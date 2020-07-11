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  • Арбитр Федотов: «В голевой атаке «Сочи» против «Спартака» мяча коснулся резервный судья. Он вообще не должен трогать мяч»

Арбитр Федотов: «В голевой атаке «Сочи» против «Спартака» мяча коснулся резервный судья. Он вообще не должен трогать мяч»

11 июля 2020, 22:57
15

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов раскрыл нюанс единственного гола в матче 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:0). Его в свои ворота забил Павел Маслов. Видео доступно ниже.

«Перед тем как забили гол «Спартаку», резервный арбитр отдал мяч игроку «Сочи». Он вообще не должен трогать мяч, а он отдаeт его игроку «Сочи» и те забивают гол. Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку «Сочи», хотя он вообще не может трогать мяч.

Более того, после этого был назначен штрафной в пользу «Сочи», но мяч был введeн не с того места», – обратил внимание эксперт.

  • «Спартак» не побеждает пять матчей подряд.
  • «Сочи» опередил в таблице москвичей.
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Федотов Игорь Любимов Артем
Комментарии (15)
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Бухбух
1594497689
Щас Джикия опять скажет, что проиграли из-за судьи.
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СвинкаСправедливости
1594497957
Где там кто касается, я не понял
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Урия Гип 2
1594498678
Ну всё ясно. Судья сам забил Спартаку и не назначил 3 (ТРИ !!!) пенальти в ворота Сочи. БЕСПРЕДЕЛ !!!!!!!!
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dyema
1594499315
Всё и все против народной команды
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УхоГорлоНос
1594500255
Я так понимаю -арбитр Федотов - это глашатай спартака?:)
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paracetamol
1594500994
Вот она истинная причина проигрыша свиней!
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ivany4
1594502245
Во истину говорят, что если один раз спорол чушь, то жди следующего раза еще одной чуши, но уже в оправдание. У нас один Федотов в ногу, а другие нервно курят в сторонке, ждут разоблачений.))
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Просто-333
1594519631
Ну вот еще один эксперт нашелся...махать кулаками после драки. Задним числом все такие вуумныее...
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Январь 59
1594533688
Не знаю кто и как смотрел футбол, но мне показалось , что не Спартак проиграл и опустился на 10 место , а Спартака умышленно проиграли с целью опустить на 10 место. Злопызателей конечно тут много, но Спартак это российский клуб , радоваться его бедам , это как то по хохлятски.
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