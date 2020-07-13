Газизов опроверг встречу с Бердыевым в Сочи

Сегодня интернет-редакция телеканала ТНВ сообщила о встрече нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

По информации источника, функционер встречался со специалистом в Сочи. Не исключено, что стороны обсуждали возможное сотрудничество.

Однако сам Газизов факт встречи с Бердыевым отрицает.

«Это не соответствует действительности. Я не встречался. По крайней мере, в этот раз в Сочи я с ним не встречался», – сказал Газизов.