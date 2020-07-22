Блан – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Экс-главный тренер сборной Франции Лоран Блан с высокой долей вероятности возглавит «Барселону».

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль делает ставку на Блана. Абидалю нравится стиль игры специалиста, построенный на владении мячом – это отвечает идеям «Барселоны».

В то же время сам Блан тоже не против поработать в «Барсе». Скорее всего, француз подпишет с клубом для начала однолетний контракт. Ассистентом Блана станет Франк Пасси, возглавлявший в этом сезоне клуб французской Лиги 2 «Ньор».