ИграйКакЗенит. Чемпионы России запустили новый хэштег после победы на «Спартаком»

Сегодня «Зенит» обыграл в Кубке России «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.
После победы над москвичами в твиттере питерцев появился хэштег #ИграйКакЗенит.
Несколько дней назад владелец «Спартака» Леонид Федун, комментируя судейство в РПЛ, предложил запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит.
- «Зенит» сыграет в финале Кубка с «Химками».
- Федун остался недоволен работой арбитров в кубковом матче с питерцами.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер «Зенита»