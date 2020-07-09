Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему принял предложение москвичей. Его делал лично владелец клуба Леонид Федун.

«Если брать профессиональную сторону, то для меня это новый вызов и новые возможности достичь более мощных результатов. Поэтому выбор был принят. Спасибо Леониду Арнольдовичу Федуну за предложение, за оценку моих профессиональных качеств.

Уверен, что вместе мы достигнем больших и серьезных результатов», – сказал функционер, чье интервью полностью доступно ниже.

«Спартак» в РПЛ идет седьмым.

«Уфа» занимает шестое место.

Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.

Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»