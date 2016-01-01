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    Селюк: «Семин ни в «Спартак», ни в «Сочи» работать не идет. Ждет «Локомотив»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о будущем бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

    73-летний специалист прилетел на матч 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком», то есть он посетит вторую игру подряд московской команды.

    «То, что Палыч приехал в Сочи, ничего не значит. Он ни в «Спартак», ни в «Сочи» работать не идет. Ждет «Локомотив», – написал Селюк в твиттере.

    • В мае совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с Семиным.
    • Новым тренером команды стал серб Марко Николич.
    • Болельщики москвичей провели несколько акций протеста в связи с отставкой Семина.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: -6

      vbn123 2 минуты назад

      Семин сам решит, что ему делать.

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      Рейтинг: +1580

      Boeung777 44 минуты назад

      А селюку лично докладывают? Вот, человек не знает, как уже обратить на себя внимание.

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      Рейтинг: +1982

      giluxa1963 1 час назад

      но не в спартак это точно туда Карпина сватают

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      Рейтинг: +22751

      oyabun 1 час назад

      Возраст у Палыча уже не тот чтобы ждать очередного пришествия в Локо. Даже если и позовут снова, то точно не в ближайшее время. Пройдут годы. Так что интрига скорее в этих двух клубах, а скорее даже в одном..

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