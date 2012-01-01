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    Акинфеев – о Слуцком: «Викторыч не изменился. Обычный человек с не особо смешным юмором»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии матча 28-го тура против «Рубина» поговорил о главном тренере казанцев Леониде Слуцком. Он раньше работал в московском клубе.

    «Перед матчем шансы всегда 50 на 50. Но, действительно, каждый знает сильные и слабые стороны соперника, мы смотрим его игры, обзоры, кто-то даже статистику. Викторыч, по большому счeту, не изменился со времeн карьеры в ЦСКА: такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был. Шутить у него не особо получается, хотя порой проскакивают хорошие шутки. Он постоянно говорил Васе Березуцкому, что тот не умеет шутить, но я в этом моменте больше доверяю Васе.

    Если серьeзно, Слуцкий всем всe доказал. Квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. На такое способен только топ. В ЦСКА где-то, конечно, не всe складывалось, порой, наоборот, происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно, устраивал нам релакс. Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин — всe это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые и искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу», – сказал Акинфеев.

    • Москвичи в таблице идут третьими.
    • «Рубин», если не проиграет, обгонит в таблице «Спартак».
    • Слуцкий трижды с ЦСКА брал РПЛ.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1669

      Genz 27 минут назад

      Акинфеев – о Слуцком: «Викторыч не изменился. Обычный человек с не особо смешным юмором»
      Слуцкий об Акинфееве: «Горыныч не изменился. Обычный вратарь не особо понимающий юмор»

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      Рейтинг: +1273

      koli4ka 47 минут назад

      самый продвинутый клоун футбольного бомонда -это Артемио Дзюбиньё,вот там то шуточки от глубины своей зашкаливают...

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