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    Газизов: «Уверен, что вместе с Федуном мы достигнем больших и серьезных результатов»

    Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему принял предложение москвичей. Его делал лично владелец клуба Леонид Федун.

    «Если брать профессиональную сторону, то для меня это новый вызов и новые возможности достичь более мощных результатов. Поэтому выбор был принят. Спасибо Леониду Арнольдовичу Федуну за предложение, за оценку моих профессиональных качеств.

    Уверен, что вместе мы достигнем больших и серьезных результатов», – сказал функционер, чье интервью полностью доступно ниже.

    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
    • «Уфа» занимает шестое место.
    • Газизов возглавлял «Уфу» с 2012 года.

    Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»

    Источник: ютуб-канал «Уфы»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1806

      латунный 2 минуты назад

      опять ля ля

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      Рейтинг: +10

      oceaxiaalcorry 6 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +3979

      Борат 12 минут назад

      Надеюсь он сможет сделать из пищевика антифутбольную Уфу !
      Хоть в Европе не будет стыдно за рылов потому что они там не будут играть !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +51

      lipatov32 23 минуты назад

      Хуже не будет, хуже некуда!

      1
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      Рейтинг: +17478

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не торопись Шамиль с выводами. Говорят "Когда татарин родился, еврей горько заплакал." Тебе это ни о чём не говорит?...

      3
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      Рейтинг: +8146

      derrik2000 1 час назад

      Не говори "ГОП"...

      2
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      Рейтинг: +2432

      житель СПб 1 час назад

      Спартак сделал большой шаг вперед!

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      Рейтинг: +3722

      alarm 1 час назад

      позор спартаку, кстати

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      Рейтинг: +3722

      alarm 1 час назад

      чёт мне подсказывает, что мы это уже лет 20 слышим)

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      Рейтинг: +1163

      Муруал 1 час назад

      Народная мудрость гласит,что на чужом несчастье счастья не построить...

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