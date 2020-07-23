Медведев: «Камень надо было кидать в огород «Спартака» и ЦСКА: из-за них мы вылетели из топ-6 рейтинга УЕФА. Это очень плохо для нашего футбола

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о предстоящем выступлении петербуржцев в Лиге чемпионов.

– Ваш обмен колкостями с Леонидом Федуном перед матчем широко обсуждается в прессе и интернете. Вам не кажется, что менеджер такого уровня все же не должен позволять себе подобных высказываний?

– Я уже признал, что шутка – не самая удачная, у меня есть и более удачные. Федуну я сразу отправил сообщение, где сказал, что применение солдатско-казарменного юмора было неуместным. Причем, это было еще до подачи их заявления в комитет по этике РФС.

– Он принял это, скажем так, извинение?

– Я не получил от него ответа. А говорить о том, что с нами там что-то сделают в Лиге чемпионов...

– Тут, видимо, он руководствовался не самыми успешными выступлениями «Зенита» в еврокубках в последние годы.

– И тем не менее «Зенит» принес больше всего евроочков России за последние годы. Это места в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Поэтому высказывание по-поводу Лиги чемпионов было не очень корректным, скажем так.

Я подчеркну, что я с огромным уважением отношусь к Леониду Арнольдовичу. Он очень опытный, успешный бизнесмен – в рамках «Лукойла». Хорошо, что у него есть такая страсть к футболу, которой уже почти 20 лет. Ясно, что «Спартак» не простой клуб, со своей аудиторией. И слава богу, что у нас есть такие люди, как он, как Галицкий, которые пришли не на один год.

Поэтому повторяться не буду. Я не комментирую дурацкие шутки, а они были с обеих сторон. А поддевать маечки с издевательскими рисунками... Я думаю, что это не у одного игрока, а у всех было, а один просто забыл, что там написано. Я к этому спокойно отношусь, тем более, что они создали повод, чтобы над ними самими и иронизировали. Для меня лучшая реакция – понимать, что посмеяться у них не получилось, и счет на табло.