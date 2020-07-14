Тихонов: «Спартак» Карреры был если не в два раза, то значительно сильнее команды Тедеско»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов сравнил команду под руководством Доменико Тедеско с составом москвичей времен Массимо Карреры.

– Темперамент Тедеско мешает или помогает команде?

– Вспоминаю второй тайм в Сочи, который «Спартак» провел с заметным преимуществом, но так и не смог взять очки. Посмотрите, кто играет у красно-белых в центральной линии. Роман Зобнин, Алекс Крал, Наиль Умяров – это все игроки, нацеленные в первую очередь на разрушение. Сыграть нестандартно, сделать неожиданную передачу им довольно сложно. Вот вышел на поле Резиуан Мирзов и сразу стал обострять, как он умеет это делать. Конечно, не хватило в том матче Зелимхана Бакаева. В центре поля не хватает игрока, способного принимать нестандартные решения.

Ведь были такие игроки, как Алекс, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Илья Цымбаларь, которые умели это делать. Сейчас таких нет. Вскрыть насыщенную оборону соперника нынешние спартаковцы не способны. Да и вообще в РПЛ разве что «Краснодар» умеет играть против насыщенной обороны. Иногда братья Миранчуки проявляют себя, но было это, отмечу, еще при Юрии Семине. «Спартак» играет предсказуемо, игроки запрограммированы на действия.

– Но и при Каррере все было так же.

– Не стоит сравнивать эти команды. У Карреры были совсем другие футболисты. Были Зе Луиш, Луис Адриано, Квинси Промес, Глушаков, Зобнин и Комбаров в полном порядке. И защитники были хорошие, не допускавшие ляпов в своей штрафной, приводящих к голам. «Спартак» Карреры был если не в два раза сильнее сегодняшнего, то значительно. И футбол сегодня другой. При Каррере были постоянные моменты, интересные комбинации, а сейчас игра от обороны и преимущественно на контратаках, – цитирует Тихонова «Московский комсомолец».