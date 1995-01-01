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    Блан – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

    Экс-главный тренер сборной Франции Лоран Блан с высокой долей вероятности возглавит «Барселону».

    Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль делает ставку на Блана. Абидалю нравится стиль игры специалиста, построенный на владении мячом – это отвечает идеям «Барселоны».

    В то же время сам Блан тоже не против поработать в «Барсе». Скорее всего, француз подпишет с клубом для начала однолетний контракт. Ассистентом Блана станет Франк Пасси, возглавлявший в этом сезоне клуб французской Лиги 2 «Ньор».

    • Нынешний главный тренер «Барсы» – Энрике Сетьен.
    • Клуб завершил сезон на втором месте в Примере.
    • Будучи футболистом, Блан выступал за каталонцев с 1996 по 1997 год.

    Источник: Sport.es

    Интернет-версия испанской газеты с редакцией в Барселоне. 1,6 миллиона подписчиков в твиттере.

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    Сегодня, 13:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2285

      SarJr 8 минут назад

      дайте нормальный шанс сетьену. задолбали. позвали тренера, не дали ему нужный состав и условия, а теперь гонят и зовут такого же следующего. смысл....

      0
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      Рейтинг: +200

      Спартак гуно знают все 1 час назад

      После ухода Гвардиолы, Барса не та.
      Нахрена козе баян, то есть нахрена ушел?

      0
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      Рейтинг: +1012

      _Marqella_ 1 час назад

      Интересно будет посмотреть....

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