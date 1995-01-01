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    Тренер «Оренбурга» Парамонов поддержал расширение РПЛ после вылета команды в ФНЛ

    Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов высказался в поддержку увеличения числа участников РПЛ со следующего сезона.

    – С какими эмоциями воспримете возможное расширение лиги?

    – С положительными эмоциями примем. В конце сезона я не видел спортивной составляющей. Если бы лигу расширили, было бы замечательно. Я уже предлагал эту идею.

    – Не хотите ли вы что-то сказать руководству РПЛ? Вы сказали, что предлагали расширить лигу. Кому?

    – У меня нет личного знакомства с руководством, я просто говорил это в интервью. Озвучивал, что у нас такая ситуация. Я просил, чтобы расширили лигу. Обращаюсь к руководству лиги: если есть возможность, если вы считаете, что конец чемпионата это форс-мажор... Кому-то дали шанс, как той же «Уфе». Им дали играть. Наш Роспотребнадзор более строго отнесся к этому и не дал играть эти два матча.

    Если есть возможность, предлагаю расширить Премьер-лигу. Сделать этот сезон экспериментальным. Возможно, в конце следующего чемпионата будут вылетать не две команды, а четыре.

    • «Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ после разгромного поражения от «Зенита» (1:4).
    • Команде засчитали технические поражения в играх с «Краснодаром» и «Уралом».
    • Причина – неявка на матчи в связи со вспышкой коронавируса.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5048

      ivany4 1 час назад

      Лигу расширяют только под бомжей.
      Вы хоть и фарм клуб, но пока можно и судей покупать. Дешевле обходится.

      1
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      Рейтинг: +129

      alarm_иг 3 часа назад

      Да расширят лигу. А нет, так там ротор стремится в фарм клубы к синиту. Уже любезностями обменялись.

      0
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      Рейтинг: +40259

      portero 3 часа назад

      стадион шибко маленький, потому и решили на выход Оренбург...

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      Рейтинг: +1298

      acor94 3 часа назад

      Да там и так без шансов. Всё честно.

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