Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Daily Star: «Челси» – фаворит в гонке за Хаверца, но просит «Байер» снизить цену на игрока

    Лидером гонки за полузащитника «Байера» Кая Хаверца является «Челси», информирует Daily Star. При этом лондонцы уговаривают немцев снизить трансферную стоимость футболиста.

    «Байер» хочет получить 90 миллионов фунтов стерлингов. В «Челси» считают сумму завышенной и готовы на 70 миллионов.

    • Ради покупки Хаверца «Челси» готов продать Н’Голо Канте.
    • Ранее сообщалось об интересе к Канте со стороны «Реала».
    • «Челси» в АПЛ идет четвертым.

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Кепа мышей не ловит, требует замены, а Челси полузащитников штабелями складирует.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77226
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru