«СЭ»: «Спартак» рассматривает вариант с увольнением Тедеско

Руководство «Спартака» может уволить главного тренера команды Доменико Тедеско.

По информации «СЭ», в клубе недовольны кадровыми решениями немецкого специалиста, а также отсутствием поставленной игры и интересных тактических ходов.

Кроме того, возмущение вызвали слова Тедеско о кубковой игре с «Зенитом». Он заявил: «Это был матч учеников против учителей».

«Спартак» идет на девятое месте в РПЛ.

Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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