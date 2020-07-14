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  • Тихонов: «Спартак» Карреры был если не в два раза, то значительно сильнее команды Тедеско»

Тихонов: «Спартак» Карреры был если не в два раза, то значительно сильнее команды Тедеско»

14 июля 2020, 18:14
8

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов сравнил команду под руководством Доменико Тедеско с составом москвичей времен Массимо Карреры.

– Темперамент Тедеско мешает или помогает команде?

– Вспоминаю второй тайм в Сочи, который «Спартак» провел с заметным преимуществом, но так и не смог взять очки. Посмотрите, кто играет у красно-белых в центральной линии. Роман Зобнин, Алекс Крал, Наиль Умяров – это все игроки, нацеленные в первую очередь на разрушение. Сыграть нестандартно, сделать неожиданную передачу им довольно сложно. Вот вышел на поле Резиуан Мирзов и сразу стал обострять, как он умеет это делать. Конечно, не хватило в том матче Зелимхана Бакаева. В центре поля не хватает игрока, способного принимать нестандартные решения.

Ведь были такие игроки, как Алекс, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, которые умели это делать. Сейчас таких нет. Вскрыть насыщенную оборону соперника нынешние спартаковцы не способны. Да и вообще в РПЛ разве что «Краснодар» умеет играть против насыщенной обороны. Иногда братья Миранчуки проявляют себя, но было это, отмечу, еще при Юрии Семине. «Спартак» играет предсказуемо, игроки запрограммированы на действия.

– Но и при Каррере все было так же.

– Не стоит сравнивать эти команды. У Карреры были совсем другие футболисты. Были Зе Луиш, Луис Адриано, Квинси Промес, Глушаков, Зобнин и Комбаров в полном порядке. И защитники были хорошие, не допускавшие ляпов в своей штрафной, приводящих к голам. «Спартак» Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно. И футбол сегодня другой. При Каррере были постоянные моменты, интересные комбинации, а сейчас игра от обороны и преимущественно на контратаках, – цитирует Тихонова «Московский комсомолец».

Источник: «Московский комсомолец«
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Каррера Массимо Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1594740297
И это правда.
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piligrim1986
1594745616
тут не поспорить
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Бухбух
1594746773
Если взять суммарную стоимость футболеров Спартака, то у Тедеско состав подороже будет.
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NewLife
1594746844
Не тех продали, не тех купили - состав не оптимален. Федун не у тех идет на поводу, и все приходится исправлять с потерей времени и денег. Не знаю Газизова, но кто-то должен стабилизировать ситуацию и прекратить глупости.
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JTherry
1594751989
сегодняшний Спартак имеет концепцию со ставкой на молодёжь, на ее развитие и сокращение расходов на легионеров... конечно, с составом Карреры трудно сравнить, но "ветераны" Спартака тогда гнобили Карреру, который сейчас в Греции показывает очень симпатичный футбол с АЕКом, понятное дело - хотели сами порулить... критиковать тренера, получившего команду посреди сезона, легко, созидать труднее...
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flusiteanelvew
1594753626
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Hektor 84
1594753775
Спартаковских ветеранов не понять. Они то критиковали Карреру то теперь его в пример ставят. Всем хотелось порулить, а теперь желающих мало. Сидят и сопли жуют.
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Урия Гип 2
1594754667
И ещё судьи пенальти не назначают. А с игры не забить.
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