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    АПЛ. «Лестер» крупно проиграл «Борнмуту», Варди забил 23-й гол

    В 35-м туре «Борнмут» в домашнем матче разгромил «Лестер Сити» – 4:1.

    У хозяев отличились Джуниор Станислас и дважды Доминик Соланке, еще один мяч гости забили в свои ворота – автогол на счету Джонни Эванса. Единственный гол у «Лестера» забил Джейми Варди. Для него этот мяч стал 23-м в текущем чемпионате – форвард возглавляет список бомбардиров.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Борнмут – Лестер Сити – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варди, 23; 1:1 – Станислас, 65 (с пенальти); 2:1 – Соланке, 67; 3:1 – Эванс, 83 (автогол); 4:1 – Соланке, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Kurt Angel 4 минуты назад

      как можно проиграть, да еще и крупно, Бормнуту....?!

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