«Радуюсь и буду радоваться вашим успехам»: Евсеев поздравил Газизова с днем рождения

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал в инстаграме пост с поздравлением генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

Сегодня, 18 июля, функционер отмечает день рождения. Ему исполнилось 52 года.

«Поздравляю Шамиля Камиловича с днем рождения! Прежде всего, хочу пожелать ему здоровья и успехов в тех стремлениях, которые всегда были у него приоритетными: всегда быть выше и лучше.

Вызов, что он принял, говорит, что Шамиля Газизова заметили и оценили как человека, который ставит перед собой задачи и выполняет их. Прежде всего, хочу пожелать на новом месте больших результатов, больших успехов и конечно же любви болельщиков. Очень требовательных и очень искренних людей.

Радуюсь и буду радоваться вашим успехам. Удачи и продолжать смотреть только вперед и вверх», – написал Евсеев.

До назначения на пост гендиректора «Спартака» Газизов работал на аналогичной должности в «Уфе».

Московский клуб презентовал его 10 июля.

Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения