АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу», одержав пятую победу подряд

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромно обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:0.

Голы в свой актив записали Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд и Поль Погба.

Для «МЮ» эта победа стала пятой подряд и теперь они всего на одно очко отстают от идущего четвертым «Лестера». «Астон Вилла» осталась на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Фернандеш (с пенальти), 27; 0:2 – Гринвуд, 45+5; 0:3 – Погба, 58.

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