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    Газизов опроверг встречу с Бердыевым в Сочи

    Сегодня интернет-редакция телеканала ТНВ сообщила о встрече нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и бывшего главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

    По информации источника, функционер встречался со специалистом в Сочи. Не исключено, что стороны обсуждали возможное сотрудничество.

    Однако сам Газизов факт встречи с Бердыевым отрицает.

    «Это не соответствует действительности. Я не встречался. По крайней мере, в этот раз в Сочи я с ним не встречался», – сказал Газизов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +217

      Йост 30 минут назад

      Бердыева и раньше приглашали. Теперь он согласиться 100%. Зениту в новом сезоне уже не светит чемпионство, даже с помощью судей.

      0
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      Рейтинг: +217

      Йост 40 минут назад

      Пошла движука. Зениту надо быть начеку...

      0
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      Рейтинг: +1676

      Genz 47 минут назад

      Обидели хейтеры Газизова. Он разговаривал с Клоппом

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