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    Глава попечительского совета «Уфы»: «Нам придется продать три-четыре футболиста»

    Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что башкирский клуб будет вынужден продать нескольких игроков из-за непростой финансовой ситуации.

    «Из-за пресловутого коронавируса мы вышли за смету в этом году. Нам придется продать 3-4 футболиста. Интерес к игрокам большой. И за границей, и в России. Не стоит все наши возможные продажи связывать со «Спартаком». Это, безусловно, не так. Информация, которая появляется в прессе — преждевременна. Мы пока находимся в предварительных переговорах по нашим игрокам. Мы не готовы пока с кем-либо ударить по рукам.

    Наша задача проста — беречь каждую копейку и с нашим маленьким бюджетом пытаться находиться рядом с группой лидеров. Других вариантов у нас нет. Мы ищем перспективных игроков, дешево покупаем — дорого продаем. Мы не просим у спонсоров больших денег. Мы зарабатываем сами», — сказал Мурзагулов.

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    Источник: Sport24

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    21.07.2020 16:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +66

      IceRain 21 июля 2020, 20:49

      Люди не в футбол играют, а в "монополию" ...

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 21 июля 2020, 18:24

      Интересно, кто там боле 10 тыщ евро стоит? В автобусе в этом?

      0
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      Рейтинг: +1386

      Хейтер Аларм > paracetamol 21 июля 2020, 20:08

      Ты и одного евро не стоишь.. Гы-гы

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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > paracetamol 22 июля 2020, 01:53

      Семак и того меньше стоил. Чуть больше 50000 р.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июля 2020, 18:12

      только так может прожить провинциальный клуб но если продать лидеров можно вылететь в ФНЛ

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