Ливерпуль - Бернли

|4 тур
|31 августа, суббота
|19:30
|Бернли
|0:3
|Ливерпуль
|30 тур
|10 марта, воскресенье
|15:00
|Ливерпуль
|4:2
|Бернли
|15 тур
|5 декабря, среда
|22:45
|Бернли
|1:3
|Ливерпуль
|22 тур
|1 января, понедельник
|18:00
|Бернли
|1:2
|Ливерпуль
|5 тур
|16 сентября, суббота
|17:00
|Ливерпуль
|1:1
|Бернли
|28 тур
|12 марта, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|2:1
|Бернли
|2 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Бернли
|2:0
|Ливерпуль
|28 тур
|4 марта, среда
|23:00
|Ливерпуль
|2:0
|Бернли
|18 тур
|26 декабря, пятница
|18:00
|Бернли
|0:1
|Ливерпуль
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ливерпуль
|38
|32
|3
|3
|85:33
|+52
|99
|2.
|Манчестер Сити
|38
|26
|3
|9
|102:35
|+67
|81
|3.
|Манчестер Юн
|38
|18
|12
|8
|66:36
|+30
|66
|4.
|Челси
|38
|20
|6
|12
|69:54
|+15
|66
|5.
|Лестер
|38
|18
|8
|12
|67:41
|+26
|62
|6.
|Тоттенхэм
|38
|16
|11
|11
|61:47
|+14
|59
|7.
|Вулверхэмптон
|38
|15
|14
|9
|51:40
|+11
|59
|8.
|Арсенал
|38
|14
|14
|10
|56:48
|+8
|56
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|38
|14
|12
|12
|39:39
|0
|54
|10.
|Бернли
|38
|15
|9
|14
|43:50
|-7
|54
|11.
|Саутгемптон
|38
|15
|7
|16
|51:60
|-9
|52
|12.
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|44:56
|-12
|49
|13.
|Ньюкасл
|38
|11
|11
|16
|38:58
|-20
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|38
|11
|10
|17
|31:50
|-19
|43
|15.
|Брайтон
|38
|9
|14
|15
|39:54
|-15
|41
|16.
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|49:62
|-13
|39
|17.
|Астон Вилла
|38
|9
|8
|21
|41:67
|-26
|35
|18.
|Борнмут
|38
|9
|7
|22
|40:65
|-25
|34
|19.
|Уотфорд
|38
|8
|10
|20
|36:64
|-28
|34
|20.
|Норвич Сити
|38
|5
|6
|27
|26:75
|-49
|21