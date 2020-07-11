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  • Газизов – после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо»

Газизов – после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо»

11 июля 2020, 23:06
24

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Спартака», мы как будто играли дома. Большое им спасибо. Команда играла хорошо. Движение было, мне все понравилось. Ребята хотели победить, у нас всe впереди. Двигаемся в нужном направлении.

О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх. Следующая игра — всегда самая важная. Зашeл к команде, поблагодарил их за то, что они хорошо играли. Результат разочаровывает, но игра понравилась. Уверен, у нас всe будет хорошо», – сказал Газизов.

  • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
  • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
  • Газизова «Спартак» назначил на текущей неделе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (24)
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derrik2000
1594498145
"Результат разочаровывает, но игра понравилась." ЁПРСТ! Ты что с чем сравнивал? Или до сих пор эйфория от суммы, прописанной в контракте?
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paracetamol
1594498507
Направление правильное - в ФНЛ. Кто спорит!
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vladik12
1594498639
Шамиль снискал бы больше вистов, если бы прямо сказал: "Мы в жопе, впереди долгая и кропотливая работа по выходу из нее".
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NewLife
1594498812
Настроение бодрое, идем ко дну.
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_Marqella_
1594499484
Ну Газизов,ну красавчик....
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paracetamol
1594499979
10-е место привычно для Уфы. Газизов его спаму обеспечит. Иначе зачем брали?
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BRO_football
1594501311
Согласен с Газизовым. Мне тоже всё нравится. Спартак двигается в нужном направлении - на дно таблицы РПЛ. А там и до ФНЛ недалеко.
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nik55
1594530735
бомжей не обсуждают----откуда вы набежали клоуны
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моэм
1594534430
Не понимаю Газизова , зачем эти "бодрячки" , когда надо построить всю команду напихать перед строем каждому , а потом провести децимацию...или он так собирается разбудить это сонное царство?...расшевелить это болото?
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Sky Spartak
1594545352
И он будет руководить Спартаком в ближайшее время...ЧТО ТАМ МОГЛО понравиться !?!??! Что Сочи при счёте один ноль отдал мяч ?!?!? При этом Спартак атаковал только НАВЕСАМИ..и это вся тактика...при 0-0 только и делали,что выбивали...а там как получится...отвратительная игра..никакой мысли..одни навесы...Очень надеюсь,что они просто не сыгрались,плюс много молодых...НО ТАКАЯ ИГРА НЕ МОЖЕТ НРАВИТСЯ !!!!!!!!!! Шизд.лей надо давать..а не благодарить их...короче мрак пока...
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