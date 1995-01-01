Федун – о судействе в матче «Зенит» – Спартак»: «Не хочу комментировать»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвел итоги кубкового матча с «Зенитом».

«Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит.

Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то что происходит», – сказал Федун.

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и сыграет в финале турнира с «Химками».