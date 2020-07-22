Calciomercato: «Интер» продаст Мариу за 13 миллионов. «Локомотив» отказался оставлять игрока

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу вернется в «Интер».
Клуб из Москвы отказался выкупать 27-летнего полузащитника у «Интера» за 18 миллионов евро, несмотря на выход в Лигу чемпионов.
Источник отмечает, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте не рассматривает Жоао Мариу в качестве кандидата в основной состав.
«Интер» постарается продать португальца этим летом за 13 миллионов евро.
- Мариу сыграл за «Локомотив» 18 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.
- Контракт игрока с «Интером» истекает в 2022 году.
Источник: Calciomercato