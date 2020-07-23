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    Тедеско приехал на заседание совета директоров «Спартака» с багажом

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на стадион «Открытие Арена», где сегодня состоится заседание совета директоров клуба.

    Немецкий специалист приехал к арене с багажом в руках.

    Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить тренера.

    • Команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.
    • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии17
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      Рейтинг: +17672

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      На этот раз Тедеско принял правильное решение

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      Рейтинг: +1303

      Puddle 44 минуты назад

      Он уедет с багажом лукойловских денежек. Как и Пёрн!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1075

      Semenycch 52 минуты назад

      Больная голова ногам покоя не дает!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      serhio80 59 минут назад

      хм, спортивная форма в руках) на тренировку потом?)

      0
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      Рейтинг: +10742

      Garrincha58 1 час назад

      просто он сразу рванёт в Шереметьево в отпуск на недельку домой

      2
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      Рейтинг: +1492

      NewLife 1 час назад

      Багажа не видно. Видна тупость и ангажированность хейтеров Спартака из Спорт-Экспресс.

      2
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      Рейтинг: +2595

      житель СПб 1 час назад

      Что, уже? Я прочитал заголовок и обрадовался. А когда весь текст - понял, что это опять клоунада.
      Даешь в тренеры Аленичева на 3 года! (Или Парфенова, или других выходцев из классического Спартака).
      А из состава директоров - обоих Федунов на выход.

      1
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      Рейтинг: +4498

      Alekxei Z. > житель СПб 14 минут назад

      Тебе как и Борамам Спартак покоя не даёт ?
      Угомонись.
      Своих бывших трудоустраивайте...

      0
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      Рейтинг: +1766

      Genz 1 час назад

      Бердыев взамен ещё хуже. Его Тактика в 5 защитников играть на нули - скучно. Лучше тедеско. 5-6 чел.- шлак отдать в Химки. Купить 3 чела уровня Адриано, Зе Луиша, ещё Кокорина и вперёд в лч

      2
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      Рейтинг: +3691

      Давид59 > Genz 46 минут назад

      Ну от Адриано то толку точно никакого не было

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      Рейтинг: +4367

      Добрый Бобер 1 час назад

      Какой-то маленький багаж...

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      Рейтинг: +290

      alarm_иг > Добрый Бобер 1 час назад

      Как говорится - всё своё ношу с собой.

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      Рейтинг: +9050

      Skull_Boy 1 час назад

      Да там хоть Гвардиолу назначь толку не будет, если шлак скупают пачками

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