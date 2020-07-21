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  • «Восемь видеоповторов – восемь решений не в нашу пользу». Совет директоров «Спартака» написал открытое письмо Кашшаи

«Восемь видеоповторов – восемь решений не в нашу пользу». Совет директоров «Спартака» написал открытое письмо Кашшаи

21 июля 2020, 21:47
44

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи получил письмо от совета директоров «Спартака». Функционеры потребовали у венгра ответов на вопросы.

«Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR.

Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.

В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».

В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с «Тамбовом», где VAR в принципе отсутствовал.

В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с «Локомотивом» (1:1) и «Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери.

Ситуация получила продолжение в кубковой игре с «Зенитом», по итогам которой «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.

Регламент использования VAR — это «серая зона», и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.

В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по VAR с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-лиги подобная линия не открывалась.

В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?

К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.

Просим Вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ.

Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва», – гласит текст письма.

  • «Спартак» в РПЛ идет девятым.
  • В последнем туре команда сыграет с «Рубином».
  • Кашшаи пришел в РФС зимой.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кашшаи Виктор
Комментарии (44)
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derrik2000
1595357673
Лучше занимайтесь подписанием контракта с НОВЫМ главным тренером вместо скачущего гамадрила! Что было то прошло: впереди новый сезон, но оч-ч-ч-чень бы не хотелось войти в него со "скакунчиком" на тренерской скамейке. Да ещё новых ХОРОШИХ игроков приобретайте, а не как в том объявлении - "Тьмутараканьской горбольнице срочно требуется врач-терапевт, а не ЭТО ЧМО!"
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oyabun
1595357746
Слушайте, ну заканчивайте уже с этим детским лепетом! Сейчас Кашшаи расплачется и раскается во всём! Написали бы лучше открытое письмо болельщикам Спартака как совет директоров собирается изменять ситуацию с укомплектованием и игрой команды.
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порт
1595359018
Жалобы совета директоров смотрятся на много красивее, чем игра команды кб.
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Cules2013
1595359216
То, что у нас судейство просто какая-то вселенская жопа - это одно дело, но аргументы Спартака просто детские. В смысле 8 решений подряд не в вашу пользу? Видимо, в Спартаке знают какое-то правило футбола, которое не знают все остальные) Да хоть 88 подряд. Что, после какого-то повтора обязательно нужно свистеть в пользу красных?) Может, всё-таки, есть правила игры, и если игрок Спартака хоть 20 раз подряд попадёт в оффсайд, или 20 раз нарушит правила в штрафной - то будут 20 свистков. Или у вас есть какая-то иная трактовка?))) Ребят, вы бы азы математики что-ли знали, теорию вероятностей и комбинаторику. Типичная обида на результат, а аргументы мы подгоним под готовую позицию.
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Zubo
1595359386
Решения принимаются в пользу правил, а не в чью-то другую пользу, хоть 100 раз подряд приняты - это не доказательство предвзятости...
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_Marqella_
1595359878
Как же уже надоело это нытьё....
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CF Kellevro
1595360535
Судейство и в правду хромает, вар находит пенальти там где их не видит ни судья не болельщики, а где нада ставить эпизод даже не рассматривается! Я не за Спартак. Но в последних 4 турах явно распределили места в лиге чемпионов.
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paracetamol
1595361176
Что-то духом свинарника запахло. Заговор, мля! Когда-то это слово я слышал...
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NewLife
1595363156
Что. болотные педики, почувствовали, что разоблачение назрело, и завоняли пуще прежнего. Не поможет.
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Nevsky_RU
1595366210
Так а с их точки зрения обязательно должен быть баланс решений, или же перевес в пользу срамтака? Только такой расклад для них приемлем? Рассуждения на уровне сопливых пацанов во дворе. Может быть и 0 из 20 и даже из 100. В зависимости от конкретной ситуации. Теперь у них новая отдушина и новое оправдание появились - VAR. Раньше они пендали считали, ой а этим больше, а нам то меньше!!! Заговор!! Да только стиль у команд разный, время в атаке и кол-во этих самих атак тоже. Если одна команда пытается раскатать в штрафной до верного, а другая лупит из дали еще только на подступах. Так у кого тогда пендалей скорее больше будет? И эти дауны сидят в руководствах топ корпораций, организаций и т.д. Стыдно не только за срамтак но из саму страну в целом.
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