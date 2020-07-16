Тренер «Оренбурга» Парамонов поддержал расширение РПЛ после вылета команды в ФНЛ

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов высказался в поддержку увеличения числа участников РПЛ со следующего сезона.
– С какими эмоциями воспримете возможное расширение лиги?
– С положительными эмоциями примем. В конце сезона я не видел спортивной составляющей. Если бы лигу расширили, было бы замечательно. Я уже предлагал эту идею.
– Не хотите ли вы что-то сказать руководству РПЛ? Вы сказали, что предлагали расширить лигу. Кому?
– У меня нет личного знакомства с руководством, я просто говорил это в интервью. Озвучивал, что у нас такая ситуация. Я просил, чтобы расширили лигу. Обращаюсь к руководству лиги: если есть возможность, если вы считаете, что конец чемпионата это форс-мажор... Кому-то дали шанс, как той же «Уфе». Им дали играть. Наш Роспотребнадзор более строго отнесся к этому и не дал играть эти два матча.
Если есть возможность, предлагаю расширить Премьер-лигу. Сделать этот сезон экспериментальным. Возможно, в конце следующего чемпионата будут вылетать не две команды, а четыре.
- «Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ после разгромного поражения от «Зенита» (1:4).
- Команде засчитали технические поражения в играх с «Краснодаром» и «Уралом».
- Причина – неявка на матчи в связи со вспышкой коронавируса.