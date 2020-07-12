Акинфеев – о Слуцком: «Викторыч не изменился. Обычный человек с не особо смешным юмором»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии матча 28-го тура против «Рубина» поговорил о главном тренере казанцев Леониде Слуцком. Он раньше работал в московском клубе.

«Перед матчем шансы всегда 50 на 50. Но, действительно, каждый знает сильные и слабые стороны соперника, мы смотрим его игры, обзоры, кто-то даже статистику. Викторыч, по большому счeту, не изменился со времeн карьеры в ЦСКА: такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был. Шутить у него не особо получается, хотя порой проскакивают хорошие шутки. Он постоянно говорил Васе Березуцкому, что тот не умеет шутить, но я в этом моменте больше доверяю Васе.

Если серьeзно, Слуцкий всем всe доказал. Квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. На такое способен только топ. В ЦСКА где-то, конечно, не всe складывалось, порой, наоборот, происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно, устраивал нам релакс. Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин — всe это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые и искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу», – сказал Акинфеев.