Baza: полиция возбудила уголовное дело после кражи денег у Тедеско

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в связи с обманом главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что немец перевел 250 тысяч рублей на срочное лечение якобы сотрудника клуба.

По информации Baza, на самом деле деньги перечислил финансовый помощник тренера. Он же и стал потерпевшим.

Сам Тедеско не умеет пользоваться банковским приложением, поэтому попросил личного ассистента перевести нужную сумму из собственных средств с обещанием в будущем компенсировать траты.