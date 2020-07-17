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Семак: «В матче «Зенит» – «Спартак» нет фаворитов»

17 июля 2020, 17:52
16

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о подготовке и ожиданиях от матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

– Сергей Богданович, как идет подготовка к матчу со «Спартаком»?

– Все в обычном режиме – восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.

– Как оцените состояние футболистов?

– Думаю, нормальное состояние. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьезных проблем нет.

– В чем опасность «Спартака»?

– Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
  • Победитель пары сыграет в финале Кубка России с «Уралом» или «Химками».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (16)
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Афонасий
1594998178
главное, чтобы судьи не мешали, пусть футболисты сами разберутся на поле
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biormutintotte
1594998616
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ААМ
1595000583
Все покажет игра.
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Павелий
1595004659
Фаворитов нет, а значки залихватски заказали. В общем, не говори гоп, пока...
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ivany4
1595004697
А тебя разве не предупредили о выпуске значков? Все "петрушкой" прикидываешься?!
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portero
1595007596
кубковая игра... будем смотреть , результат может быть любой.....
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JTherry
1595008120
раньше многие клубы спецом выставляли на матчи Кубка молодежку, а теперь обставляют игру в полуфинале, как битву на смерть, запах трофея почуяли... а зенит и "значки" заказали преждевременно, будто уже в финал вышли) Спартаку подарите, если что)) фаворитов в таких играх нет, это известно...
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erma
1595008344
Победит газопровод "Дружба"
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aaaaahhhh
1595010002
Лицемер
Ответить
Hektor 84
1595024241
А значки для кого изготовили трепло?
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