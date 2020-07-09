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    Газизов: «Даже не думаю о каких-то трениях с Тедеско»

    Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов уверен, что у него не возникнет проблем с главным тренером московской команды Доменико Тедеско.

    – Как вы будете работать с Доменико Тедеско? Ведь он креатура вашего предшественника.

    – А почему я не должен с ним сработаться? Томас Цорн пригласил хорошего специалиста. Тедеско зарекомендовал себя в «Шальке». Мне будет интересно с ним познакомиться и поработать. Думаю, у нас получится.

    О каких-то трениях я даже не думаю. Считаю себя довольно компромиссным человеком. Доменико – профессионал. Мы должны делать общее дело. Я обязан ему помогать. У меня другой задачи быть не может. Вот и все.

    – Однако вы наверняка читали, что в связи с вашим приходом в «Спартак» новым главным тренером красно-белых в обозримом будущем может стать Вадим Евсеев.

    – Евсеев – пример российской тренерской школы. Он был очень серьезным футболистом. А сегодня показывает себя на другом поприще. Он успешен, доказывает свою состоятельность. Мне с ним очень комфортно работалось в «Уфе». А слухам я не верю. Я же профессионал.

    Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2020 21:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8153

      derrik2000 1 час назад

      А какие трения у тебя могут быть с Тедеско?
      Ты английского и немецкого не знаешь, Тедеско - русского. ))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +845

      vsespartak01 > derrik2000 1 час назад

      но он учит и уже хорошо говорит по нему!так что все должно быть ...хотя и про цорна вроде что то про нормальность говорено!было!

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      Рейтинг: +8153

      derrik2000 > vsespartak01 1 час назад

      Ну их к едрене фене!
      Думаю, что Тедеско скоро вышибут из Спартака.
      И правильно сделают: тренеришка.

      1
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      Рейтинг: +845

      vsespartak01 > derrik2000 1 час назад

      да уж!хочется возразить,да судя по последним играм не возражается!

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