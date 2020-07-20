«СЭ»: «Спартак» рассматривает вариант с увольнением Тедеско

Руководство «Спартака» может уволить главного тренера команды Доменико Тедеско.
По информации «СЭ», в клубе недовольны кадровыми решениями немецкого специалиста, а также отсутствием поставленной игры и интересных тактических ходов.
Кроме того, возмущение вызвали слова Тедеско о кубковой игре с «Зенитом». Он заявил: «Это был матч учеников против учителей».
- «Спартак» идет на девятое месте в РПЛ.
- Тедеско возглавляет команду с октября 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
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Источник: «Спорт-Экспресс»