Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему принял предложение москвичей. Его делал лично владелец клуба Леонид Федун.
«Если брать профессиональную сторону, то для меня это новый вызов и новые возможности достичь более мощных результатов. Поэтому выбор был принят. Спасибо Леониду Арнольдовичу Федуну за предложение, за оценку моих профессиональных качеств.
Уверен, что вместе мы достигнем больших и серьезных результатов», – сказал функционер, чье интервью полностью доступно ниже.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
- «Уфа» занимает шестое место.
- Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.
Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»
Источник: ютуб-канал «Уфы»