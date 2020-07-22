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  • «Челси» хочет взять Тер Стегена. Лондонцы готовы включить в сделку Кепу

«Челси» хочет взять Тер Стегена. Лондонцы готовы включить в сделку Кепу

22 июля 2020, 16:29
5

«Челси» намерен укрепить позицию голкипера.

Как пишет Mundo Deportivo, лондонский клуб всерьез рассматривает возможность приобретения вратаря «Барселоны» Марка-Андре Тер Стегена. «Челси» попытается купить немца, предложив в каталонцам включить в сделку испанского вратаря лондонцев Кепу Аррисабалагу.

Тем временем «Барселона» надеется продлить контракт с Тер Стегеном.

  • Немец провел в этом сезоне Примеры 36 игр, пропустив 36 мячей.
  • Его рыночная стоимость – 72 миллиона евро.
  • Кепа сыграл в текущем сезоне АПЛ 32 матча и пропустил 42 гола.
  • Transfermarkt оценивает испанца в 32 миллиона евро. В «Челси» он перешел за рекордные для вратарей 80 миллионов.

Источник: Mundo Deportivo
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Барселона тер Стеген Марк-Андре Кепа
Комментарии (5)
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Asbjorn
1595425422
Ага,прям Кепа очень нужен Барсе,и они готовы отдать за него одного из лучших вратарей в мире,пусть даже с доплатой
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Cules2013
1595425818
Смешно. Тер Стеген по нынешним ценам все 100 млн стоит. И продавать такого вратаря, который сам хочет играть в клубе - это идиотизм нереальных масштабов. Этот трансфер настолько же реален, как и трансфер Месси или Пике) пока Марк сам не захочет уйти, это можно даже не плодить дешёвые сплетни. Кепа сейчас в Барсе потянет только на роль запасного.
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mig28
1595426026
Да с нынешним руководством Барсы, я совсем не удивлюсь, если прокатит)) Не разумные трансферы, слабоумного Бартомеу)
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Hektor 84
1595453405
Вот это будет развод века)))
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Dgad
1595487243
Кепа вообще не уровень АПЛ судя по вчерашнему матчу с Ливерпулем. Барселона его за так не возьмет
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