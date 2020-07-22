Блан – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Экс-главный тренер сборной Франции Лоран Блан с высокой долей вероятности возглавит «Барселону».
Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль делает ставку на Блана. Абидалю нравится стиль игры специалиста, построенный на владении мячом – это отвечает идеям «Барселоны».
В то же время сам Блан тоже не против поработать в «Барсе». Скорее всего, француз подпишет с клубом для начала однолетний контракт. Ассистентом Блана станет Франк Пасси, возглавлявший в этом сезоне клуб французской Лиги 2 «Ньор».
- Нынешний главный тренер «Барсы» – Энрике Сетьен.
- Клуб завершил сезон на втором месте в Примере.
- Будучи футболистом, Блан выступал за каталонцев с 1996 по 1997 год.
Источник: Sport.es
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