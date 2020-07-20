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Фанаты «Спартака» призвали Кашшаи и Дюкова уйти в отставку

20 июля 2020, 13:26
45

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу судейства в кубковом матче с «Зенитом».

«Несколько дней назад после ряда спорных эпизодов, связанных с судейством игр «Спартака», «Фратрия» обратилась в открытом письме к главе РФС Александру Дюкову, где внесла свои предложения, касающиеся гласности и открытости работы футбольных арбитров в России. Ответа на наше письмо мы нигде не увидели. Хотя, возможно, судейство полуфинального матча кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» и было ответом на наше предложение.

Матч, который ждали миллионы футбольных болельщиков в России, завершился тем, что команду, игравшей в голубой форме, судейская бригада буквально за шиворот «выволокла» в финал, так как своими силами она, очевидно, не в состоянии была этого сделать. Любители спорта ожидали увидеть футбольный матч, в котором одна из команд по общепринятым правилам игры в футбол должна была пробиться в финал турнира, а увидели эталон коррумпированного спорта, коим стал наш футбол. В течение игры судейская бригада не назначила три (!) очевидных пенальти в ворота «газпромовцев» и не удалила игрока этой же команды за грубейший фол на игроке «Спартака».

Весь футбольный мир видел в прямом эфире, как игрокам «Зенита» дозволялось в своей штрафной площади заваливать игроков «Спартака» на газон, отмахиваться руками в лицо соперника и толкать их в спину. И ни один из этих эпизодов даже не был рассмотрен судьями VAR. По итогам этого матча хочется спросить: чем занимались во время этой игры судьи VAR Евгений Турбин и Андрей Болотенков? Почему система VAR на этом матче работала против одной из команд и в конечном счете предрешила исход матча? Для чего используется эта система видеоассистента судьи?

Во всех странах эта система позволяет подсказывать главному судье в сложных эпизодах игры, а у нас позволяет «замыливать» ответственность, и теперь никто не может сказать, что это судья Сергей Иванов отрабатывал заказ во время этой игры. На лицо уже командная работа по предварительному сговору.

Вылезет ли из своей берлоги после этого беспредела Виктор Кашшаи и объявит о своей отставке или как обычно будет делать вид, что ничего не происходит? Виктор, как вы, человек с европейским менталитетом, готовы терпеть такое издевательство над игрой в футбол? Сколько стоит ваша совесть и честное имя?

Чем на посту главы РФС занимается Александр Дюков? Заботит ли его развитие футбола в стране, либо провинциальные комплексы и амбиции не позволяют оставаться адекватным и беспристрастным руководителем на таком ответственном посту? Будучи генеральным директором компании-владельца одной из команд РПЛ, не стал ли слишком велик соблазн расчищать дорогу к медалям для своих подопечных?

Мы не намерены терпеть такое наплевательское отношение к принципам честной игры в футбол со стороны руководства РФС, судейского корпуса и лиги. То, во что вы превращаете наш футбол, наш чемпионат в угоду своему тщеславию, не может оставаться незамеченным и незначительным для миллионов поклонников этой игры. Вы макаете своими руками в грязь все великие советские и российские футбольные традиции и убиваете футбол в России. Кашшаи – в отставку! Дюкова – в отставку!» – сказано в заявлении болельщиков.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» в 1/2 финала Кубка России со счетом 2:1.
  • Петербуржцы досрочно стали чемпионами России, москвичи впервые с 2015 года не попали в еврокубки.

Источник: Инстаграм «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дюков Александр Кашшаи Виктор
Комментарии (45)
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NewLife
1595243144
Какое убожество эти бомжи-гомосексуалисты, голубое ОПГ. За недостойные комментарии официального лица клуба, за порочащий честь владельца команды-соперника баннер на трибуне, Зенит должен быть дисквалифицирован УЕФА с крупным штрафом из карманов Миллера, Дюкова и Медведева, но никак не засчет Газпрома, т.е. народа. Ублюдки должны страдать за свои безобразия.
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JTherry
1595244351
мощное заявление!!! слабо верится, что и на сей раз будет какая-нибудь реакция со стороны Дюкова и Кашшаи... Дюкофф, как был тщеславен, так им и останется, никогда Дюкофф не будет беспристрастен к зениту, ответ в самом заявлении - "провинциальные комплексы"... и с чего вдруг - у венгра Кашшаи "европейский менталитет"? его "совесть и честное имя" чего-то да стоят, но для этого надо знать его номер счета в банке...
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vka1970
1595244816
Всё правильно.Нужно действовать как в ситуации с судом.Сначала в одну инстанцию идти, потом выше, выше и выше.Пока до Европы не доберёмся, а затем запрет на обслуживание международных матчей всей Федерации.И пускай это газовое овно само в своём соке варится.Делать вид, что это футбол смысла уже нет.
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alp
1595244957
не устаю призывать спартак и причастных к нему, равняться на Зенит по всем фронтам. Зенит никогда не истерит по поводу судейских ошибок.. был луческу, но, это, скорее, исключение из правил.. проиграли - значит проиграли. а то "весь футбольный мир...." да всему футбольному миру плевать на рпл вообще и на спартак в частности, тем более, что стонет команда с 9 места, с 30-очковым отставанием от Чемпиона. спартак за почти 20 лет упадка так и не научился достойно проигрывать..
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vladimir-7
1595245165
Правильное заявление Фратрии, необходимо гнать из футбола этих газпромовских прилипал и ещё нужно включить в эту компанию и президента-тихоню РПЛ г-на Прядкина. Необходимо немедленно оборвать любую связь и влияние Газпрома на РФС.
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ivany4
1595246792
Заявление своевременно. До следующего сезона время есть, что бы поправить ситуацию с судейским корпусом, а заодно и с регламентом чемпионата во время короновируса. Думаю, что если бы это заявление, поддержали, такими же обращениями к РФС, болельщики других команд, то вероятно последовал бы результат. Ведь дело не только в Спартаке. Вряд ли найдется еще команда, что бы судьи столько раз "ошибались" в ее пользу, и оставались безнаказанными.
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neveldomha
1595247229
Читать не стал. Ибо читать сопли невозможно и противно одновременно
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_Marqella_
1595247478
Приятно когда у рыл жопа горит....
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PAREVG.
1595248821
Поддерживаю. ВАР принадлежит газпрому, все руководящие должности в футболе (и не только) занимают выходцы из Ленинграда. глава газпрома - главный фанат Зенита. А Кашшаи - просто марионетка...
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zlobny_zenitos
1595260441
Уважаемые (это правда, без подъ..в) болельщики Спартака! Пожалуйста, прекратите искать "заговор", это не для настоящих болельщиков! Вы меня извините, но Ваш владелец сделал за последние годы массу ошибок, чем отодвинул Ваш великий клуб от медалей, это результаты лишь его деятельности...чехарды тренеров и т.п. Мы можем также пенять на судейство, когда Вам к 95-тилетию клуба "сделали чемпионство", в том сезоне судейство было всегда на стороне Спартака. Так можно обвинять друг друга бесконечно и поносить друг друга как попало, но в чем смысл? Ваш владелец всегда реагирует эмоционально на все, это как у нас был нытик Луческу... Стройте команду, у вас есть потенциал, есть молодняк, есть зрелые парни, есть легионеры приличные, есть база, есть отличный стадион. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, что есть огромная, мощная армия болельщиков, настоящих, а не всяких "метросексуалов", которым просто модно сходить на футбол и выложить себя "в инсте на открывашке". Нас тоже колбасило, когда ушел Петржела, Адвокат, Спал, Боаш...и падали...и в жопе были... и это нормально. Федун привык делать деньги на рынке нефти, где можно быстро заработать, а тут так не получится...тут надо кропотливо строить...а он вас сам колбасит...а потом свои ошибки пытается переложить на всех...так не бывает. Будет стабильный Спартак, будут и победы!!! и Похрену на судей, ВАР, и всяких идиотов из РФС, РПЛ и т.п. Думаете они нам нравятся? Все эти Мутко, Фурсенки?! и прочие! Я лично болею за Зенит, но всегда уважал Спартак и его историю! И в 1996 году лично на Петровском топил за Вас, а не за личность, которая так и не сбрила усы с 2005 года... Любите футбол, будьте здоровы, любите Родину и свой клуб!!! От души!
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