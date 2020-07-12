Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Акинфеев – о Слуцком: «Викторыч не изменился. Обычный человек с не особо смешным юмором»

Акинфеев – о Слуцком: «Викторыч не изменился. Обычный человек с не особо смешным юмором»

12 июля 2020, 15:54
4

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в преддверии матча 28-го тура против «Рубина» поговорил о главном тренере казанцев Леониде Слуцком. Он раньше работал в московском клубе.

«Перед матчем шансы всегда 50 на 50. Но, действительно, каждый знает сильные и слабые стороны соперника, мы смотрим его игры, обзоры, кто-то даже статистику. Викторыч, по большому счeту, не изменился со времeн карьеры в ЦСКА: такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был. Шутить у него не особо получается, хотя порой проскакивают хорошие шутки. Он постоянно говорил Васе Березуцкому, что тот не умеет шутить, но я в этом моменте больше доверяю Васе.

Если серьeзно, Слуцкий всем всe доказал. Квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. На такое способен только топ. В ЦСКА где-то, конечно, не всe складывалось, порой, наоборот, происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно, устраивал нам релакс. Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин — всe это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые и искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу», – сказал Акинфеев.

  • Москвичи в таблице идут третьими.
  • «Рубин», если не проиграет, обгонит в таблице «Спартак».
  • Слуцкий трижды с ЦСКА брал РПЛ.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koli4ka
1594559510
самый продвинутый клоун футбольного бомонда -это Артемио Дзюбиньё,вот там то шуточки от глубины своей зашкаливают...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1594570820
"Ты пошутил, я ответил. Чего не скажешь в шутейном разговоре..."
Ответить
general.lizyukov
1594581330
Леня, как и любой другой человек, искренне считает, что умеет шутить всегда. Но, как и любой другой, шутит только иногда. Всё равно мы его любим )))
Ответить
Главные новости
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
13
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
13
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
3
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
4
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
2
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
4
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
8
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+