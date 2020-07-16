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  • Медведев – о шести воспитанниках в составе «Зенита» на матч с «Оренбургом»: «Ни в одной команде такого не найти»

Медведев – о шести воспитанниках в составе «Зенита» на матч с «Оренбургом»: «Ни в одной команде такого не найти»

16 июля 2020, 09:40
36

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил использование большого числа воспитанников клуба в матче 29-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Считаю, ни в одной команде такого не найти. Молодым ребятам должна помогать конкуренция в главной команде. «Зенит» своим воспитанникам дает шанс», – сказал Медведев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Медведев Александр
Комментарии (36)
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1594882277
Где-то в Краснодаре Галицкий поперхнулся чаем. Выпускать воспитанников на матч, который ничего не решает и играть своими воспитанниками важнейшие матчи это не одно и то же.
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Viper for CSKA
1594882552
Аххах, первый раз за сезон выпустили пару молодых игроков в ничего не значащем матче и сразу вдруг стали российским Порту. Прям безудержно выращивают свою молодежь, куда деваться. И ох уж эти вечные "молодые ребята" Сутормин и Кузяев.
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baden69
1594883351
Иногда лучше промолчать, чем ляпнуть не подумав...
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Garrincha58
1594883972
бравада от Медведева, а тогда слабо их выпустить в воскресенье в кубковом матче????
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моэм
1594885062
Ну да ...развалили на пару с Прядкиным одного из опаснейших середняков , да до такой степени , что они стоят на вылет и стали "ручными" даже против дублёров...то же мне герои...Медведев-герой, Зенит-герой, Газпром тоже герой...ШТОПАННЫЕ ГЕРОИ.
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VGreen
1594885431
ЛОКОМОТИВ: Коченков Баринов Ан.Миранчук Ал.Миранчук Рыбчинский Куликов Магкеев Жемалетдинов при этом, выходят регулярно и в важных матчах, а не в ничего не значащих. + реже Сулейманов, Тугарев, Лысов (травмирован)
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zritelx
1594885557
Медведев страдает провалами памяти- Ростов вышел на игру с 11 своими воспитанниками.
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portero
1594885911
матч тренировочный для Зенита, игроки слабоваты, особенно Мусаеев которого тянут непонятно за что, уже два года ставят в основу , а он никакой....
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ivany4
1594891687
Хоть бы немного по-изучал историю, хотя бы РФС. Медведев, что не скажет, все попадает впросак. Вероятно это такая политика клуба - попади впросак! То игроки раскрепостятся в раздевалке. То играют своими воспитанниками, правда тренировочные матчи.
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geroin161
1594908591
Как это «Ни в одной команде такого не найти»??? А Ростов против сочи вышел в 11 своих воспитанников. Пусть по ушам не чешет
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