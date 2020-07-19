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  • #ИграйКакЗенит. Чемпионы России запустили новый хэштег после победы на «Спартаком»

#ИграйКакЗенит. Чемпионы России запустили новый хэштег после победы на «Спартаком»

19 июля 2020, 21:39
16

Сегодня «Зенит» обыграл в Кубке России «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

После победы над москвичами в твиттере питерцев появился хэштег #ИграйКакЗенит.

Несколько дней назад владелец «Спартака» Леонид Федун, комментируя судейство в РПЛ, предложил запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (16)
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Хейтер Аларм
1595184371
Играть, как Зенит, увы, никому не получится, ведь кому будут также помогать судьи, как Зениту? Гы-гы
Ответить
SanchOo
1595184430
Я в этом хэштеге слова одного не вижу, ВАР или VAR как удобнее.
Ответить
морозз
1595184443
Позорное чемпионство Зенита наверное забудется, а награды останутся! Если взять все награды Бомжей, то львиная их доля позорная и не выдерживает критики!
Ответить
oyabun
1595184491
А Зенит играет как то по особому? Игра сегодня была совершенно равная. И не следует забывать, что играли пацаны малолетки против опытных зрелых мастеров. Гордиться ТАКОЙ игрой Зенита я бы не стал.
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СвинкаСправедливости
1595185080
На эту игру Зенита эпизодами без стыда можно было смотреть, о чём они?
Ответить
ivany4
1595185219
Ничего своего не могут придумать. Вечно у кого копируют идеи!
Ответить
vlad1969
1595185566
бомжи ***)))))))))))))))
Ответить
rash1959
1595187043
Настоящему любителю ФУТБОЛА позорно за такой синит.
Ответить
Alex Flash
1595189091
Бомжтэг VAR с нами
Ответить
Добрый Бобер
1595226897
#ZEvarNIT
Ответить
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