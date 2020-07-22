«Челси» хочет взять Тер Стегена. Лондонцы готовы включить в сделку Кепу

«Челси» намерен укрепить позицию голкипера.

Как пишет Mundo Deportivo, лондонский клуб всерьез рассматривает возможность приобретения вратаря «Барселоны» Марка-Андре Тер Стегена. «Челси» попытается купить немца, предложив в каталонцам включить в сделку испанского вратаря лондонцев Кепу Аррисабалагу.

Тем временем «Барселона» надеется продлить контракт с Тер Стегеном.