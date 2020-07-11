Газизов – после поражения «Спартака» в Сочи: «Мне все понравилось. Двигаемся в нужном направлении, все будет хорошо»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный гол в свои ворота забил Павел Маслов.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Спартака», мы как будто играли дома. Большое им спасибо. Команда играла хорошо. Движение было, мне все понравилось. Ребята хотели победить, у нас всe впереди. Двигаемся в нужном направлении.

О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх. Следующая игра — всегда самая важная. Зашeл к команде, поблагодарил их за то, что они хорошо играли. Результат разочаровывает, но игра понравилась. Уверен, у нас всe будет хорошо», – сказал Газизов.