкой группе, да уж глупее выражения еще не слышал и слив 0-4 Минску еще долго вспоминать буду, если бы не бабки, да как обосал их Маккаби и Копенгаген тоже

      3
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      Рейтинг: +145

      Вонючая столица 11 минут назад

      Позорное газовое пи.дерское мурло уже успело забыть про базели, вильяреалы, динамомински и маккаби ? Клоун педикулёзный, кому ты чешешь ?

      2
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      Рейтинг: +1765

      Genz 13 минут назад

      Спартак покупает Кокорина из мести солдатскому юмору Медведева. Федун Сказал: пусть Саша с моими мальчишками на даче играет 3 года в футбол за 12 мил. Евро,чем зенит его подпишет.

      0
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      Рейтинг: +1076

      Semenycch 34 минуты назад

      Совершенно верно, эти два недоклуба позорят Россию на международной арене!

      -3
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      Рейтинг: +11

      Хрюхрю 37 минут назад

      конечно, хрюшки поэтому и не пытаются бороться за зону ЛЧ и ЛЕ, дабы на всю Европу не опозориться. Если хотят чего-то выиграть пусть в ФНЛ идут и там скорее всего ныть будут axaxax

      -1
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      Рейтинг: +77

      фксм85 38 минут назад

      Ох, чувствую, эти футболки ещё на помнят о себе медвежонка. На ближайшем домашнем матче с синитом они будут не на игроках, а на болельщиках надеты.И, надеюсь, в немалом количестве.

      1
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      Рейтинг: +6675

      paracetamol 40 минут назад

      Да уж, он прав. Утопили свини, кони и деповские наш еврофутбол. Один Зенит сражался.

      -2
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      Рейтинг: +6152

      Сильвербой 40 минут назад

      Для нашего футбола плохо, что им руководят идиоты!!! А просеры в еврокубках это уже последствия!!!

      0
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      Рейтинг: +2810

      Павелий 50 минут назад

      Конечно, больше всех очков. Ведь только Зенит выпускают туда играть благодаря судьям.
      А злопыхателям напомню, что в 2010/2011 сезон, когда Спартак 2 раза проиграл Порту (1:5 и 2:5) в 1/4 Лиги Европы, именно он принёс больше всех евроочков в копилку страны.

      3
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      Рейтинг: +6675

      paracetamol > Павелий 39 минут назад

      А еще прокакал Санкт-Галлену, Легии и бог знает какому еще отстою.

      0
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      Рейтинг: +1052

      _Marqella_ > Павелий 27 минут назад

      ты серьёзно?? так это было 10 лет назад...это всё, что есть вспомнить? перестань,все же знают,как спартак играет в еврокубках...

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      Рейтинг: +229

      xakep01 > Павелий 22 минуты назад

      А если так вспоминать, то Зенит вообще выиграл кубок уефа

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      Рейтинг: +145

      Вонючая столица > xakep01 3 минуты назад

      Купил

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