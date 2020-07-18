Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения

Не в обиду спартачам Но что команда, что руководство - одни чурбаны
Сегодня, 18 июля, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отмечает день рождения. Ему исполнилось 52 года.
Футболисты московской команды записали видеообращение с поздравлениями для функционера.
«Шамиль Камилович, от всей души, от всей команды хочется поздравить вас с днем рождения! Желаем всем нам ярких побед и положительных эмоций!
А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас. Мы рады, что вы теперь с нами. Шамиль Камилович, с днем рождения!» – сказали игроки.
- В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом» в полуфинальном матче Кубка России.
- Газизов работает в клубе с 10 июля.
Поздравляем Шамиля Газизова! Сегодня генеральному директору ФК «Спартак-Москва» исполняется 52 годаЖелаем Шамилю Камиловичу крепкого здоровья и успехов в работе!Игроки «Спартака» тоже присоединились к поздравлениям и постараются «оформить» подарок уже в это воскресенье pic.twitter.com/t21mKlsS22— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020