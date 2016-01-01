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    Baza: Тедеско обманули на 250 тысяч рублей. Он думал, что переводит деньги на срочное лечение

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенничества. Ему пришла смс от якобы сотрудника клуба, который попросил срочно перевести порядка 250 тысяч рублей на лечение, информирует телеграм-канал Baza.

    Смс пришла немцу за день до матча 28-го тура РПЛ против «Сочи». После перевода денег выяснилось, что никакой сотрудник клуба Тедеско не писал.

    Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин пишет, что разбирательство проводит полиция.

    • На этой неделе Тедеско оштрафовали на 500 тысяч рублей за поведение в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
    • Немец работает в России с осени.
    • «Спартак» в таблице идет девятым.

    Источник: телеграм-канал Baza

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +40172

      portero 28 минут назад

      кто-то кормится от таких разводил, потому как никак их к ответственности не привлекают....

      0
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      Рейтинг: +1090

      Puddle 30 минут назад

      Наивный немецкий хрюшка...

      0
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      Рейтинг: +978

      NewLife 31 минуту назад

      Welcome to Russia !

      1
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      Рейтинг: +1090

      Puddle 34 минуты назад

      А может это компенсация за стол?

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      Рейтинг: +2321

      absent32 37 минут назад

      КДК просто посчитали что штраф в 500 тысяч мал, и по этому пришлось идти на некоторые нарушения закона)))

      1
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      Рейтинг: +4166

      порт 53 минуты назад

      Дзюба и здесь отличился.

      0
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      Рейтинг: +1090

      Puddle 58 минут назад

      Это Пёрн жулик его развел! Гы-гы-гы-гы

      2
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      Рейтинг: +7552

      ilichkadr 1 час назад

      Ну, это по-нашему....

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      Рейтинг: +893

      Semenycch 1 час назад

      Мда, это не Германия. Здесь скотов предостаточно!

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