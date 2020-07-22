«Арсенал» предложит Обамеянгу новый контракт с недельной зарплатой в 250 тысяч

«Арсенал» намерен сохранить форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Лондонцы готовы предложить игроку новый контракт. Зарплата габонца будет составлять 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю, не считая бонусов. Это именно те условия, на которых Обамеянг был готов продлить соглашение с «Арсеналом».

Сейчас зарплата 31-летнего футболиста составляет около 200 тысяч фунтов в неделю.