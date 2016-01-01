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    «Байер» хочет получить за Хаверца 100 миллионов

    «Байер» определился с суммой трансфера полузащитника Кая Хаверца.

    Как сообщает Kicker, леверкузенцы хотят получить за футболиста 100 миллионов евро. Часть этой суммы может быть выплачена в виде бонусов. «Байер» не будет продавать Хаверца до окончания розыгрыша Лиги Европы. Пока конкретных предложений по игроку не поступало.

    Ранее сообщалось, что немецкий клуб планирует продать полузащитника за 90 миллионов евро. Фаворитом в гонке за Хаверца называют «Челси».

    • Немец забил в этом сезоне 12 мячей и сделал шесть ассистов в 30 играх Бундеслиги.
    • Рыночная стоимость футболиста – 81 миллионт евро.

    Источник: Kicker

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