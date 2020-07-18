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    Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения

    Сегодня, 18 июля, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отмечает день рождения. Ему исполнилось 52 года.

    Футболисты московской команды записали видеообращение с поздравлениями для функционера.

    «Шамиль Камилович, от всей души, от всей команды хочется поздравить вас с днем рождения! Желаем всем нам ярких побед и положительных эмоций!

    А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас. Мы рады, что вы теперь с нами. Шамиль Камилович, с днем рождения!» – сказали игроки.

    • В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом» в полуфинальном матче Кубка России.
    • Газизов работает в клубе с 10 июля.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1593

      AZ 28 минут назад

      Не в обиду спартачам Но что команда, что руководство - одни чурбаны

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