Baza: Тедеско обманули на 250 тысяч рублей. Он думал, что переводит деньги на срочное лечение

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско стал жертвой мошенничества. Ему пришла смс от якобы сотрудника клуба, который попросил срочно перевести порядка 250 тысяч рублей на лечение, информирует телеграм-канал Baza.
Смс пришла немцу за день до матча 28-го тура РПЛ против «Сочи». После перевода денег выяснилось, что никакой сотрудник клуба Тедеско не писал.
Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин пишет, что разбирательство проводит полиция.
- На этой неделе Тедеско оштрафовали на 500 тысяч рублей за поведение в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
- Немец работает в России с осени.
- «Спартак» в таблице идет девятым.
Источник: телеграм-канал Baza