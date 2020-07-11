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  • Тренер «Спартака» Хинкель – о матче с «Сочи»: «Ребята переломили ход, доминировали»

Тренер «Спартака» Хинкель – о матче с «Сочи»: «Ребята переломили ход, доминировали»

11 июля 2020, 23:27
7

Андреас Хинкель, тренер «Спартака», прокомментировал поражение команды в 28-м туре РПЛ от «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.

«Мы разочарованы счeтом, но тем не менее нет претензий к ребятам. Обидно, что пропустили такой гол, всегда трудно отыгрываться. Но ребята переломили ход, доминировали. Всегда не просто взламывать соперника, у нас были моменты и подходы. Может, где-то не хватило принятия решений. Хорошо, если бы мы забили хотя бы один гол и увезли одно очко, но к сожалению, проиграли.

Как повлияло отсутствие Доменико Тедеско у кромки? Я не знаю, навряд ли кто-то ответит. К игре мы были готовы, предустановка прошла, проанализировали соперника. С нашей стороны мы сделали всe, но повлияло или нет — не могу ответить. Мы бы хотели, чтобы он был с нами, но что случилось, то случилось», – сказал немец.

  • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
  • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
  • На следующей неделе «Спартак» проведет кубковый матч с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак
Комментарии (7)
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vladik12
1594499368
На счет посмотри, любезный.
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knikos
1594499857
Вау ! В Спаме хинкали заговорили ! А фарш внутри свиной ?
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Benifacto
1594505514
ну как всегда...
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serppion
1594522834
Продолжайте доминировать. Говорят, первая лига похудела - вас там ждут с радостью!
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vsespartak01
1594533339
не смеши п.зду !она и так смешная!позорники!спартак саранск в классе б 60х вынес бы вас как самцов в одну калитку!
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