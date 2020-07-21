Юран: «Я знаю, что «Химки» будут играть в РПЛ. Не понимаю, почему министр не может официально заявить и успокоить общественность»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран убежден, что команда в следующем сезоне сыграет в РПЛ. Он стартует в августе.

«Я немножко больше знаю. Мы будем играть в РПЛ. Просто не понимаю, почему министр спорта Московской области не может официально заявить и успокоить общественность и команду. Ребята в напряжении», – сказал тренер.