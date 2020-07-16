Медведев – о шести воспитанниках в составе «Зенита» на матч с «Оренбургом»: «Ни в одной команде такого не найти»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил использование большого числа воспитанников клуба в матче 29-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Считаю, ни в одной команде такого не найти. Молодым ребятам должна помогать конкуренция в главной команде. «Зенит» своим воспитанникам дает шанс», – сказал Медведев.