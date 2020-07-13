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Газизов опроверг встречу с Бердыевым в Сочи

13 июля 2020, 19:34
7

Сегодня интернет-редакция телеканала ТНВ сообщила о встрече нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

По информации источника, функционер встречался со специалистом в Сочи. Не исключено, что стороны обсуждали возможное сотрудничество.

Однако сам Газизов факт встречи с Бердыевым отрицает.

«Это не соответствует действительности. Я не встречался. По крайней мере, в этот раз в Сочи я с ним не встречался», – сказал Газизов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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Йост
1594659160
Пошла движука. Зениту надо быть начеку...
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Йост
1594659777
Бердыева и раньше приглашали. Теперь он согласиться 100%. Зениту в новом сезоне уже не светит чемпионство, даже с помощью судей.
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Рубинище
1594663859
Слишком бы хорошо, для Спартака, но Федун же сказал, что немец остается
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JTherry
1594664996
Газизов отрицает факт переговоров, темнит Шамиль, как и со своим назначением вместо Цорна... мелькали новости и о, якобы, контактах с Семиным, и о доверии Тедеско на следующий сезон... но все - впустую, пока Федуну вдруг очередная блажь не придет на ум, или комар вдруг не укусит, или спичку короткую вытянет... сколько уже тренеров сменилось на этом "горячем" посту? да и с Бердыевым три года назад велись уже переговоры с нулевым результатом и исчерпывающей смс-кой от Федуна...
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anjaneri
1594666329
Значить, все-таки Бэрд...
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моэм
1594668614
Ну "шифроваться" будет даже если показать совместное фото...типа я не я и хата не моя...НО , всем известно что у обоих есть идея-фикс - взять любой из еврокубков и суперкубок...Газизов вполне мог поставить на КББ , в своё время заставившего стоящий на вылет Ростов поверить в сказочную перспективу , как то в медали РПЛ , выход в группу ЛЧ и выигрыш у грандов Европы...и КББ и Газизов- одного поля ягоды.
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zigbert
1594709560
Бердыев присутствовал на матче в Сочи. Однако сам факт встречи его с Газизовым пока не доказан.
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