«СЭ»: «Спартак» рассматривает вариант с увольнением Тедеско

Что хотят от команды возрастом 22-23 года? Купите пару реальных игроков, Соболева накачать физухой, на лавку надо запас, ведь некого было поменять, есть хорошие игроки. Последняя игра показала, что не совсем всё плохо. И остудить тренера на бровке, пусть думает а не прыгает.
Ну а если новый то не сёмины-юраны-парфеновы. Хоть и не любят в РПЛ иностранцев, но только там можно искать нового тренера.
И главное, может пора начать работать против такого безобразия в РПЛ.
Руководство «Спартака» может уволить главного тренера команды Доменико Тедеско.
По информации «СЭ», в клубе недовольны кадровыми решениями немецкого специалиста, а также отсутствием поставленной игры и интересных тактических ходов.
Кроме того, возмущение вызвали слова Тедеско о кубковой игре с «Зенитом». Он заявил: «Это был матч учеников против учителей».
- «Спартак» идет на девятое месте в РПЛ.
- Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
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