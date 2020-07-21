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    Юран: «Я знаю, что «Химки» будут играть в РПЛ. Не понимаю, почему министр не может официально заявить и успокоить общественность»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран убежден, что команда в следующем сезоне сыграет в РПЛ. Он стартует в августе.

    «Я немножко больше знаю. Мы будем играть в РПЛ. Просто не понимаю, почему министр спорта Московской области не может официально заявить и успокоить общественность и команду. Ребята в напряжении», – сказал тренер.

    • Ранее Юран говорил, что место «Химок» в РПЛ продано.
    • В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми и получили путевку в РПЛ.
    • Из РПЛ должны вылететь «Крылья Советов» и «Оренбург».

    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    21.07.2020 22:54
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