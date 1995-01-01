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    «Радуюсь и буду радоваться вашим успехам»: Евсеев поздравил Газизова с днем рождения

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал в инстаграме пост с поздравлением генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

    Сегодня, 18 июля, функционер отмечает день рождения. Ему исполнилось 52 года.

    «Поздравляю Шамиля Камиловича с днем рождения! Прежде всего, хочу пожелать ему здоровья и успехов в тех стремлениях, которые всегда были у него приоритетными: всегда быть выше и лучше.

    Вызов, что он принял, говорит, что Шамиля Газизова заметили и оценили как человека, который ставит перед собой задачи и выполняет их. Прежде всего, хочу пожелать на новом месте больших результатов, больших успехов и конечно же любви болельщиков. Очень требовательных и очень искренних людей.

    Радуюсь и буду радоваться вашим успехам. Удачи и продолжать смотреть только вперед и вверх», – написал Евсеев.

    • До назначения на пост гендиректора «Спартака» Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».
    • Московский клуб презентовал его 10 июля.

    Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 18 Июл 2020 в 1:16 PDT

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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