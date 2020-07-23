Тедеско приехал на заседание совета директоров «Спартака» с багажом

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на стадион «Открытие Арена», где сегодня состоится заседание совета директоров клуба.
Немецкий специалист приехал к арене с багажом в руках.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить тренера.
- Команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.
- Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
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Источник: «Спорт-Экспресс»