Тедеско приехал на заседание совета директоров «Спартака» с багажом

На этот раз Тедеско принял правильное решение
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прибыл на стадион «Открытие Арена», где сегодня состоится заседание совета директоров клуба.
Немецкий специалист приехал к арене с багажом в руках.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» может уволить тренера.
- Команда финишировала в РПЛ на седьмом месте.
- Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Тедеско тоже здесь. С багажом pic.twitter.com/YjGcf8ySaS— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 23, 2020