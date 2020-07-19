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    Гендиректор «Зенита»: «Спартаку» нужно концентрироваться на игре, а не на судействе»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал работу арбитров в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком».

    «Футбол был очень качественный, интересный, с острыми моментами у обеих команд. «Зенит» доминировал, особенно в первом тайме. У нас было много моментов. Блестящий гол забили с подачи Малкома.

    Нам противостояла очень достойная команда, хорошо организованная. Хотя было видно, что они побаивались идти в высокий прессинг. Комментировать высказывания Федуна не буду – у нас есть кому подавать жалобы в комитет по этике.

    Что касается спорных моментов, то в первом моменте Соболев толкнул Жиркова, фол нужно было свистеть ещe тогда. Мы какое судейство хотим брать за образец? Где допускают борьбу, как в Англии, или где все падают, как плюшевые игрушки?

    Желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции. Главное, чтобы они заканчивались после финального свистка», – сказал Медведев.

    • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • В финале Кубка петербуржцы встретятся с «Химками».

    Источник: «Чемпионат»

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    19.07.2020 22:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2738

      Павелий 2 минуты назад

      Кто бы говорил. Просто уже тошно смотреть игры Зенита. Они только в 13 игроков (+ основной судья + судья на вар) могут побеждать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Зентролль 1 час назад

      Гендиректор «Зенита»: «Спартаку» нужно концентрироваться на игре, а не на судействе».
      Гендиректор «Спартака»: «Зениту» нужно концентрироваться не на судействе, а на игре»

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1410

      ALEX ML 1 час назад

      Концентрироваться на судействе кому то уже удалось и это место занято

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8457

      derrik2000 1 час назад

      Вполне достойно ответил.
      В отличие от Федуна.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1207

      СвинкаСправедливости > derrik2000 1 час назад

      Лицемерие тотальное.

      1
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      Рейтинг: +8457

      derrik2000 > СвинкаСправедливости 55 минут назад

      Публичный человек - публичное высказывание.
      В отличие от тоже публичного человека - Федуна.

      В своём кругу, кругу друзей Федун бы и высказывался так, как он ответил журналюге, и я бы его понял, поскольку разделяю во многом его мнение, исходя из той "игры", что показал Зенит в матче со Спартаком и отвратительной физической формы его игроков, но ПУБЛИЧНО, отвечая журналюге, просто необходимо брать "нейтральный" тон высказываний.
      С лёгким сожалением о проигрыше, так сказать.
      По-другому нельзя.

      0
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      Рейтинг: +4332

      alarm 1 час назад

      гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +1207

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Когда вам уже объяснят там всё на вашем языке, а?

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