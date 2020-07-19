Журналист Симонов: «Динамо» и «Локомотив» хотят заполучить Кокорина, но на него рассчитывает «Зенит»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поговорил о будущем форварда Александра Кокорина. На него претендуют несколько клубов чемпионата России.
«У Кокорина есть на руках солидное, сочное предложение от «Сочи». Его хотят очень много клубов РПЛ, в их числе есть «Локомотив» и «Динамо». «Зенит» тоже рассчитывает на Кокорина. Вопрос в том, кто сделает более выгодное предложение. Игрок сейчас суперраскручен и супержеланная фигура», – сказал журналист.
- Летом игрок должен стать свободным агентом, поскольку его контракт с «Зенитом» истекает.
- «Зениту» игрок принадлежит с 2016 года.
- В 2018-2019 годах Кокорин был в тюрьме.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»