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    Журналист Симонов: «Динамо» и «Локомотив» хотят заполучить Кокорина, но на него рассчитывает «Зенит»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поговорил о будущем форварда Александра Кокорина. На него претендуют несколько клубов чемпионата России.

    «У Кокорина есть на руках солидное, сочное предложение от «Сочи». Его хотят очень много клубов РПЛ, в их числе есть «Локомотив» и «Динамо». «Зенит» тоже рассчитывает на Кокорина. Вопрос в том, кто сделает более выгодное предложение. Игрок сейчас суперраскручен и супержеланная фигура», – сказал журналист.

    • Летом игрок должен стать свободным агентом, поскольку его контракт с «Зенитом» истекает.
    • «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.
    • В 2018-2019 годах Кокорин был в тюрьме.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 12:22
    Комментарии25
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      Рейтинг: +16

      anton3011 20 минут назад

      Я болел Динамо. Кокорин игрок толковый. Если мой клуб посчитает, что он им нужен, то пускай поборются. Ну а Кокорин думаю к Семаку относится хорошо и артачится не будет.

      0
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      Рейтинг: +1498

      Из Твери Леха 21 минуту назад

      Жаль Саню, так всю жизнь и придется в этом рпловском шлаке пробыть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16

      anton3011 > Из Твери Леха 6 минут назад

      А кто его в Европе ждет? да и зачем менять страну, язык, устои бытовые. И платят здесь больше. А то, что РПЛ не фонтан, это не его проблемы.

      0
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      Рейтинг: +123

      alll-333 55 минут назад

      ах симонов, все то он знает...

      0
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      Рейтинг: +98

      Зентролль 2 часа назад

      Если только на перевоспитание...

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      Рейтинг: +1998

      giluxa1963 2 часа назад

      зенит довыёживался Кокоша теперь обидится и не пойдет к ним

      -1
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      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все > giluxa1963 2 часа назад

      На обиженных воду возят.
      Возьмем Халка!

      -1
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      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все 2 часа назад

      Он что дурак идти в Локо или Динамо.
      Либо Зенит, либо Европа.

      -1
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      Рейтинг: +123

      alll-333 > Спартак гуно знают все 2 часа назад

      ну да или Зомбит или Македония

      2
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      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все > alll-333 2 часа назад

      Сегодня, что у Петросяна день рождения?
      =)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +123

      alll-333 > Спартак гуно знают все 2 часа назад

      поздравляю товарищ Петросян Спартакович. долгих лет маразма

      2
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      ...
      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все > alll-333 2 часа назад

      Сходи бошкой об стену, ну или покакай, может отпустит.
      И, кстати. я болею за Зенит.
      А что можно сказать по твоей аве? Футболист перднул и его снесло ударной волной?
      =)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +123

      alll-333 > Спартак гуно знают все 2 часа назад

      ну если ты не знаешь знаменитых вратарей- о чем тут говорить

      1
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      ...
      Рейтинг: +123

      alll-333 > Спартак гуно знают все 2 часа назад

      кстати, видел я твой Зенит до газпромовских вливаний. 0-3 дома от Штутгарта, печальное было зрелище...

      2
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      Рейтинг: +1170

      vsespartak01 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      ты уже сколько раз об нее бился,а толку?дурак дураком!иди еще попробуй мож совсем слиняешь отсюда?

      1
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      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все > alll-333 1 час назад

      А я видел, как Зенит проходит Штутгард, Баварию и кого там еще?
      Память у тебя гуно.
      И, кстати Зенит единственный клуб кто взял 2 Еврокубка.

      0
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      ...
      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все > vsespartak01 1 час назад

      Скажу так, сходи рот помой, подмойся и смотри сегодня футбол.
      Сегодня, болельщикам Спартака понадобится.
      =)))
      Будете получать по полной.!.

      0
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      ...
      Рейтинг: +123

      alll-333 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      я же говорю не про газпромовский зенит, но ты такого и не помнишь

      0
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      ...
      Рейтинг: +123

      alll-333 > Спартак гуно знают все 1 час назад

      а ты малолетка грубиян. я то считал питер культурной столицей, а на деле оказывается там такие, как ты...

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      ...
      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все > alll-333 1 час назад

      Вот ты ...
      Был несколько раз в мАскве... Так вот, если хочешь увидеть клоунское ч.мо, тебе дорога туда.
      Там, даже старые бабки разговаривают на пальцах.
      И да, я помню чемпионство 84.
      Когда партия отправляла лучших игроков в фарм клуб Сборной СССР из мАсквы и Киева.

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      ...
      Рейтинг: +123

      alll-333 > Спартак гуно знают все 57 минут назад

      да мне что москва, что питер... два базарно-футбольных города...

      0
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      ...
      Рейтинг: +123

      alll-333 > Спартак гуно знают все 56 минут назад

      Когда партия отправляла лучших игроков в фарм клуб Сборной СССР из мАсквы и Киева.- меньше читай желтой прессы, если сам не знаешь- лучше помолчи

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      ...
      Рейтинг: +28

      Спартак гуно знают все > alll-333 51 минуту назад

      Короче пока, мне уже надоело это г...о.
      Мне не 20 или 35 лет. Я историю помню.
      И мне про это читать не надо. Спс Путину что пришел к власти. Поубавил аппетиты мАсквичей.

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      Рейтинг: +123

      alll-333 > Спартак гуно знают все 48 минут назад

      ну-ну, "знаток" истории. одна извилина и та в питере засохла. скучно с тобой, пока

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      Рейтинг: +9015

      Skull_Boy 2 часа назад

      Нахрена вам заочно уже списанный хлам, если в Европе есть моложе и гораздо продуктивнее и дешевле в плане ЗП

      -1
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