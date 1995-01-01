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    Семак: «В матче «Зенит» – «Спартак» нет фаворитов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о подготовке и ожиданиях от матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

    – Сергей Богданович, как идет подготовка к матчу со «Спартаком»?

    – Все в обычном режиме – восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.

    – Как оцените состояние футболистов?

    – Думаю, нормальное состояние. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьезных проблем нет.

    – В чем опасность «Спартака»?

    – Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
    • Победитель пары сыграет в финале Кубка России с «Уралом» или «Химками».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии11
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      Рейтинг: +6481

      paracetamol 3 минуты назад

      В матче «Зенит» – «Спартак» нет фаворитов, но затесался один афтобус.

      0
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      Рейтинг: +5096

      ivany4 3 минуты назад

      А тебя разве не предупредили о выпуске значков?
      Все "петрушкой" прикидываешься?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2717

      Павелий 4 минуты назад

      Фаворитов нет, а значки залихватски заказали. В общем, не говори гоп, пока...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1325

      ААМ 1 час назад

      Все покажет игра.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4437

      Борат 1 час назад

      Серёжа, сделай качественный свино*б чтобы поросячий визг слышали и во Владивостоке и в Калининграде !!!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +66

      Зентролль > Борат 1 час назад

      Переживаешь? Не переживай все будет так и должно быть...

      0
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      Рейтинг: +5

      biormutintotte 1 час назад


      СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ----- https://shorturl.ca/xxxbaza

      0
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      Рейтинг: +66

      Зентролль > biormutintotte 53 минуты назад

      Не шлюха, но безотказная, а такие разве бывают...Раз безотказная, то точно шлюха.

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      Рейтинг: +5012

      subbotaspartak > Зентролль 42 минуты назад

      Это про раздевалку Зенита?
      Кто не участвует, а глядит тоже соучастник?
      Или нормальных пацанов"это" не касается?
      А касается тех, кто друг к другу касается?
      А как против Бздюбы играть, чтоб его не касаться
      И последствий не опасаться?
      Хотя Тедеска из Намеции,
      Они в этом специи.

      3
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      Рейтинг: +48

      Афонасий 1 час назад

      главное, чтобы судьи не мешали, пусть футболисты сами разберутся на поле

      4
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      Рейтинг: +4223

      alarm 1 час назад

      зато после игры будут отодранные с особым цинизмом хряки) 5:0

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