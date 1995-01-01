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    «Спорт-Экспресс»: Фомин перейдет в «Динамо» за 4,5 миллиона

    Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин близок к переходу в «Динамо».

    «Фомин с большой долей вероятности в летнее трансферное окно перейдет в «Динамо». Переговоры между сторонами проходят успешно, хотя ряд условий еще требуется согласовать. Сумма трансфера должна составить от 3,5 до 4,5 миллиона евро», – сообщил журналист «СЭ» Константин Алексеев.

    • В этом сезоне игрок забил шесть голов и сделал один ассист в 28 матчах РПЛ.
    • «Динамо» в случае победы «Зенита» в Кубке России попадет в квалификацию Лиги Европы.
    • Футболистом интересовался «Спартак».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17663

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Динамо - это будущее место работы Газизова?.. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11964

      vladimir-7 1 час назад

      А нужен Фомин Динамо, это вопрос? А вот Фомину Динамо нужно,
      нет вопроса.

      0
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