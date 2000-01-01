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    «СЭ»: «Спартак» рассматривает вариант с увольнением Тедеско

    Руководство «Спартака» может уволить главного тренера команды Доменико Тедеско.

    По информации «СЭ», в клубе недовольны кадровыми решениями немецкого специалиста, а также отсутствием поставленной игры и интересных тактических ходов.

    Кроме того, возмущение вызвали слова Тедеско о кубковой игре с «Зенитом». Он заявил: «Это был матч учеников против учителей».

    • «Спартак» идет на девятое месте в РПЛ.
    • Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

    Газизов – о будущем Тедеско: «Не сомневаюсь, что он останется»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:36
    Комментарии65
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      Рейтинг: +2035

      rash1959 24 секунды назад

      Что хотят от команды возрастом 22-23 года? Купите пару реальных игроков, Соболева накачать физухой, на лавку надо запас, ведь некого было поменять, есть хорошие игроки. Последняя игра показала, что не совсем всё плохо. И остудить тренера на бровке, пусть думает а не прыгает.
      Ну а если новый то не сёмины-юраны-парфеновы. Хоть и не любят в РПЛ иностранцев, но только там можно искать нового тренера.
      И главное, может пора начать работать против такого безобразия в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +6527

      paracetamol 14 минут назад

      Давно пора, бесполезный румынский паяц!

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      Рейтинг: +8559

      derrik2000 > paracetamol 9 минут назад

      Ты это о ком, извиняюсь?
      Тедеско - итальяннец, работавший в Германии.
      Вот был бы он ТедескУ, тогда - да, румын или молдаван. ))

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      Рейтинг: +20870

      пьяныйхоровод > derrik2000 6 минут назад

      Да ? Какая разница .

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      Рейтинг: +8559

      derrik2000 > пьяныйхоровод 6 минут назад

      Менталитет разный.
      Румын - тот же цыган, а итальянец.....
      Практически ариец, понимаешь! ))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +20870

      пьяныйхоровод > derrik2000 3 минуты назад

      Да эт я из кина , понимаешь .

      0
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      Рейтинг: +4420

      alarm 24 минуты назад

      позор свинохвостым!

      1
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      Рейтинг: +4446

      Alekxei Z. 25 минут назад

      Посмотрите ср.возраст команды.
      Сравните.
      Как сыграли при голах Гапонов и Маслов , первая мысль им ещё учиться и учиться. Тедеско прав.

      2
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      Рейтинг: +10709

      Garrincha58 46 минут назад

      насрать на свиноматок

      3
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      ...
      Рейтинг: +1267

      vsespartak01 > Garrincha58 17 минут назад

      ты че тут разгадился?вроде не гадил а тут начал ?ты брось алармам подражать!

      0
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      Рейтинг: +3528

      морозз 55 минут назад

      За эти слова гнать его из команды метлой, Спартак это сила, ну а бомжи всегда будут бомжами!

      1
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      ...
      Рейтинг: +10709

      Garrincha58 > морозз 41 минуту назад

      опять свинтус пятаки свои выпячил

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Vlasovvv51 > Garrincha58 12 минут назад

      чудак на одну букву

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1088

      Гавроша 1 час назад

      Если виноваты судьи, то почему увольняют тренера?

      4
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      Рейтинг: +17

      Мортус 1 час назад

      Парфенов освободился. Коренной такскать спартаковец и всё такое. Пора немца справаживать.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +8559

      derrik2000 > Мортус 1 час назад

      Вот уж кого не нужно, так это Диму Парфёнова.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1267

      vsespartak01 > derrik2000 1 час назад

      точно!

      2
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      Рейтинг: +503

      balam > Мортус 35 минут назад

      да дайте ему поработать.а вдруг.тот же каррера во многом за счет аленя сыграл

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1267

      vsespartak01 > balam 16 минут назад

      не получится!не тот фасончик!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      andromend 1 час назад

      У Спартака главная проблема это и есть хозяин клуба. Кого только он не приглашал тренировать и все закончили одинаково. Хотя многие в других клубах проявили хорошо себя.Кто только в спортивных директорах у него не ходил,тот же результат.Платить агентам бешенные деньги и в ответ получать посредственность на поляну,это самомозахизм какой то. В нынешнем сезоне от Федуна агенты получили больше всех в ПЛ,а в итоге Тедеско вынужден ставить молодежь и говорить о омоложении состава.Как то не логично. А в итоге пока 9 е 13 поражений при 32 пропущенных и плачь про судейство.Уберут Тедеско и все по кругу опять.Каррера это просто для Спама был лучик и то изгнан.Кто следующий? Давайте,выбирайте.)))

      2
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      Рейтинг: +3783

      Zubo 1 час назад

      Идиотизм какой-то честное слово.... Будет тоже самое если новый тренер не проработает хотя-бы 2 лучше 3 полных сезона, есть цикл который требуется для постановки команды

      2
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      Рейтинг: +961

      _Marqella_ > Zubo 1 час назад

      Пиджак говорил ему нужно было 4 месяца....

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