«Спорт-Экспресс»: Фомин перейдет в «Динамо» за 4,5 миллиона

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин близок к переходу в «Динамо».

«Фомин с большой долей вероятности в летнее трансферное окно перейдет в «Динамо». Переговоры между сторонами проходят успешно, хотя ряд условий еще требуется согласовать. Сумма трансфера должна составить от 3,5 до 4,5 миллиона евро», – сообщил журналист «СЭ» Константин Алексеев.