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  • Владелец «Стяуа» Бекали: «Откройте стадионы, пусть все переболеют коронавирусом. В конце концов мы все заразимся им»

Владелец «Стяуа» Бекали: «Откройте стадионы, пусть все переболеют коронавирусом. В конце концов мы все заразимся им»

18 июля 2020, 22:15
3

Джиджи Бекали, владелец румынской «Стяуа», полагает, что количество зрителей на стадионах не должно быть ограниченным, несмотря на пандемию коронавируса. По мнению румына, все равно болезнь настигнет каждого.

«Все происходит по воле божьей. Этой болезнью переболеют все. Откройте стадионы, пусть все переболеют. В конце концов каждый заразится.

Об этом говорят врачи моей клиники. Еще они говорят, что, когда мы носим маски, уровень иммунитета падает. Нужно просто принимать витамины», – сказал Бекали gsp.ro.

  • В Румынии коронавирусом заразились более 36000 человек.
  • По всему миру от инфекции умерло более 581000 человек.
  • «Стяуа» в чемпионате Румынии идет пятой.

Источник: gsp.ro
Европа ФКСБ
Комментарии (3)
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dimar
1595102033
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LOKOfanatik19
1595107293
Отчасти правильно говорит мужик, все переболеют коронкой, просто у каждого по своему проходит болезнь. Кто то даже и не заметит недуга. Суть карантина в больницах, чтоб не было хаоса с зараженными, чтоб процесс заболевания проходил постепенно.
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Cules2013
1595138001
Несмотря на то, что это типичный пример поговорки "одним словом - румын", но, отчасти, он прав. Так или иначе, К-вирусом, переболеют очень многие. Высокий уровень заразности это обеспечит. Карантин должен ставить перед собой 2 цели - защитить по максимуму самых слабых (зачастую - это старики) и снизить хаос, чтобы люди болели постепенно, а не так, как это было в начале, когда больницы не справлялись. Повторюсь, ввиду очень высокой заразности, никакой карантин, в общемировом масштабе, не поможет. Никакой вакцины ждать в ближайшее время нет смысла, т.к. за всю историю медицины не было такого, чтобы её изобретали быстрее, чем за где-то 3 года. К этому моменту уже полмира переболеет, если не больше. Парадокс, но эпидемия не пойдёт на спад, пока в популяции не будет группового иммунитета, а без вакцины, тут только один вариант - просто переболеть. Смысл в том, чтобы не дать вирусу распространиться среди слабых и больных, кого он может убить. А молодые и здоровые, которые, почти наверняка, переболеют и выздоровят, тут просто нужно держать ситуацию под контролем. Не думаю, что разрешать болельщикам свободно возвращаться на стадионы - это прямо хорошая идея. Но, можно заполнять трибуны молодыми, здоровыми людьми + меры безопасности - перчатки, соц. дистанция и т.п. Это можно было делать уже месяц-два назад.
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