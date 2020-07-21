«Спорт-Экспресс»: Фомин перейдет в «Динамо» за 4,5 миллиона

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин близок к переходу в «Динамо».
«Фомин с большой долей вероятности в летнее трансферное окно перейдет в «Динамо». Переговоры между сторонами проходят успешно, хотя ряд условий еще требуется согласовать. Сумма трансфера должна составить от 3,5 до 4,5 миллиона евро», – сообщил журналист «СЭ» Константин Алексеев.
- В этом сезоне игрок забил шесть голов и сделал один ассист в 28 матчах РПЛ.
- «Динамо» в случае победы «Зенита» в Кубке России попадет в квалификацию Лиги Европы.
- Футболистом интересовался «Спартак».
Источник: «Спорт-Экспресс»