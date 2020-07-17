Семак: «В матче «Зенит» – «Спартак» нет фаворитов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о подготовке и ожиданиях от матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

– Сергей Богданович, как идет подготовка к матчу со «Спартаком»?

– Все в обычном режиме – восстанавливаемся, готовимся. Надеюсь, все игроки подойдут к этой встрече в хорошей форме. Ждем очень интересной игры.

– Как оцените состояние футболистов?

– Думаю, нормальное состояние. Пытались ротировать состав, чтобы на тех футболистов, у которых по ходу сезона было больше игрового времени, нагрузка ложилась более-менее равномерно. В целом никаких серьезных проблем нет.

– В чем опасность «Спартака»?

– Это очень хорошая, квалифицированная команда. Здорово выбегает в быстрые атаки, есть индивидуально сильные игроки. Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков.