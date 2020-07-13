Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Тихонов: «Спартак» Карреры был если не в два раза, то значительно сильнее команды Тедеско»

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов сравнил команду под руководством Доменико Тедеско с составом москвичей времен Массимо Карреры.

    – Темперамент Тедеско мешает или помогает команде?

    – Вспоминаю второй тайм в Сочи, который «Спартак» провел с заметным преимуществом, но так и не смог взять очки. Посмотрите, кто играет у красно-белых в центральной линии. Роман Зобнин, Алекс Крал, Наиль Умяров – это все игроки, нацеленные в первую очередь на разрушение. Сыграть нестандартно, сделать неожиданную передачу им довольно сложно. Вот вышел на поле Резиуан Мирзов и сразу стал обострять, как он умеет это делать. Конечно, не хватило в том матче Зелимхана Бакаева. В центре поля не хватает игрока, способного принимать нестандартные решения.

    Ведь были такие игроки, как Алекс, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, которые умели это делать. Сейчас таких нет. Вскрыть насыщенную оборону соперника нынешние спартаковцы не способны. Да и вообще в РПЛ разве что «Краснодар» умеет играть против насыщенной обороны. Иногда братья Миранчуки проявляют себя, но было это, отмечу, еще при Юрии Семине. «Спартак» играет предсказуемо, игроки запрограммированы на действия.

    – Но и при Каррере все было так же.

    – Не стоит сравнивать эти команды. У Карреры были совсем другие футболисты. Были Зе Луиш, Луис Адриано, Квинси Промес, Глушаков, Зобнин и Комбаров в полном порядке. И защитники были хорошие, не допускавшие ляпов в своей штрафной, приводящих к голам. «Спартак» Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно. И футбол сегодня другой. При Каррере были постоянные моменты, интересные комбинации, а сейчас игра от обороны и преимущественно на контратаках, – цитирует Тихонова «Московский комсомолец».

    Источник: «Московский комсомолец«

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:14
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4245

      Борат 5 минут назад

      А за рылов при любом раскладе стыдно !
      Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6500

      Литейный4 22 минуты назад

      Что один физрук, что другой. Тудеска вообще физкультурник какой то. Чуть не загнал свиней в Пердив на радость всей страны. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1179

      Иван Петров 1986 28 минут назад

      И это правда.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77783
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru