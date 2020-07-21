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«Спорт-Экспресс»: Фомин перейдет в «Динамо» за 4,5 миллиона

21 июля 2020, 11:48
6

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин близок к переходу в «Динамо».

«Фомин с большой долей вероятности в летнее трансферное окно перейдет в «Динамо». Переговоры между сторонами проходят успешно, хотя ряд условий еще требуется согласовать. Сумма трансфера должна составить от 3,5 до 4,5 миллиона евро», – сообщил журналист «СЭ» Константин Алексеев.

  • В этом сезоне игрок забил шесть голов и сделал один ассист в 28 матчах РПЛ.
  • «Динамо» в случае победы «Зенита» в Кубке России попадет в квалификацию Лиги Европы.
  • Футболистом интересовался «Спартак».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Уфа Фомин Даниил
Комментарии (6)
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vladimir-7
1595324228
А нужен Фомин Динамо, это вопрос? А вот Фомину Динамо нужно, нет вопроса.
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DOCTOR PENALTY
1595324444
Динамо - это будущее место работы Газизова?.. )
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АКС-74У
1595332350
А Уфа молодец, постоянно продает игроков за неплохие бабки и умудряется не вылетать из премьер-лиги. Кто-то говорит, что футбол Уфы скучный. Возможно, а в попробуйте постоянно показывать искрометную игру, когда богатые клубы постоянно перекупают у вас лучших.
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моэм
1595333223
Повезло Фомину с тёпленьким местечком , Уфе тоже - для них это вопрос выживания...а зачем он Динамо?...Новикова вроде меняют на тренера покруче , а новому он может и не понадобится...кроме того может не вписаться в схемы....балласт?
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