Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения

Сегодня, 18 июля, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отмечает день рождения. Ему исполнилось 52 года.

Футболисты московской команды записали видеообращение с поздравлениями для функционера.

«Шамиль Камилович, от всей души, от всей команды хочется поздравить вас с днем рождения! Желаем всем нам ярких побед и положительных эмоций!

А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас. Мы рады, что вы теперь с нами. Шамиль Камилович, с днем рождения!» – сказали игроки.

В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом» в полуфинальном матче Кубка России.

Газизов работает в клубе с 10 июля.