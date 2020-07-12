АПЛ. «Лестер» крупно проиграл «Борнмуту», Варди забил 23-й гол

В 35-м туре «Борнмут» в домашнем матче разгромил «Лестер Сити» – 4:1.

У хозяев отличились Джуниор Станислас и дважды Доминик Соланке, еще один мяч гости забили в свои ворота – автогол на счету Джонни Эванса. Единственный гол у «Лестера» забил Джейми Варди. Для него этот мяч стал 23-м в текущем чемпионате – форвард возглавляет список бомбардиров.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Борнмут – Лестер Сити – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Варди, 23; 1:1 – Станислас, 65 (с пенальти); 2:1 – Соланке, 67; 3:1 – Эванс, 83 (автогол); 4:1 – Соланке, 87.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ