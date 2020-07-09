Газизов: «Даже не думаю о каких-то трениях с Тедеско»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов уверен, что у него не возникнет проблем с главным тренером московской команды Доменико Тедеско.

– Как вы будете работать с Доменико Тедеско? Ведь он креатура вашего предшественника.

– А почему я не должен с ним сработаться? Томас Цорн пригласил хорошего специалиста. Тедеско зарекомендовал себя в «Шальке». Мне будет интересно с ним познакомиться и поработать. Думаю, у нас получится.

О каких-то трениях я даже не думаю. Считаю себя довольно компромиссным человеком. Доменико – профессионал. Мы должны делать общее дело. Я обязан ему помогать. У меня другой задачи быть не может. Вот и все.

– Однако вы наверняка читали, что в связи с вашим приходом в «Спартак» новым главным тренером красно-белых в обозримом будущем может стать Вадим Евсеев.

– Евсеев – пример российской тренерской школы. Он был очень серьезным футболистом. А сегодня показывает себя на другом поприще. Он успешен, доказывает свою состоятельность. Мне с ним очень комфортно работалось в «Уфе». А слухам я не верю. Я же профессионал.

Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»