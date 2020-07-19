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  • Журналист Симонов: «Динамо» и «Локомотив» хотят заполучить Кокорина, но на него рассчитывает «Зенит»

Журналист Симонов: «Динамо» и «Локомотив» хотят заполучить Кокорина, но на него рассчитывает «Зенит»

19 июля 2020, 12:22
18

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поговорил о будущем форварда Александра Кокорина. На него претендуют несколько клубов чемпионата России.

«У Кокорина есть на руках солидное, сочное предложение от «Сочи». Его хотят очень много клубов РПЛ, в их числе есть «Локомотив» и «Динамо». «Зенит» тоже рассчитывает на Кокорина. Вопрос в том, кто сделает более выгодное предложение. Игрок сейчас суперраскручен и супержеланная фигура», – сказал журналист.

  • Летом игрок должен стать свободным агентом, поскольку его контракт с «Зенитом» истекает.
  • «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.
  • В 2018-2019 годах Кокорин был в тюрьме.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1595150756
Нахрена вам заочно уже списанный хлам, если в Европе есть моложе и гораздо продуктивнее и дешевле в плане ЗП
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giluxa1963
1595152429
зенит довыёживался Кокоша теперь обидится и не пойдет к ним
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Просто-333
1595158053
ах симонов, все то он знает...
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Из Твери Леха
1595160112
Жаль Саню, так всю жизнь и придется в этом рпловском шлаке пробыть.
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anton3011
1595160187
Я болел Динамо. Кокорин игрок толковый. Если мой клуб посчитает, что он им нужен, то пускай поборются. Ну а Кокорин думаю к Семаку относится хорошо и артачится не будет.
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3a zenit
1595162347
отрабатывает заказ 24 тысруб оплаченные кокошей.
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