«Челси» хочет взять Тер Стегена. Лондонцы готовы включить в сделку Кепу

«Челси» намерен укрепить позицию голкипера.
Как пишет Mundo Deportivo, лондонский клуб всерьез рассматривает возможность приобретения вратаря «Барселоны» Марка-Андре Тер Стегена. «Челси» попытается купить немца, предложив в каталонцам включить в сделку испанского вратаря лондонцев Кепу Аррисабалагу.
Тем временем «Барселона» надеется продлить контракт с Тер Стегеном.
- Немец провел в этом сезоне Примеры 36 игр, пропустив 36 мячей.
- Его рыночная стоимость – 72 миллиона евро.
- Кепа сыграл в текущем сезоне АПЛ 32 матча и пропустил 42 гола.
- Transfermarkt оценивает испанца в 32 миллиона евро. В «Челси» он перешел за рекордные для вратарей 80 миллионов.
Источник: Mundo Deportivo