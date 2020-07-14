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  • Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе»

Глава совета директоров «Зенита» Илюхина: «Нам предстоит стать сильнейшими в Европе»

14 июля 2020, 18:08
36

Глава совета директоров «Зенита», член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина прокомментировала завоевание питерской командой чемпионства.

«Находить новую мотивацию после грандиозных побед совсем не трудно. Чтобы опережать конкурентов и оставаться успешным, нужно постоянно меняться. Нам предстоит стать сильнейшими в Европе, а для этого не нужно жить в собственных иллюзиях, постоянно повышать уровень, в том числе и личной эффективности. У профессионала должна быть внутренняя мобилизация.

Сейчас в «Зените» необходимо уделять внимание молодежному развитию. Вижу, что существует проблема, о которой давно говорят болельщики: нужно пополнять состав собственными воспитанниками, а мы не дорабатываем в части подготовки резерва. Проблема как раз в управлении: наш спортивный блок в основном сосредоточен на трансферной работе. Поэтому в ближайшее время выберем человека, который займется молодежью. Он должен быть неравнодушным, заинтересованным в развитии ребят, с опытом в этих процессах и — важно — не бояться нести персональную ответственность за результат», — цитирует Илюхину Собака.ru.

«Зенит» победил «Краснодар» и стал чемпионом второй сезон подряд

Источник: Собака.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (36)
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Иван Петров 1986
1594740392
А в мире слабо? Лишь бы брякнуть что - нибудь.
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portero
1594740571
тебе предстоит получать хорошую денежку, но причем здесь футбол? да откроются новые вакансии по борьбе за молодежь.....
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волчарик
1594740911
Что она несет-сильнейшие в Европе?А свои молодые должны быть в составе,согласен.
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морозз
1594741540
Стать сильнейшим БОМЖОМ в Европе , вот это я понимаю...Газпром для этого и создавался! Поздравляю главного газового БОМЖА Газпрома - Миллера, ему и всем бомжам с города на Неве повезло нести в европейские массы свои неповторимые миазмы и колорит!
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PAREVG.
1594742826
Интересно, что она курила??? Сильнейшие в европе - это победить в ЛЧ!!! Быстрее мартыхай станет президентом России, чем Российская команда выиграет ЛЧ.
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Сильвербой
1594744040
Ну а чего вы накинулись на бабу? Она в своем мире живет! Стремление похвально, но для этого Зенит должен играть не в РПЛ!
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vlad10180v
1594744795
дура с такими бабками любой стал бы сильнейшим
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Соарес
1594745027
Газа обнюхалась
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JTherry
1594747810
проникновенная речь главы совета директоров зенита... вспомнилась речь Остапа Бендера перед шахматистами в Васюках)) а у дзюпы появилась сразу "внутренняя мобилизация" на азмуна!
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САДЫЧОК
1594751417
Илюхин с Дзюбой не станешь ! Вот ,если его выгнать и взять нормального нападающего-то всё возможно !
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