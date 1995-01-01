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    Фанаты «Спартака» призвали Кашшаи и Дюкова уйти в отставку

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу судейства в кубковом матче с «Зенитом».

    «Несколько дней назад после ряда спорных эпизодов, связанных с судейством игр «Спартака», «Фратрия» обратилась в открытом письме к главе РФС Александру Дюкову, где внесла свои предложения, касающиеся гласности и открытости работы футбольных арбитров в России. Ответа на наше письмо мы нигде не увидели. Хотя, возможно, судейство полуфинального матча кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» и было ответом на наше предложение.

    Матч, который ждали миллионы футбольных болельщиков в России, завершился тем, что команду, игравшей в голубой форме, судейская бригада буквально за шиворот «выволокла» в финал, так как своими силами она, очевидно, не в состоянии была этого сделать. Любители спорта ожидали увидеть футбольный матч, в котором одна из команд по общепринятым правилам игры в футбол должна была пробиться в финал турнира, а увидели эталон коррумпированного спорта, коим стал наш футбол. В течение игры судейская бригада не назначила три (!) очевидных пенальти в ворота «газпромовцев» и не удалила игрока этой же команды за грубейший фол на игроке «Спартака».

    Весь футбольный мир видел в прямом эфире, как игрокам «Зенита» дозволялось в своей штрафной площади заваливать игроков «Спартака» на газон, отмахиваться руками в лицо соперника и толкать их в спину. И ни один из этих эпизодов даже не был рассмотрен судьями VAR. По итогам этого матча хочется спросить: чем занимались во время этой игры судьи VAR Евгений Турбин и Андрей Болотенков? Почему система VAR на этом матче работала против одной из команд и в конечном счете предрешила исход матча? Для чего используется эта система видеоассистента судьи?

    Во всех странах эта система позволяет подсказывать главному судье в сложных эпизодах игры, а у нас позволяет «замыливать» ответственность, и теперь никто не может сказать, что это судья Сергей Иванов отрабатывал заказ во время этой игры. На лицо уже командная работа по предварительному сговору.

    Вылезет ли из своей берлоги после этого беспредела Виктор Кашшаи и объявит о своей отставке или как обычно будет делать вид, что ничего не происходит? Виктор, как вы, человек с европейским менталитетом, готовы терпеть такое издевательство над игрой в футбол? Сколько стоит ваша совесть и честное имя?

    Чем на посту главы РФС занимается Александр Дюков? Заботит ли его развитие футбола в стране, либо провинциальные комплексы и амбиции не позволяют оставаться адекватным и беспристрастным руководителем на таком ответственном посту? Будучи генеральным директором компании-владельца одной из команд РПЛ, не стал ли слишком велик соблазн расчищать дорогу к медалям для своих подопечных?

    Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры в футбол со стороны руководства РФС, судейского корпуса и лиги. То, во что вы превращаете наш футбол, наш чемпионат в угоду своему тщеславию, не может оставаться незамеченным и незначительным для миллионов поклонников этой игры. Вы макаете своими руками в грязь все великие советские и российские футбольные традиции и убиваете футбол в России. Кашшаи – в отставку! Дюкова – в отставку!» – сказано в заявлении болельщиков.

    • «Зенит» обыграл «Спартак» в 1/2 финала Кубка России со счетом 2:1.
    • Петербуржцы досрочно стали чемпионами России, москвичи впервые с 2015 года не попали в еврокубки.

    Источник: Инстаграм «Фратрии»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +82

      Спартак гуно знают все 59 секунд назад

      Вы пролетели, даже мимо ЛЕ и виноваты питерские.
      Скудоумное сборище!
      =))))

      0
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      Рейтинг: +359

      alarm_иг 2 минуты назад

      Дюков выполняет указание от г-на миллера к столетию клуба выйти из группы ЛЧ. ГЫГЫ. Так что в ближайшие 5 лет политпроект под вывеской синит - чимпион.

      1
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      Рейтинг: +8490

      derrik2000 2 минуты назад

      Лучше бы выступили за отставку немедленную Тедеско, а не валили всё с больной головы на здоровую!
      Ну, допустим, гипотетически допустим, что Спартак выиграл полуфинал у Зенита, а затем - и финал у Химок.
      А ДАЛЬШЕ-ТО ЧТО с таким говённым составом, который вчера просто позорился минуты до 65 в Питере?
      Что сделал "перспективный немецкий тренер" в плане организации ИГРЫ команды за уже достаточно долгий срок нахождения у руля команды?
      Ни хрена он не сделал!
      Спартак что при Рианчо, что при Кононове, что при этом подпрыгивающем чмошнике на поле не играет, а мучается, вернее, мучает болел команды своей "игрой".
      А у "организованных фантиков" как всегда виноваты все другие, кроме самой команды.
      Точно говорю - ента Фратрия на твёрдом финансировании у Спартака, равно как и все другие "добровольные объединения болельщиков" других команд ПФЛ.

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      Рейтинг: +1746

      Genz 3 минуты назад

      Молодцы спартаковцы. Это гнездо гаденышей - кашшаи, дюкова, Иванова нужно убирать. Питарасы они и ублюдки. А кто не согласен в своих комментариях,те болелы питарасы

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      Рейтинг: +2683

      KPCCSPB 20 минут назад

      Ахаха, во визгу то, от этого слаще победа, над сопливым масквабадом

      1
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      Рейтинг: +82

      Спартак гуно знают все 24 минуты назад

      Жалкие у.б.людки.
      =)))
      Лучше бы вступили в "Тимуровцы", бабушкам помогали. А так, они никто и звать их никак.
      Теперь питерские у власти, а мАскве сосать!
      =)))

      1
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      Рейтинг: +2747

      Павелий 29 минут назад

      #ZEvarNIT

      -1
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      Рейтинг: +359

      alarm_иг 33 минуты назад

      Когда надо было смотреть по ВАР спорный эпизод в штрафной синита, в это время к турбину приходила смс о пополнении баланса на карте Газпромбанка. Гыгы.

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