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    Газизов – после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо»

    Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.

    «Хочу поблагодарить болельщиков «Спартака», мы как будто играли дома. Большое им спасибо. Команда играла хорошо. Движение было, мне все понравилось. Ребята хотели победить, у нас всe впереди. Двигаемся в нужном направлении.

    О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх. Следующая игра — всегда самая важная. Зашeл к команде, поблагодарил их за то, что они хорошо играли. Результат разочаровывает, но игра понравилась. Уверен, у нас всe будет хорошо», – сказал Газизов.

    • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
    • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
    • Газизова «Спартак» назначил на текущей неделе.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.07.2020 23:06
    Комментарии24
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      Рейтинг: +7956

      BRO_football 44 минуты назад

      Согласен с Газизовым. Мне тоже всё нравится. Спартак двигается в нужном направлении - на дно таблицы РПЛ. А там и до ФНЛ недалеко.

      0
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      Рейтинг: +25

      pld 49 минут назад

      Как корабль назвали, так он и плывёт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6334

      paracetamol 1 час назад

      10-е место привычно для Уфы. Газизов его спаму обеспечит. Иначе зачем брали?

      0
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      Рейтинг: +831

      _Marqella_ 1 час назад

      Ну Газизов,ну красавчик....

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      Рейтинг: +6334

      paracetamol > _Marqella_ 1 час назад

      Хорошее начало!

      1
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      Рейтинг: +1124

      Puddle 1 час назад

      "Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо" В ФНЛ!

      1
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      Рейтинг: +4350

      Alekxei Z. 1 час назад

      Соглашусь с Газизовым, всё будет хорошо.
      Команда большое время доминировала. Судейские причуды и нелепый автогол не должны испортить впечатление. Хороший матч от Айртона и Зобнина, прибавляет Крал, Жиго наконец -то без ляпов сыграл.
      Вот Рассказов второй матч не радует. Не впереди и не взади , кпд очень низкий. Молодым надо прибавлять, думать .

      3
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      Рейтинг: +15571

      bset 1 час назад

      Вроде вы уже пришли - 10-е место. Или есть цель забраться поглубже?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +995

      NewLife 1 час назад

      Настроение бодрое, идем ко дну.

      2
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      Рейтинг: +4156

      vladik12 1 час назад

      Шамиль снискал бы больше вистов, если бы прямо сказал: "Мы в жопе, впереди долгая и кропотливая работа по выходу из нее".

      4
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      Рейтинг: +3558

      Давид59 > vladik12 1 час назад

      Похоже на то. Завтра Динамо - Крылья и ЦСКА - Рубин. Всё идёт к опусканию на 2 строчки ниже. Жалко мужика

      2
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      Рейтинг: +4350

      Alekxei Z. > vladik12 1 час назад

      Команда 80 минут доминирует ?
      Если ты в жопе , ну что поделать , посиди там раз нравится.

      0
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      Рейтинг: +4156

      vladik12 > Alekxei Z. 1 час назад

      Династия Сасанидов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +995

      NewLife > Alekxei Z. 1 час назад

      Не доминирует, а онанирует.

      1
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      Рейтинг: +4350

      Alekxei Z. > NewLife 1 час назад

      Тебе виднее. Руки меняй , а то устанешь.
      Кто в РПЛ играет лучше сегодняшнего Спартака ?
      Уфа , КС ?
      Вы чем смотрите ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +113

      Kurt Angel > Alekxei Z. 54 минуты назад

      хуже Уфы по игре клубов нет
      Но Крылья рзаве хуже сейчас играют Спартака?

      1
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      Рейтинг: +995

      NewLife > Alekxei Z. 54 минуты назад

      В первом тайме педофилы не играли в автобус, но все равно Спартак был так неточен в передачах, что противно было смотреть. А в полузащите дыра, благодаря Зобнину и Умярову. Во втором выдохлись и пошли навалом с нулевыи КПД.

      -1
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      Рейтинг: +6334

      paracetamol 1 час назад

      Направление правильное - в ФНЛ. Кто спорит!

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