Гендиректор «Зенита»: «Спартаку» нужно концентрироваться на игре, а не на судействе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал работу арбитров в полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком».

«Футбол был очень качественный, интересный, с острыми моментами у обеих команд. «Зенит» доминировал, особенно в первом тайме. У нас было много моментов. Блестящий гол забили с подачи Малкома.

Нам противостояла очень достойная команда, хорошо организованная. Хотя было видно, что они побаивались идти в высокий прессинг. Комментировать высказывания Федуна не буду – у нас есть кому подавать жалобы в комитет по этике.

Что касается спорных моментов, то в первом моменте Соболев толкнул Жиркова, фол нужно было свистеть ещe тогда. Мы какое судейство хотим брать за образец? Где допускают борьбу, как в Англии, или где все падают, как плюшевые игрушки?

Желаю «Спартаку» концентрироваться на игре, а не на судействе. У них хорошая команда, хорошие игроки, хороший тренер, пусть и слегка эмоциональный. Хорошо, когда есть эмоции. Главное, чтобы они заканчивались после финального свистка», – сказал Медведев.