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  • Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут на полях принимающих команд без зрителей

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут на полях принимающих команд без зрителей

9 июля 2020, 21:21
2

УЕФА объявил о своем решении по поводу ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Оставшиеся игры указанной стадии ЛЧ и шесть поединков ЛЕ пройдут на стадионах команд-хозяек без зрителей.

Исключением станут встречи «Интер»«Хетафе» и «Севилья»«Рома», которые в марте были перенесены. Победители этих пар определятся в одном матче в Германии.

Жеребьевка следующих стадий обоих турниров состоится в пятницу в Ньоне. После этого УЕФА опубликует полное расписание игр.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов
Комментарии (2)
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kazak161
1594320904
Да можно и без футболистов,чего уж там, в плейстейшен сыграйте и определите победителя,один х..все в онлайне!
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cevin cigan
1594322276
Справедливое решение! Не хрена на нейтралках ответки играть!
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