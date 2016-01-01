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    «Ливерпуль» готов отдать за Алькантару 20 миллионов, «Бавария» хочет 40

    Будущее полузащитника «Баварии» Тиаго Алькантара остается неопределенным.

    По информации Bild, игрок отказался подписывать с мюнхенцами новый контракт. Футболист хотел получить четырехлетнее соглашение, но «Бавария» предложила испанцу контракт только на три года.

    Главным претендентом на Алькантару является «Ливерпуль». Чемпионы Англии готовы заплатить за трансфер 20 миллионов евро. Между тем «Бавария» ожидает предложение как минимум в 40 миллионов.

    Сообщалось, что «Ливерпуль» уже согласовал контракт с игроком.

    • В этом сезоне Алькантара забил три мяча в 24 играх Бундеслиги.
    • Рыночная стоимость футболиста – 48 миллионов евро.

    Источник: Bild

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