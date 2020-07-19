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  • Гендиректор «Зенита»: «Спартаку» нужно концентрироваться на игре, а не на судействе»

Гендиректор «Зенита»: «Спартаку» нужно концентрироваться на игре, а не на судействе»

19 июля 2020, 22:27
20

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал работу арбитров в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком».

«Футбол был очень качественный, интересный, с острыми моментами у обеих команд. «Зенит» доминировал, особенно в первом тайме. У нас было много моментов. Блестящий гол забили с подачи Малкома.

Нам противостояла очень достойная команда, хорошо организованная. Хотя было видно, что они побаивались идти в высокий прессинг. Комментировать высказывания Федуна не буду – у нас есть кому подавать жалобы в комитет по этике.

Что касается спорных моментов, то в первом моменте Соболев толкнул Жиркова, фол нужно было свистеть ещe тогда. Мы какое судейство хотим брать за образец? Где допускают борьбу, как в Англии, или где все падают, как плюшевые игрушки?

Желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции. Главное, чтобы они заканчивались после финального свистка», – сказал Медведев.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
  • В финале Кубка петербуржцы встретятся с «Химками».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (20)
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derrik2000
1595188542
Вполне достойно ответил. В отличие от Федуна.
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ALEX ML
1595189145
Концентрироваться на судействе кому то уже удалось и это место занято
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Павелий
1595193601
Кто бы говорил. Просто уже тошно смотреть игры Зенита. Они только в 13 игроков (+ основной судья + судья на вар) могут побеждать.
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woyser
1595197811
С победой ребятки!!!
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Томик
1595201687
Гендиректор, завязывай трепаться и расскажи где был VAR? Спорные моменты у нас не то, что Вы там видите, а отсутствие просмотра видеоассистентом арбитра ситуаций в вашей штрафной. Пи.зда.бол.
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Каратель помойников
1595202029
Ну так ты же всё видел? Расскажи честно,как мужик,или ты в комитет по этике с доносами бегать умеешь
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Каратель помойников
1595214937
Правильно,на судействе уже сконцентрировался гендиректор Зины, место занято
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nik55
1595218391
что ты скажешь про бомжей своих когда их будут нагибать в Европе ?
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Д Альбертини
1595241924
Про образец судейства чёт забазарил)) такое ху..ло=) если бы в этой игре был аналогичный момент в штрафной спартака, по типу Соболев-Жирков, то без вар бы сразу пенальти поставили бы. А тут в штрафной зенита же)) даже вар смотреть не стали)) не первый матч, где спорные моменты в штрафной зенита даже не смотрятся. Это не футбол плюшевый, а у вас на Газпром тв двойные стандарты))
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maygli
1595496919
Хорошо бы уже «Зениту» концентрироваться на игре, а не на судействе.
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