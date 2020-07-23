Тедеско приехал на заседание совета директоров «Спартака» с багажом

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на стадион «Открытие Арена», где сегодня состоится заседание совета директоров клуба.

Немецкий специалист приехал к арене с багажом в руках.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить тренера.

Команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.

Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.