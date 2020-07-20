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  • «СЭ»: «Спартак» рассматривает вариант с увольнением Тедеско

«СЭ»: «Спартак» рассматривает вариант с увольнением Тедеско

20 июля 2020, 20:36
84

Руководство «Спартака» может уволить главного тренера команды Доменико Тедеско.

По информации «СЭ», в клубе недовольны кадровыми решениями немецкого специалиста, а также отсутствием поставленной игры и интересных тактических ходов.

Кроме того, возмущение вызвали слова Тедеско о кубковой игре с «Зенитом». Он заявил: «Это был матч учеников против учителей».

  • «Спартак» идет на девятое месте в РПЛ.
  • Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Газизов – о будущем Тедеско: «Не сомневаюсь, что он останется»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (84)
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derrik2000
1595267582
Неужели дождусь??? Так! Сразу к Юрану делегацию заслать! А что? Психология у него победителя, по-португальски (считай, по-бразильски) шпарит будь здоров. Да и на английском тоже (всё ж таки полгода вместе с Кульковым за "Ковентри" играл). Хоть сам был футболистом-разгильдяем (хоть и талантливым и работоспособным), сейчас повзрослел, "заматерел" и слывёт очень требовательным и строгим тренером. Зарплату большую не попросит, т. е. бюджетный вариант, что в сегодняшних реалиях для Федуна деталь немаловажная. Футбол своим командам прививает такой, чтобы можно было болельщикам на стадион идти в предвкушении удовольствия от ИГРЫ. Амбициозен. Что ещё нужно для того, чтобы возглавить Спартак?
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NewLife
1595267949
Уже соскучился - мастер класс фейков от С-Э. Ищи кому выгодно распространять это дерьмо. Только тем, кто уже обосрался отвечать на принципиалдьные вопросы фанатов и кто хочет разогреть свое дерьмо для большего эффекта. Другими словами, С-Э в своем репертуаре.
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lek!
1595269388
Жаль Тедеско интересный тренер
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Zubo
1595269510
Идиотизм какой-то честное слово.... Будет тоже самое если новый тренер не проработает хотя-бы 2 лучше 3 полных сезона, есть цикл который требуется для постановки команды
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Garrincha58
1595272088
насрать на свиноматок
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rash1959
1595274861
Что хотят от команды возрастом 22-23 года? Купите пару реальных игроков, Соболева накачать физухой, на лавку надо запас, ведь некого было поменять, есть хорошие игроки. Последняя игра показала, что не совсем всё плохо. И остудить тренера на бровке, пусть думает а не прыгает. Ну а если новый то не сёмины-юраны-парфеновы. Хоть и не любят в РПЛ иностранцев, но только там можно искать нового тренера. И главное, может пора начать работать против такого безобразия в РПЛ.
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NewLife
1595275590
Ну что ловко СЭ отработал заказуху и переключил этим фейком ваше внимание с судей синита, РФС на Тедеско. Как можно так вестись взрослым людям ?
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neveldomha
1595275632
В клубе не довольны, что Тедеско после матча не стал визжать о судейском беспределе. Он назвал своих игроков учениками, которых зенитовские учителя немного поучили играть в футбол. Такой тренер команде ноющих баб не нужен.
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paracetamol
1595277445
Уволить - это правильно, но вот выяснить кто его пригласил...?
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vka1970
1595291189
Какой же у нас народ незлопамятливый. Я куею. Федун как минимум до конца следующего сезона Тедеско убирать даже и не думал.Он конечно взбаламошный товарищ, но не настолько чтобы не понимать, что команда со средним возрастом 22 +, не в состоянии творить чудеса.Кстати сегодня он это и подтвердил.СЭ известная помойка и тот кто эту хрень читает и сам не так далеко от них ушёл.Эта тема вброшена чтобы мы все отвлеклись от выходящего за все рамки судейства в кубковом матче.Тедеско реально хорош и плоды его работы уже видны.Структура игры, выход из обороны, контратаки, всё поменялось.Появилась хоть какая то мысль, что при Пиджаке отсутствовало полностью.Вспомните Карреру.Он тоже не сразу наладил игру в атаке.Всему своё время. Так что злопамятными быть наверное плохо, но хорошо быть злым и с хорошей памятью.
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