Тренер «Спартака» Хинкель – о матче с «Сочи»: «Ребята переломили ход, доминировали»

Андреас Хинкель, тренер «Спартака», прокомментировал поражение команды в 28-м туре РПЛ от «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.

«Мы разочарованы счeтом, но тем не менее нет претензий к ребятам. Обидно, что пропустили такой гол, всегда трудно отыгрываться. Но ребята переломили ход, доминировали. Всегда не просто взламывать соперника, у нас были моменты и подходы. Может, где-то не хватило принятия решений. Хорошо, если бы мы забили хотя бы один гол и увезли одно очко, но к сожалению, проиграли.

Как повлияло отсутствие Доменико Тедеско у кромки? Я не знаю, навряд ли кто-то ответит. К игре мы были готовы, предустановка прошла, проанализировали соперника. С нашей стороны мы сделали всe, но повлияло или нет — не могу ответить. Мы бы хотели, чтобы он был с нами, но что случилось, то случилось», – сказал немец.