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    Тренер «Спартака» Хинкель – о матче с «Сочи»: «Ребята переломили ход, доминировали»

    Андреас Хинкель, тренер «Спартака», прокомментировал поражение команды в 28-м туре РПЛ от «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.

    «Мы разочарованы счeтом, но тем не менее нет претензий к ребятам. Обидно, что пропустили такой гол, всегда трудно отыгрываться. Но ребята переломили ход, доминировали. Всегда не просто взламывать соперника, у нас были моменты и подходы. Может, где-то не хватило принятия решений. Хорошо, если бы мы забили хотя бы один гол и увезли одно очко, но к сожалению, проиграли.

    Как повлияло отсутствие Доменико Тедеско у кромки? Я не знаю, навряд ли кто-то ответит. К игре мы были готовы, предустановка прошла, проанализировали соперника. С нашей стороны мы сделали всe, но повлияло или нет — не могу ответить. Мы бы хотели, чтобы он был с нами, но что случилось, то случилось», – сказал немец.

    • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
    • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
    • На следующей неделе «Спартак» проведет кубковый матч с «Зенитом».

    Источник: «Чемпионат»

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    11.07.2020 23:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1124

      Puddle 59 минут назад

      Хрюнкель счет видел?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1984

      afw13 > Puddle 37 минут назад

      а ну марш на соседнюю ветку, псина, там борат тебя потерял, хочет палку тебе кинуть))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2932

      knikos 1 час назад

      Вау ! В Спаме хинкали заговорили ! А фарш внутри свиной ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4156

      vladik12 1 час назад

      На счет посмотри, любезный.

      3
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