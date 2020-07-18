Владелец «Стяуа» Бекали: «Откройте стадионы, пусть все переболеют коронавирусом. В конце концов мы все заразимся им»

Джиджи Бекали, владелец румынской «Стяуа», полагает, что количество зрителей на стадионах не должно быть ограниченным, несмотря на пандемию коронавируса. По мнению румына, все равно болезнь настигнет каждого.

«Все происходит по воле божьей. Этой болезнью переболеют все. Откройте стадионы, пусть все переболеют. В конце концов каждый заразится.

Об этом говорят врачи моей клиники. Еще они говорят, что, когда мы носим маски, уровень иммунитета падает. Нужно просто принимать витамины», – сказал Бекали gsp.ro.