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    «Восемь видеоповторов – восемь решений не в нашу пользу». Совет директоров «Спартака» написал открытое письмо Кашшаи

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи получил письмо от совета директоров «Спартака». Функционеры потребовали у венгра ответов на вопросы.

    «Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR.

    Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.

    В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».

    В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с «Тамбовом», где VAR в принципе отсутствовал.

    В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с «Локомотивом» (1:1) и «Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери.

    Ситуация получила продолжение в кубковой игре с «Зенитом», по итогам которой «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.

    Регламент использования VAR — это «серая зона», и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.

    В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по VAR с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-лиги подобная линия не открывалась.

    В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?

    К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.

    Просим Вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ.

    Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва», – гласит текст письма.

    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.
    • В последнем туре команда сыграет с «Рубином».
    • Кашшаи пришел в РФС зимой.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии16
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      Рейтинг: +984

      _Marqella_ 2 минуты назад

      Как же уже надоело это нытьё....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3790

      Zubo 10 минут назад

      Решения принимаются в пользу правил, а не в чью-то другую пользу, хоть 100 раз подряд приняты - это не доказательство предвзятости...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10320

      Cules2013 13 минут назад

      То, что у нас судейство просто какая-то вселенская жопа - это одно дело, но аргументы Спартака просто детские. В смысле 8 решений подряд не в вашу пользу? Видимо, в Спартаке знают какое-то правило футбола, которое не знают все остальные) Да хоть 88 подряд. Что, после какого-то повтора обязательно нужно свистеть в пользу красных?) Может, всё-таки, есть правила игры, и если игрок Спартака хоть 20 раз подряд попадёт в оффсайд, или 20 раз нарушит правила в штрафной - то будут 20 свистков. Или у вас есть какая-то иная трактовка?))) Ребят, вы бы азы математики что-ли знали, теорию вероятностей и комбинаторику. Типичная обида на результат, а аргументы мы подгоним под готовую позицию.

      0
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      Рейтинг: +4191

      порт 16 минут назад

      Жалобы совета директоров смотрятся на много красивее, чем игра команды кб.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1033

      Semenycch 29 минут назад

      В Спартаке собрались одни сплошные сопливые недоумки?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4441

      alarm 30 минут назад

      визги! визги!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23074

      oyabun 38 минут назад

      Слушайте, ну заканчивайте уже с этим детским лепетом! Сейчас Кашшаи расплачется и раскается во всём!
      Написали бы лучше открытое письмо болельщикам Спартака как совет директоров собирается изменять ситуацию с укомплектованием и игрой команды.

      7
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      ...
      Рейтинг: +8637

      derrik2000 > oyabun 35 минут назад

      Потому Кашшаи "гневное" письмо и написали, что ДИЛЕТАНТЫ в футболе.
      Проще от проблем команды именно ТАКИМ образом внимание отвлечь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8637

      derrik2000 39 минут назад

      Лучше занимайтесь подписанием контракта с НОВЫМ главным тренером вместо скачущего гамадрила!
      Что было то прошло: впереди новый сезон, но оч-ч-ч-чень бы не хотелось войти в него со "скакунчиком" на тренерской скамейке.
      Да ещё новых ХОРОШИХ игроков приобретайте, а не как в том объявлении - "Тьмутараканьской горбольнице срочно требуется врач-терапевт, а не ЭТО ЧМО!"

      4
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      ...
      Рейтинг: +1257

      СвинкаСправедливости > derrik2000 33 минуты назад

      Весь смысл футбол Спартака, видимо, постоянная селекция!
      Перебирай, может и получится что-то. Самому интересно на такое смотреть?

      1
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      Рейтинг: +4427

      САДЫЧОК 39 минут назад

      Зачем писать ?! Нужно требовать , чтобы был НЕЗАВИСИМЫЙ ВАР !!! Пусть Вар находится заграницей ...И ВСЁ !

      2
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      Рейтинг: +8637

      derrik2000 > САДЫЧОК 38 минут назад

      Так у них уже счета за границей.
      Теперь ещё и VAR туда отдать? )))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +4427

      САДЫЧОК > derrik2000 28 минут назад

      Смешно , но я не об этом ! Судьи Вар могут сидеть где нибудь в Италии или Германии ...и тупому в поле судье обьяснять как надо свистеть !

      1
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      Рейтинг: +8637

      derrik2000 > САДЫЧОК 26 минут назад

      Да не пойдёт никто на это.
      Пофантазировать, конечно, на тему VAR можно: развлекуха, она и есть - развлекуха..

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      Рейтинг: +1346

      vsespartak01 > derrik2000 19 минут назад

      конечно не пойдут!вся европа засмеет!

      2
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      Рейтинг: +984

      _Marqella_ > САДЫЧОК 7 минут назад

      Ты пипец глупый,какая разница где они будут сидеть...От этого нытьё ваше не прекратиться, сиди они хоть в Африке...У Газпрома руки длинные...ахаха..

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