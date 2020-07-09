Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут на полях принимающих команд без зрителей

УЕФА объявил о своем решении по поводу ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Оставшиеся игры указанной стадии ЛЧ и шесть поединков ЛЕ пройдут на стадионах команд-хозяек без зрителей.

Исключением станут встречи «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома», которые в марте были перенесены. Победители этих пар определятся в одном матче в Германии.

Жеребьевка следующих стадий обоих турниров состоится в пятницу в Ньоне. После этого УЕФА опубликует полное расписание игр.