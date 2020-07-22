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    «Арсенал» предложит Обамеянгу новый контракт с недельной зарплатой в 250 тысяч

    «Арсенал» намерен сохранить форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Лондонцы готовы предложить игроку новый контракт. Зарплата габонца будет составлять 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю, не считая бонусов. Это именно те условия, на которых Обамеянг был готов продлить соглашение с «Арсеналом».

    Сейчас зарплата 31-летнего футболиста составляет около 200 тысяч фунтов в неделю.

    • Действующий контракт Обамеянга истекает следующим летом.
    • В этом сезоне АПЛ он забил 20 мячей и сделал два ассиста в 35 играх.

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    Источник: The Telegraph

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