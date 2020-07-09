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  • Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»

Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»

9 июля 2020, 18:28
22

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему принял предложение москвичей. Его делал лично владелец клуба Леонид Федун.

«Если брать профессиональную сторону, то для меня это новый вызов и новые возможности достичь более мощных результатов. Поэтому выбор был принят. Спасибо Леониду Арнольдовичу Федуну за предложение, за оценку моих профессиональных качеств.

Уверен, что вместе мы достигнем больших и серьезных результатов», – сказал функционер, чье интервью полностью доступно ниже.

  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
  • «Уфа» занимает шестое место.
  • Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.

Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»

Источник: ютуб-канал «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (22)
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"supermax"
1594308692
ну посмотрим
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alll-1
1594309060
Удачи
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evgevg13
1594310269
во лизнул
Ответить
житель СПб
1594311297
Спартак сделал большой шаг вперед!
Ответить
derrik2000
1594311374
Не говори "ГОП"...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1594312712
Не торопись Шамиль с выводами. Говорят "Когда татарин родился, еврей горько заплакал." Тебе это ни о чём не говорит?...
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lipatov32
1594315349
Хуже не будет, хуже некуда!
Ответить
латунный
1594316605
опять ля ля
Ответить
Иван Петров 1986
1594318258
Да деньжата попилите, несомненно - тут их поболе будет чем в уфе.
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zigbert
1594394094
Громких заявлений пока делать не нужно. Лишь планомерная работа для достижения цели. Удачи в Спартаке!
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