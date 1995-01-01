Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе»

У газпромовских совсем башню сносит! ГЫГЫ
Глава совета директоров «Зенита», член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина прокомментировала завоевание питерской командой чемпионства.
«Находить новую мотивацию после грандиозных побед совсем не трудно. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация.
Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займется молодежью. Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах и — важно — не бояться нести персональную ответственность за результат», — цитирует Илюхину Собака.ru.
«Зенит» победил «Краснодар» и стал чемпионом второй сезон подряд