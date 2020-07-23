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  • Тедеско приехал на заседание совета директоров «Спартака» с багажом

Тедеско приехал на заседание совета директоров «Спартака» с багажом

23 июля 2020, 11:42
28

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на стадион «Открытие Арена», где сегодня состоится заседание совета директоров клуба.

Немецкий специалист приехал к арене с багажом в руках.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить тренера.

  • Команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.
  • Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (28)
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"supermax"
1595494854
опять что ли тренера менять
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acor94
1595494935
С багажом Кононова?)
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Добрый Бобер
1595495109
Какой-то маленький багаж...
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житель СПб
1595495706
Что, уже? Я прочитал заголовок и обрадовался. А когда весь текст - понял, что это опять клоунада. Даешь в тренеры Аленичева на 3 года! (Или Парфенова, или других выходцев из классического Спартака). А из состава директоров - обоих Федунов на выход.
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NewLife
1595496699
Багажа не видно. Видна тупость и ангажированность хейтеров Спартака из Спорт-Экспресс.
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Garrincha58
1595497018
просто он сразу рванёт в Шереметьево в отпуск на недельку домой
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serhio80
1595497135
хм, спортивная форма в руках) на тренировку потом?)
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_Marqella_
1595502701
Понятно,что на недельку домой решил съездить...
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JTherry
1595506762
самый скандальный, отвратительный, закулисный, грязнейший сезон в истории закончен, можно после "разбора полетов" домой улететь)) СЭ решил хайпануть на "багаже", ну и публика там собралась((
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Микояновский мясокомбинат
1595512307
Чемоданы из свиной кожи...)))
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