Селюк: «Семин ни в «Спартак», ни в «Сочи» работать не идет. Ждет «Локомотив»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слухи о будущем бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

73-летний специалист прилетел на матч 28-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком», то есть он посетит вторую игру подряд московской команды.

«То, что Палыч приехал в Сочи, ничего не значит. Он ни в «Спартак», ни в «Сочи» работать не идет. Ждет «Локомотив», – написал Селюк в твиттере.