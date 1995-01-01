Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Медведев – о шести воспитанниках в составе «Зенита» на матч с «Оренбургом»: «Ни в одной команде такого не найти»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил использование большого числа воспитанников клуба в матче 29-го тура РПЛ против «Оренбурга».

    «Считаю, ни в одной команде такого не найти. Молодым ребятам должна помогать конкуренция в главной команде. «Зенит» своим воспитанникам дает шанс», – сказал Медведев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:40
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +710

      моэм 1 минуту назад

      Ну да ...развалили на пару с Прядкиным одного из опаснейших середняков , да до такой степени , что они стоят на вылет и стали "ручными" даже против дублёров...то же мне герои...Медведев-герой, Зенит-герой, Газпром тоже герой...ШТОПАННЫЕ ГЕРОИ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3050

      Томик 11 минут назад

      Так и армия болельщиков самая большая. По-моему в мире, если не ошибаюсь? Ни в одной команде такого не найти!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10600

      Garrincha58 19 минут назад

      бравада от Медведева, а тогда слабо их выпустить в воскресенье в кубковом матче????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +764

      Январь 59 23 минуты назад

      Для начала можно было оговориться, что играя с фарм клубом и с учётом того , что в воскресенье играть важную игру на КР, на игру не имеющую значения выпустили шесть своих воспитанников, которых не решились выпускать против ЦСКА и Краснодара. Не смотря на то что Краснодар и ЦСКА часто выпускает по 6 своих воспитанников

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -32

      Волька 24 минуты назад

      Гомосеки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      acor94 25 минут назад

      Ждём ляпы Прохина в матчах ЛЧ. И никакие Ловрены не нужны!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1891

      baden69 30 минут назад

      Иногда лучше промолчать, чем ляпнуть не подумав...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4922

      Viper for CSKA 43 минуты назад

      Аххах, первый раз за сезон выпустили пару молодых игроков в ничего не значащем матче и сразу вдруг стали российским Порту. Прям безудержно выращивают свою молодежь, куда деваться. И ох уж эти вечные "молодые ребята" Сутормин и Кузяев.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      Соарес 44 минуты назад

      Ростов ,в матче с сочями

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +894

      _Marqella_ > Соарес 30 минут назад

      Ахаха 1-10...лучше бы и не вспоминал..))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      alarm_иг > _Marqella_ 27 минут назад

      Иногда лучше что..., а не говорить? Тут речь не про счет в матче, а кол-ве воспитанников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      Play 47 минут назад

      Где-то в Краснодаре Галицкий поперхнулся чаем. Выпускать воспитанников на матч, который ничего не решает и играть своими воспитанниками важнейшие матчи это не одно и то же.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10600

      Garrincha58 > Play 17 минут назад

      чай краснодарский такое г...но

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77833
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru