Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»

опять ля ля
Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему принял предложение москвичей. Его делал лично владелец клуба Леонид Федун.
«Если брать профессиональную сторону, то для меня это новый вызов и новые возможности достичь более мощных результатов. Поэтому выбор был принят. Спасибо Леониду Арнольдовичу Федуну за предложение, за оценку моих профессиональных качеств.
Уверен, что вместе мы достигнем больших и серьезных результатов», – сказал функционер, чье интервью полностью доступно ниже.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
- «Уфа» занимает шестое место.
- Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.
Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»