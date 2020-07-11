Арбитр Федотов: «В голевой атаке «Сочи» против «Спартака» мяча коснулся резервный судья. Он вообще не должен трогать мяч»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскрыл нюанс единственного гола в матче 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0). Его в свои ворота забил Павел Маслов. Видео доступно ниже.

«Перед тем как забили гол «Спартаку», резервный арбитр отдал мяч игроку «Сочи». Он вообще не должен трогать мяч, а он отдаeт его игроку «Сочи» и те забивают гол. Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч.

Более того, после этого был назначен штрафной в пользу «Сочи», но мяч был введeн не с того места», – обратил внимание эксперт.