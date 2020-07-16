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  • Тренер «Оренбурга» Парамонов поддержал расширение РПЛ после вылета команды в ФНЛ

Тренер «Оренбурга» Парамонов поддержал расширение РПЛ после вылета команды в ФНЛ

16 июля 2020, 10:39
5

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов высказался в поддержку увеличения числа участников РПЛ со следующего сезона.

– С какими эмоциями воспримете возможное расширение лиги?

– С положительными эмоциями примем. В конце сезона я не видел спортивной составляющей. Если бы лигу расширили, было бы замечательно. Я уже предлагал эту идею.

– Не хотите ли вы что-то сказать руководству РПЛ? Вы сказали, что предлагали расширить лигу. Кому?

– У меня нет личного знакомства с руководством, я просто говорил это в интервью. Озвучивал, что у нас такая ситуация. Я просил, чтобы расширили лигу. Обращаюсь к руководству лиги: если есть возможность, если вы считаете, что конец чемпионата это форс-мажор... Кому-то дали шанс, как той же «Уфе». Им дали играть. Наш Роспотребнадзор более строго отнесся к этому и не дал играть эти два матча.

Если есть возможность, предлагаю расширить Премьер-лигу. Сделать этот сезон экспериментальным. Возможно, в конце следующего чемпионата будут вылетать не две команды, а четыре.

  • «Оренбург» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ после разгромного поражения от «Зенита» (1:4).
  • Команде засчитали технические поражения в играх с «Краснодаром» и «Уралом».
  • Причина – неявка на матчи в связи со вспышкой коронавируса.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Оренбург Парамонов Константин
Комментарии (5)
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acor94
1594885330
Да там и так без шансов. Всё честно.
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portero
1594886585
стадион шибко маленький, потому и решили на выход Оренбург...
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ivany4
1594892754
Лигу расширяют только под бомжей. Вы хоть и фарм клуб, но пока можно и судей покупать. Дешевле обходится.
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zigbert
1594917569
Для Оренбурга это последний шанс.
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Hektor 84
1594960964
Не хотят топить один из форм клубов
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