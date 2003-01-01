Daily Star: «Челси» – фаворит в гонке за Хаверца, но просит «Байер» снизить цену на игрока

Кепа мышей не ловит, требует замены, а Челси полузащитников штабелями складирует.
Лидером гонки за полузащитника «Байера» Кая Хаверца является «Челси», информирует Daily Star. При этом лондонцы уговаривают немцев снизить трансферную стоимость футболиста.
«Байер» хочет получить 90 миллионов фунтов стерлингов. В «Челси» считают сумму завышенной и готовы на 70 миллионов.
- Ради покупки Хаверца «Челси» готов продать Н’Голо Канте.
- Ранее сообщалось об интересе к Канте со стороны «Реала».
- «Челси» в АПЛ идет четвертым.