АПЛ. «Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Бернли»

В матче 35-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» не смог обыграть «Бернли».

Счет на 34-й минуте открыли хозяева поля усилиями Эндрю Робертсона, однако в середине второго тайма гости отыгрались благодаря голу Джея Родригеса.

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии и не имеет турнирной мотивации. «Бернли» благодаря ничьей опередил «Тоттенхэм» и поднялся на девятое место в таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Ливерпуль – Бернли – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Робертсон, 34; 1:1 – Родригес, 69.

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