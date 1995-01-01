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    Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе»

    Глава совета директоров «Зенита», член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина прокомментировала завоевание питерской командой чемпионства.

    «Находить новую мотивацию после грандиозных побед совсем не трудно. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация.

    Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займется молодежью. Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах и — важно — не бояться нести персональную ответственность за результат», — цитирует Илюхину Собака.ru.

    «Зенит» победил «Краснодар» и стал чемпионом второй сезон подряд

    Источник: Собака.ru

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    Сегодня, 18:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: -4

      alarm_иг 4 минуты назад

      У газпромовских совсем башню сносит! ГЫГЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3390

      морозз 7 минут назад

      Стать сильнейшим БОМЖОМ в Европе , вот это я понимаю...Газпром для этого и создавался! Поздравляю главного газового БОМЖА Газпрома - Миллера, ему и всем бомжам с города на Неве повезло нести в европейские массы свои неповторимые миазмы и колорит!

      1
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      Рейтинг: +2313

      Axe111 10 минут назад

      КАКИХ ГРАНДИОЗНЫХ ПОБЕД!?!!?@?@?@? КАКИЕ СИЛЬНЕЙШИЕ В ЕВРОПЕ!!!!! АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1288

      волчарик 17 минут назад

      Что она несет-сильнейшие в Европе?А свои молодые должны быть в составе,согласен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40233

      portero 23 минуты назад

      тебе предстоит получать хорошую денежку, но причем здесь футбол?
      да откроются новые вакансии по борьбе за молодежь.....

      1
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      Рейтинг: +1179

      Иван Петров 1986 26 минут назад

      А в мире слабо? Лишь бы брякнуть что - нибудь.

      2
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      Рейтинг: +50

      Спартак гуно знают все 27 минут назад

      Для этого нужно воспитывать своих игроков и отменить лимит!
      Пусть варятся с лучшими.

      3
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