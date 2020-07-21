Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    «Челси» хочет взять Тер Стегена. Лондонцы готовы включить в сделку Кепу

    «Челси» намерен укрепить позицию голкипера.

    Как пишет Mundo Deportivo, лондонский клуб всерьез рассматривает возможность приобретения вратаря «Барселоны» Марка-Андре Тер Стегена. «Челси» попытается купить немца, предложив в каталонцам включить в сделку испанского вратаря лондонцев Кепу Аррисабалагу.

    Тем временем «Барселона» надеется продлить контракт с Тер Стегеном.

    • Немец провел в этом сезоне Примеры 36 игр, пропустив 36 мячей.
    • Его рыночная стоимость – 72 миллиона евро.
    • Кепа сыграл в текущем сезоне АПЛ 32 матча и пропустил 42 гола.
    • Transfermarkt оценивает испанца в 32 миллиона евро. В «Челси» он перешел за рекордные для вратарей 80 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:29
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +897

      mig28 30 минут назад

      Да с нынешним руководством Барсы, я совсем не удивлюсь, если прокатит))
      Не разумные трансферы, слабоумного Бартомеу)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10333

      Cules2013 33 минуты назад

      Смешно. Тер Стеген по нынешним ценам все 100 млн стоит. И продавать такого вратаря, который сам хочет играть в клубе - это идиотизм нереальных масштабов. Этот трансфер настолько же реален, как и трансфер Месси или Пике) пока Марк сам не захочет уйти, это можно даже не плодить дешёвые сплетни.
      Кепа сейчас в Барсе потянет только на роль запасного.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5779

      Asbjorn 40 минут назад

      Ага,прям Кепа очень нужен Барсе,и они готовы отдать за него одного из лучших вратарей в мире,пусть даже с доплатой

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77977
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru