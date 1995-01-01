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    Calciomercato: «Интер» продаст Мариу за 13 миллионов. «Локомотив» отказался оставлять игрока

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу вернется в «Интер».

    Клуб из Москвы отказался выкупать 27-летнего полузащитника у «Интера» за 18 миллионов евро, несмотря на выход в Лигу чемпионов.

    Источник отмечает, что главный тренер миланского клуба Антонио Конте не рассматривает Жоао Мариу в качестве кандидата в основной состав.

    «Интер» постарается продать португальца этим летом за 13 миллионов евро.

    • Мариу сыграл за «Локомотив» 18 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.
    • Контракт игрока с «Интером» истекает в 2022 году.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      barrosef 10 минут назад

      Если делаете ставки >> pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +1100

      spam2009 36 минут назад

      Норм игроки паровозам не нужны, им нужен игрок за лям, которого можно купить ка бэ за 13 , распилив 12. Все просто

      0
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      Рейтинг: +912

      LOKOfanatik19 46 минут назад

      Ожидал большего от него если честно. Не стоит 18 млн отдавать за него.

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