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    Федун – о судействе в матче «Зенит» – Спартак»: «Не хочу комментировать»

    Владелец московского «Спартака» Леонид Федун подвел итоги кубкового матча с «Зенитом».

    «Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит.

    Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то что происходит», – сказал Федун.

    «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и сыграет в финале турнира с «Химками».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +977

      Semenycch 10 минут назад

      Федун: Спартак был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки.

      Этого неадеквата нужно отлучить от футбола!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +22953

      oyabun 11 минут назад

      Эмоции Федуна понятны. Но и с него тоже спрос, будет ли нормальное усиление? Одной молодежью таким мастерам, какие есть в Зените, не противостоять.

      0
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      Рейтинг: +779

      vmonomah17 14 минут назад

      Плохому танцору...

      0
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      Рейтинг: +977

      Semenycch 17 минут назад

      Федун сделал оскорбительное заявление в адрес Зенита. У этого гражданина с головой не в порядке!

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