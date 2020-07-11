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  • Baza: Тедеско обманули на 250 тысяч рублей. Он думал, что переводит деньги на срочное лечение

Baza: Тедеско обманули на 250 тысяч рублей. Он думал, что переводит деньги на срочное лечение

11 июля 2020, 20:54
16

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенничества. Ему пришла смс от якобы сотрудника клуба, который попросил срочно перевести порядка 250 тысяч рублей на лечение, информирует телеграм-канал Baza.

Смс пришла немцу за день до матча 28-го тура РПЛ против «Сочи». После перевода денег выяснилось, что никакой сотрудник клуба Тедеско не писал.

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин пишет, что разбирательство проводит полиция.

  • На этой неделе Тедеско оштрафовали на 500 тысяч рублей за поведение в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
  • Немец работает в России с осени.
  • «Спартак» в таблице идет девятым.

Источник: телеграм-канал Baza
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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ilichkadr
1594490316
Ну, это по-нашему....
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порт
1594490856
Дзюба и здесь отличился.
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absent32
1594491803
КДК просто посчитали что штраф в 500 тысяч мал, и по этому пришлось идти на некоторые нарушения закона)))
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NewLife
1594492174
Welcome to Russia !
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portero
1594492355
кто-то кормится от таких разводил, потому как никак их к ответственности не привлекают....
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Из Твери Леха
1594495674
Невероятные приключения итальянца в России))
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Бухбух
1594497830
Это была надбавка к штрафу в 500 тыс. рублей.
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Dgad
1594533433
Добро пожаловать в Россию, у нас тут все только и хотят народ наЕ5, банки быстроденьги, вклады акции и все все, даже законов нет защищающих народ от мошенников.
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Ilya26
1594548617
Вот дзюба крыса блокадная, мало чтоль ему в зинаиде платят, он ещё и по телефону кидает!!!
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zigbert
1594559125
Пример не единичный.
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