Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Арбитр Федотов: «В голевой атаке «Сочи» против «Спартака» мяча коснулся резервный судья. Он вообще не должен трогать мяч»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскрыл нюанс единственного гола в матче 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0). Его в свои ворота забил Павел Маслов. Видео доступно ниже.

    «Перед тем как забили гол «Спартаку», резервный арбитр отдал мяч игроку «Сочи». Он вообще не должен трогать мяч, а он отдаeт его игроку «Сочи» и те забивают гол. Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч.

    Более того, после этого был назначен штрафной в пользу «Сочи», но мяч был введeн не с того места», – обратил внимание эксперт.

    • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
    • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2020 22:57
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4914

      ivany4 27 минут назад

      Во истину говорят, что если один раз спорол чушь, то жди следующего раза еще одной чуши, но уже в оправдание.
      У нас один Федотов в ногу, а другие нервно курят в сторонке, ждут разоблачений.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6333

      paracetamol 48 минут назад

      Вот она истинная причина проигрыша свиней!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      УхоГорлоНос 1 час назад

      Я так понимаю -арбитр Федотов - это глашатай спартака?:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      dyema 1 час назад

      Всё и все против народной команды

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Puddle 1 час назад

      Резервный судья виноват, а не кривоногый Маслов и дырявая хрюшка на воротах... гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      Урия Гип 2 1 час назад

      Ну всё ясно. Судья сам забил Спартаку и не назначил 3 (ТРИ !!!) пенальти в ворота Сочи. БЕСПРЕДЕЛ !!!!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Где там кто касается, я не понял

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +831

      _Marqella_ > СвинкаСправедливости 54 минуты назад

      на видео это не показано....не совсем понятно, зачем его к тексту приложили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2168

      Бухбух 1 час назад

      Щас Джикия опять скажет, что проиграли из-за судьи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1054

      СвинкаСправедливости > Бухбух 1 час назад

      Ну так и было

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77749
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru