Daily Star: «Челси» – фаворит в гонке за Хаверца, но просит «Байер» снизить цену на игрока

Лидером гонки за полузащитника «Байера» Кая Хаверца является «Челси», информирует Daily Star. При этом лондонцы уговаривают немцев снизить трансферную стоимость футболиста.

«Байер» хочет получить 90 миллионов фунтов стерлингов. В «Челси» считают сумму завышенной и готовы на 70 миллионов.