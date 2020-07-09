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    Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут на полях принимающих команд без зрителей

    УЕФА объявил о своем решении по поводу ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Оставшиеся игры указанной стадии ЛЧ и шесть поединков ЛЕ пройдут на стадионах команд-хозяек без зрителей.

    Исключением станут встречи «Интер»«Хетафе» и «Севилья»«Рома», которые в марте были перенесены. Победители этих пар определятся в одном матче в Германии.

    Жеребьевка следующих стадий обоих турниров состоится в пятницу в Ньоне. После этого УЕФА опубликует полное расписание игр.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    09.07.2020 21:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      cevin cigan 1 час назад

      Справедливое решение! Не хрена на нейтралках ответки играть!

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      Рейтинг: +1332

      kazak161 2 часа назад

      Да можно и без футболистов,чего уж там, в плейстейшен сыграйте и определите победителя,один х..все в онлайне!

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