Журналист Симонов: «Динамо» и «Локомотив» хотят заполучить Кокорина, но на него рассчитывает «Зенит»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поговорил о будущем форварда Александра Кокорина. На него претендуют несколько клубов чемпионата России.

«У Кокорина есть на руках солидное, сочное предложение от «Сочи». Его хотят очень много клубов РПЛ, в их числе есть «Локомотив» и «Динамо». «Зенит» тоже рассчитывает на Кокорина. Вопрос в том, кто сделает более выгодное предложение. Игрок сейчас суперраскручен и супержеланная фигура», – сказал журналист.