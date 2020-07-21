«Восемь видеоповторов – восемь решений не в нашу пользу». Совет директоров «Спартака» написал открытое письмо Кашшаи

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи получил письмо от совета директоров «Спартака». Функционеры потребовали у венгра ответов на вопросы.

«Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза. На тот момент у клубов Премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии VAR.

Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона «Спартак» регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам.

В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака».

В результате этого было отменено 4 гола и один пенальти в пользу «Спартака», а также засчитан гол в наши ворота и назначен пенальти. Еще один гол был отменен в игре с «Тамбовом», где VAR в принципе отсутствовал.

В ряде случаев рефери игнорировали саму возможность обратиться к повторам. В играх с «Локомотивом» (1:1) и «Сочи» (0:1) это напрямую повлияло на результат. В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско получил длительную дисквалификацию за несогласие с решениями рефери.

Ситуация получила продолжение в кубковой игре с «Зенитом», по итогам которой «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.

Регламент использования VAR — это «серая зона», и его применение главными арбитрами матча неочевидно. Просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча.

В последних турах чемпионата России и матче полуфинала Кубка у букмекеров появилась ставка на отмену гола «Спартака» по VAR с высокими коэффициентами 3,50 и 3,70. Ни к одной другой команде Премьер-лиги подобная линия не открывалась.

В связи с этим возникает вопрос: кто в этом заинтересован? Почему такая линия регулярно появляется только на матчах «Спартака»?

К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с «Зенитом» и предыдущих играх представлено не было. От одного из авторитетнейших арбитров ФИФА хотелось бы услышать всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей.

Просим Вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ.

Совет директоров Футбольного клуба «Спартак-Москва», – гласит текст письма.